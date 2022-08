Loạt mỹ nhân có học vấn đỉnh nhất Hollywood: Người là "mẹ đẻ" của wifi, người học Harvard, thông thạo 6 thứ tiếng

Nhắc đến mỹ nhân điện ảnh Hollywood, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nàng thơ với nhan sắc đẹp như tạc, sở hữu vô số bộ phim để đời cũng như có khối gia sản khổng lồ. Thế nhưng một điều hiếm khi được chú ý hơn đó là bên cạnh sự thành công trên con đường nghệ thuật, nhiều ngôi sao trong số họ còn sở hữu học vấn khủng, từng theo học các trường Đại học danh giá hay là chủ nhân của hàng loạt phát minh lịch sử.

1. Hedy Lamarr

Hedy Lamarr (1914 - 2000), tên thật là Hedwig Eva Maria Kiesler, là nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Áo từng được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Cô bắt đầu tham gia đóng các bộ phim Hollywood vào năm 1937. Trong sự nghiệp diễn xuất, Hedy Lamarr đã đóng chính nhiều bộ phim ăn khách, được đánh giá cao như Algiers (1938), The Strange Woman (1946) và Samson and Delilah (1949)....



Thời hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất, Hedy Lamarr từng được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Ngoài vai trò là một nữ diễn viên, Lamarr còn là một nhà phát minh tiên phong. Không ưa thích những buổi tiệc tùng và giao du với giới Hollywood hào nhoáng, cô đã dành hàng đêm để mày mò, xây dựng và thử nghiệm trong nhà xưởng của mình. Cô nổi tiếng với câu nói: "Tôi nghĩ là trí thông minh thú vị hơn bề ngoài".



Những phát minh của cô rất đa dạng, trong đó có thể kể đến một số thứ độc đáo như viên nén có thể hoà tan trong nước và tạo thành món đồ uống có ga thơm ngon, hay một thiết kế cải tiến cho loại đèn giao thông lúc bấy giờ.



Năm 1942, Hedy Lamarr và nhà soạn nhạc George Antheil cùng được cấp bằng sáng chế cho hệ thống thông tin bí mật, điều khiển bằng sóng vô tuyến để chống nhiễu sóng cho ngư lôi. Đó là một phát minh vượt xa thời đại nên phải tận 20 năm sau mới áp dụng được. Ngày nay, phát minh của cô chính là tiền thân cho công nghệ WiFi, GPS hay Bluetooth… được áp dụng rộng rãi trong hệ thống điện thoại di động và mã hóa vệ tinh.

Ít người biết rằng mạng không dây, tiền thân của wifi là phát minh của nữ diễn viên Hedy Lamarr

2. Sharon Stone

Nhắc đến một trong những biểu tượng quyến rũ của làng giải trí thế giới thập niên 90, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên diễn viên Sharon Stone (sinh năm 1958). Vẻ đẹp mê hoặc của ngôi sao đình đám này khiến từng hàng triệu người hâm mộ thổn thức. Cô từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Basic Instinct, Total Recal...

Bên cạnh đó, điều mà người hâm mộ trân trọng và nể phục Sharon đó chính là sự thông minh, kiên cường và những lời tuyên bố ấn tượng về vẻ đẹp của người phụ nữ. Bên cạnh nhan sắc đi vào lịch sử điện ảnh, Sharon còn khiến người hâm mộ choáng ngợp với chỉ số IQ lên tới 154 và trở thành một trong những nữ diễn viên thông minh nhất Hollywood.

Nữ diễn viên đã theo học tại đại học Edinboro ở Pennsylvania khi mới chỉ 15 tuổi. Ngoài ra, cô còn là thành viên của tổ chức những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới MENSA. Đối với cô, vẻ đẹp của người phụ nữ còn thể hiện ở sự thông minh, khéo léo: "Tôi nghĩ mình sử dụng trí thông minh để trở nên sexy".

Sharon Stone được mệnh danh là một trong những nữ diễn viên thông minh nhất Hollywood bởi chỉ số IQ cao chót vót

3. Jennifer Connelly

Jennifer Connelly sinh năm 1970, tham gia bộ phim ăn khách Once Upon A Time In America khi mới 14 tuổi. Nhờ vẻ đẹp cực phẩm không tì vết, cô nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và được truyền thông săn đón dù còn chưa đầy 18 tuổi.



