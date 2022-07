Loạt chương trình hỗ trợ tài xế Be: Cuộc sống bớt áp lực trong “bão giá”

Loạt chương trình hỗ trợ tài xế trong cơn "bão giá"



Là đối tác năng nổ của Be, mỗi ngày tài xế công nghệ beBike Vũ Tấn Lộc chạy xe khoảng 10 tiếng. Ngày trước, trừ phí app, mỗi ngày anh chạy được 600.000 đồng, nhưng chỉ mất 70.000 đồng cho tiền xăng. Nay, vẫn mức thu nhập đó, nhưng anh đã mất đến khoảng 150.000 đồng cho chi phí này vì nhiều lý do.

Tài xế beBike chia sẻ, tô hủ tiếu gõ từ 15.000 đồng nay đã lên 25.000 đồng, và phê đá 12.000 nay lên 15.000 đồng,… do đó, ra đường anh luôn hạn chế chi tiêu nhất có thể. "Cái gì cũng lên giá, tài xế chạy theo cũng đuối. Dù vậy, các chương trình hỗ trợ từ Be đã giúp tài xế đỡ một phần nào khó khăn", anh bày tỏ.

Cũng gắn bó với Be từ ngày ứng dụng vừa ra mắt, anh Ngô Trịnh Việt (53 tuổi, ngụ Q.7) – tài xế beCar nhận xét, hãng có nhiều chương trình hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đồng cảm với đối tác. Mỗi ngày, anh chạy được thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng, tiền xăng gần 500.000 đồng, tính ra mỗi tuần hết khoảng 3,5 triệu đồng tiền xăng. Nhưng anh Việt chia sẻ bí kíp "tiết kiệm" được xăng cả tuần là "cày" thưởng. Theo đó, mỗi tuần Be sẽ đưa ra nhiều mức thưởng khác nhau, tài xế trung niên như anh thường cày được khoảng 3,5 triệu đồng tiền thưởng mỗi tuần. Nhiều tài xế trẻ còn có thể dễ dàng chạm mức thưởng 5 triệu đồng một tuần.

Tài xế beCar Ngô Trịnh Việt nỗ lực chạy lấy thưởng tuần để bù tiền xăng

Cân bằng cuộc sống nhờ chính sách của hãng

Hơn 3 năm trước, anh Phạm Phú Chính (53 tuổi, ngụ Q. Tân Phú, TP.HCM) chuyển từ tài xế taxi qua làm tài xế beBike để có thời gian chăm lo việc gia đình. Có cảm tình và tìm được niềm vui với ứng dụng gọi xe thuần Việt, anh gắn bó đến ngày hôm nay. Lau vội mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, anh nói, xăng tăng liên tục đã khiến giới tài xế công nghệ ít nhiều bị ảnh hưởng, và anh cũng không ngoại lệ. Nếu như trước đây, 1 ngày anh chạy thu nhập 1,1 triệu đồng chỉ tốn 130.000 đồng tiền xăng, thì nay vẫn mức thu nhập đó, nhưng anh phải tốn hơn 200.000 đồng tiền xăng.

Nhiều chương trình hỗ trợ từ hãng giúp tài xế ổn định cuộc sống giữa "bão giá"

"Thường xăng tăng thì thu nhập giảm, nhưng ở Be thì khác, tôi được giảm chiết khấu nên lấy phần đó bù qua. Tôi chạy không ngày nào dưới 700.000 đồng. Chạy xe ôm công nghệ cực khổ thật, nhưng là trụ cột gia đình, tôi luôn đặt mục tiêu để có thêm phần thưởng ngày của hãng. Điều tôi thích nhất là cách Be quan tâm, chia sẻ với đối tác tài xế, tôi cảm thấy công việc của mình được trân trọng", anh nói.

Tài xế chia sẻ, là đối tác của Be, anh được thưởng từng chuyến, tổng chuyến trong ngày, trong tuần, anh còn thường được thưởng theo tháng. Do vậy, gom tiền thưởng cũng bù đắp được kha khá các chi phí khác trên đà tăng. Ngoài các chính sách hỗ trợ đối tác của hãng, anh còn may mắn gặp nhiều khách hàng dễ thương tip thêm 5.000 – 10.000 đồng sau mỗi cuốc xe cũng giúp anh trang trải cuộc sống giữa "bão giá".

Thấu hiểu những khó khăn của tài xế trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, ảnh hưởng đến thu nhập trên từng chuyến xe, Be triển khai song song nhiều chính sách hỗ trợ tài xế: • Chương trình hoàn tiền 5% khi đổ xăng tại Petrolimex thanh toán không tiền mặt bằng thẻ CAKE từ 1.7 đến 30.9.2022. • Tiếp tục giữ mức giảm mức chiết khấu dịch vụ beCar lên đến 10% tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai từ ngày 16.6. • Các chương trình xuyên suốt như điểm thưởng cho tài xế khi đáp ứng số chuyến hoạt động trong thời gian hãng quy định hay thưởng hoàn tiền lên tới 6,5% doanh thu cuốc xe. Các chương trình ngắn hạn: thưởng đơn beFood hay đơn Delivery 2H,… cùng các gói bảo hiểm BeGroup cung cấp cho tài xế. Bên cạnh đó, Be Group phối hợp cùng ngân hàng số Cake by VPBank triển khai gói vay tiêu dùng ưu đãi dành cho các tài xế. • Ngoài ra, Be còn thực hiện nhiều chính sách kích cầu dành cho khách hàng để đảm bảo nguồn thu nhập cho tài xế: như chương trình Tiếp sức mùa thi 2022 vừa qua, Be triển khai các chương trình ưu đãi đến 50.000 đồng áp dụng khi đặt xe trên app Be dành cho thí sinh và người nhà. Ngoài các quyền lợi cố định, Be Group vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với các đối tác, bổ sung và ngày càng hoàn thiện thêm nhiều chương trình nhằm mục đích hỗ trợ tài xế tối đa.

