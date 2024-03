Loạt kỷ lục YouTube của BLACKPINK: Nhiều MV tỷ view hơn cả BTS, là nhóm nhạc Kpop thành công nhất lịch sử

Là nhóm nhạc nữ nổi danh trên toàn cầu, BLACKPINK với lượng người hâm mộ đông đảo từ châu Á, châu Âu, Mỹ... hiện nay có thể xem là một trong những biểu tượng thành công của nền công nghiệp giải trí Kpop. Không chỉ thống trị các nền tảng âm nhạc thế giới, BLACKPINK cũng phá vỡ nhiều kỷ lục của Kpop trên YouTube - nền tảng video phổ biến nhất thế giới hiện nay.

Cùng điểm qua những kỷ lục của BLACKPINK trên YouTube nhé!

BLACKPINK là nhóm nhạc Kpop thành công nhất trên YouTube

Nhóm nhạc Kpop có nhiều video tỷ view nhất

Vượt qua BTS với 6 video cán mốc tỷ view, BLACKPINK có cùng số MV với những: "Ddu-Du Ddu-Du", "Kill This Love", "BOOMBAYAH", "How You Like That", "AS IF IT'S YOUR LAST" đều đạt tỷ view. Đặc biệt, "hắc hường" còn có một video "How You Like That" bản DANCE PERFORMANCE thu hút 1,2 tỷ lượt xem trên YouTube.

Không chỉ vậy, BLACKPINK còn vượt BTS và trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có 4 video vượt 1,5 tỉ lượt xem trên YouTube.

MV "Kill This Love" cán mốc 1,9 tỷ lượt xem và là MV có lượt xem cao thứ 2 của BLACKPINK

Nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên có MV tỷ view

Ngày 4/1/2023, MV "Ddu-Du Ddu-Du" của BLACKPINK chính thức cán mốc 2 tỉ lượt xem sau 4 năm phát hành. MV này từng giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên sở hữu MV đạt 1 tỉ lượt xem.

Nhóm nhạc Kpop có MV nhiều lượt xem nhất

"Ddu-Du Ddu-Du" là MV thành công nhất của BLACKPINK trên YouTube khi cán mốc 2 tỷ lượt xem năm 2023. Cho đến hiện tại, MV này đã tăng lên hơn 2,1 tỷ lượt xem và là MV của nhóm nhạc Kpop có nhiều view nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là sản phẩm nhiều view nhất YouTube của Kpop bởi vị trí đứng đầu thuộc về "Gangnam Style" của PSY. MV quốc dân này đến hiện tại đã có hơn 4,6 tỉ lượt xem.

"Ddu-Du Ddu-Du" là MV có lượt xem cao nhất của một nhóm nhạc Kpop với 2,1 tỷ view

Kênh YouTube được nhiều người đăng ký nhất

Năm 2021, kênh YouTube của BLACKPINK vượt mốc 65,5 triệu người theo dõi (subscriber) và trở thành Nghệ sỹ/Nhóm nhạc có nhiều subscriber nhất trên YouTube. Đến năm 2022, số người đăng ký trên kênh YouTube của BLACKPINK cán mốc 75 triệu.

Cho đến hiện tại, 4 cô nàng xinh đẹp này đã có đến 93,1 triệu subs trên nền tảng này.

BLACKPINK cũng là nhóm nhạc Kpop sở hữu lượng subs cao nhất

Nhóm nhạc Kpop sở hữu nhiều lượt xem video nhất

Hơn 32 tỷ lượt xem là con số cực kỳ ấn tượng của BLACKPINK và đưa kênh YouTube này trở thành kênh sở hữu nhiều lượt xem nhất giới Kpop. Theo đó, chỉ với 592 video thì BLACKPINK đã có được con số cực khủng trên. Tính trung bình thì mỗi video của BLACKPINK thu về hơn 54 triệu lượt xem, một minh chứng quá rõ ràng cho độ hot toàn cầu của họ.