Khi ở đỉnh cao của nhan sắc, cô được coi là một trong 4 tượng đài sắc đẹp nhất Hollywood của thế kỷ 20, với danh xưng "nữ thần điện ảnh". Cô được biết đến là một diễn viên tài năng và từng đạt nhiều giải thưởng danh giá trong điện ảnh như Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA...



Bên cạnh nhan sắc đẹp như tạc và tài năng diễn xuất, Jennifer Connelly cũng nổi tiếng bởi vẻ đẹp trí tuệ vạn người mê. Nữ diễn viên thông thạo 2 thứ tiếng là tiếng Pháp và tiếng Ý. Cô từng theo học tại Đại học Yale 2 năm, sau đó chuyển sang Đại học Stanford để hoàn tất văn bằng Cử nhân.

Những hình ảnh huyền thoại của biểu tượng nhan sắc Hollywood một thời khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ

Cô nàng từng theo học 2 trường Đại học Mỹ danh giá, đồng thời thông thạo 2 thứ tiếng

4. Natalie Portman

Natalie Portman có tên khai sinh là Natalie Hershlag, sinh ra vào ngày 9 tháng 6 năm 1981 tại Jerusalem, Israel. Cha mẹ cô đều là người gốc Do Thái, dân tộc luôn nổi tiếng thế giới với chỉ số trí tuệ cao bậc nhất cùng ngoại hình cân đối và ưa nhìn, dễ dàng tạo thiện cảm cho người đối diện.



Cha mẹ Natalie Portman đều thống nhất rằng, con đường sự nghiệp của con gái phải bắt đầu từ học thức. Vì vậy, dù nổi tiếng và được công nhận tài năng từ sớm, Natalie đã quyết định ở ẩn để tập trung học tập cho đến khi cô chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý của Đại học Harvard. Lúc này, cô mới thoải mái nhận lời mời từ nhiều dự án điện ảnh lớn nhỏ.

Nhan sắc thời trẻ vạn người mê của nữ diễn viên Natalie Portman

Natalie Portman từng tham gia nhiều công trình nghiên cứu và đóng góp nhiều bài báo khoa học từ khi là sinh viên. Cô còn sở hữu một tấm bằng đại học tại quê nhà Israel và từng làm giảng viên tại Đại học Columbia.



Natalie Portman có thể nói thông thạo 6 thứ tiếng gồm tiếng Do thái, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật và Đức. Khi giành giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Natalie đã trở thành sinh viên Harvard đầu tiên được xướng tên với giải thưởng điện ảnh danh giá này.



5. Emma Watson

Nổi danh từ loạt phim đình đám Harry Potter, giờ đây cô bé Hermione ngày nào đã trưởng thành và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood. Ngoài ra, cô cũng được xem là một trong những biểu tượng truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản Emma Watson sở hữu tính đến năm 2022 là 85 triệu USD. Dù đã là triệu phú, nhưng hình ảnh Watson trước truyền thông luôn là một phụ nữ với đời tư giản dị, bận rộn với các hoạt động vì cộng đồng. Nữ diễn viên là Đại sứ của Liên hợp quốc, đồng thời là một nhà ủng hộ nữ quyền, thường xuyên góp tiếng nói của mình cho các vấn đề liên quan.



Cô bé Hermione ngày nào đã dậy thì thành công và trở thành một trong những biểu tượng của giới trẻ

Hồi còn nhỏ, Emma Watson theo học ở Dragon School - một trường nội trú danh giá ở Oxford, Anh Quốc và sở hữu thành tích toàn điểm A. Trong suốt thời gian đóng phim Harry Potter, dù lịch trình luôn dày đặc song nữ diễn viên vẫn hoàn thành việc học một cách xuất sắc. Sau khi hoàn thành loạt phim Harry Potter, cô nàng theo học tại Cao đẳng Worcester và Đại học Brown danh giá thuộc khối Ivy League. Năm 2020, cô gây ấn tượng khi được bổ nhiệm vào ban quản trị tập đoàn thời trang xa xỉ Kering - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen.

Tương tự với nhân vật Hermione, Emma Watson cũng có niềm đam mê với đọc sách. Nữ diễn viên còn thành lập một câu lạc bộ đọc sách, với những đầu sách ủng hộ về quyền cho phái nữ. Ở nhiều buổi phỏng vấn và trên mạng xã hội, Emma Watson còn thường xuyên giới thiệu sách nên đọc cho khán giả.

Emma Watson là ngôi sao nổi tiếng với lối sống giản dị và loạt thành tích học vấn đáng nể

