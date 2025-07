Loạt công trình nghỉ dưỡng và dịch vụ Việt Nam tỏa sáng giữa sân khấu kiến trúc - du lịch châu Á: dấu ấn sáng tạo, đậm bản sắc văn hóa

Tổ chức Giải thưởng Châu Á (Asia Awards Organization - AAO) đã chính thức tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Kiến trúc Châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch - Lữ hành Châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2025 tại The Shilla Seoul – biểu tượng của sự giao thoa giữa kiến trúc đương đại và nghệ thuật hiếu khách Hàn Quốc.

Lần đầu tiên, hai giải thưởng danh giá trong lĩnh vực kiến trúc và du lịch được tổ chức đồng thời tại thủ đô Seoul, mở ra một không gian giao thoa giữa thiết kế và trải nghiệm – nơi những câu chuyện kiến trúc và dịch vụ đẳng cấp cùng tỏa sáng trên một sân khấu chung.

Với chủ đề “Vibrant Asia” (tạm dịch: Châu Á rực rỡ), sự kiện đã quy tụ hơn 200 kiến trúc sư, nhà thiết kế, chủ khách sạn, chủ nhà hàng và chuyên gia đầu ngành đến từ 10 quốc gia châu Á. Đặc biệt, sự kiện còn có sự hiện diện của đại diện các Đại sứ quán Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Hàn Quốc – minh chứng cho sự quan tâm mạnh mẽ và mối liên kết văn hóa – sáng tạo ngày càng sâu sắc giữa các quốc gia trong khu vực.

Trên quy mô châu lục, lễ trao giải đã vinh danh 63 công trình kiến trúc xuất sắc và 38 cá nhân, đơn vị tiêu biểu ngành khách sạn.

Với AADA, các dự án được vinh danh năm nay cho thấy rõ xu hướng lấy con người làm trung tâm, sự liên kết văn hóa và tinh thần dám thử nghiệm ý tưởng mới. Những dự án như Missions Etrangeres De Paris (MEP) (Thái Lan), Savanna Villas (Indonesia) tạo dấu ấn bởi tầm nhìn về cách sống tương lai, trong khi Seoul Robot AI Museum (Hàn Quốc) đại diện cho bước tiến công nghệ và sáng tạo trong đô thị hiện đại.

Các dự án đáng chú ý khác bao gồm: SOGO AUD với Komoro Distillery (Nhật Bản), ARTSLONGA x PIA với công trình Bangkok Marriott The Surawongse (Thái Lan), SHATE của Farnosova Design Studio (Kazakhstan), FOREST của Studio 40 (Nga), và Studio Jingu từ YNAS (Nhật Bản), Langkawi Fairfield by Marriott (Malaysia) - tất cả cùng khắc họa nên một bức tranh đa sắc màu về các ý tưởng mới đang tái định hình môi trường kiến trúc châu Á và khẳng định vai trò của kiến trúc trong việc giữ gìn bản sắc giữa bối cảnh đô thị thay đổi nhanh chóng.

Bộ sưu tập nội thất Đòng Đòng (Landco Corporation) đạt Giải thưởng Kiến trúc châu Á (AADA).

Trong đó, Việt Nam có một số dự án nổi bật như The RIVUS và The CENTRIC của Masterise Group, bộ sưu tập nội thất Đòng Đòng của Landco Corporation, tổ hợp Dhawa Hanoi & The Lakeside Complex của Pacific Thăng Long (Việt Nam), The Luxury House của Cát Mộc Group... Những công trình này thể hiện sự đa dạng, sáng tạo và bản sắc văn hóa đặc trưng, phản ánh sự kết hợp hài hòa giữa di sản, bền vững và đổi mới góp phần nâng cao vị thế kiến trúc và thiết kế nội thất của Việt Nam trên bản đồ châu Á.

Tại Giải thưởng Khách sạn Châu Á (AHA) 2025, trong lần đầu tiên được tổ chức, AHA 2025 đã tôn vinh 33 cá nhân và dự án tiêu biểu đang định hình cách châu Á được cảm nhận và ghi nhớ qua trải nghiệm của du khách hiện đại.

Các dự án thắng giải AHA đầu tiên cho thấy sự đa dạng về văn hóa và sáng tạo trong lĩnh vực dịch vụ châu Á, cùng khả năng kết hợp bản sắc địa phương với tiêu chuẩn quốc tế. Trong nhóm khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ, nổi bật có Grand Copthorne Waterfront (Singapore) và Nhà khách Quân đội (Việt Nam). Sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ phong cách sống cũng được phản ánh qua các dự án như Etro Residences Phuket của The One Atelier và Five Senses Experience Suite của WIT Ventures Sdn Bhd.

Việt Nam ghi dấu ấn với những dự án và cá nhân xuất sắc, từ các khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng đậm chất địa phương, đến những trải nghiệm du thuyền đẳng cấp. Nổi bật trong số đó, Selectum Noa Resort đã được vinh danh Ý tưởng Khu nghỉ dưỡng Tốt nhất Châu Á 2025, Ambassador Cruise với giải thưởng cho Du thuyền ăn tối nhất châu Á, Hang Ngọc Rồng là điểm đến văn hóa mới nổi bật…

Ông Gianfranco Bianchi, Cố vấn và giám khảo của Tổ chức Giải thưởng Châu Á (AAO), chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến các dự án Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường khu vực. Điều này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo mà còn thể hiện rõ dấu ấn văn hóa đặc sắc của Việt Nam trong ngành khách sạn và dịch vụ”.