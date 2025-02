Joo Ji Hoon sinh năm 1982, thời đi học, anh được mời làm người mẫu nhờ chiều cao 187cm. Nam tài tử bắt đầu được khán giả khắp châu Á biết đến với vai diễn thái tử Lee Shin trong bộ phim Goong (Được làm hoàng hậu) vào năm 2006. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của anh không hề dễ dàng khi hào quang của sự thành công bị chính anh hủy hoại vì bê bối nhận án tù do tàng trữ và sử dụng chất cấm. Sau thời gian thực hiện án phạt, Joo Ji Hoon nhập ngũ. Tưởng chừng sự nghiệp của anh sẽ chìm sâu, nhưng bằng nghị lực và tài năng của mình, Joo Ji Hoon đã có một "cú lội ngược dòng" ngoạn mục. Joo Ji Hoon đã liên tục ra mắt các tác phẩm truyền hình trên vô cùng ấn tượn, đồng thời anh vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ qua những màn nhập vai cực đỉnh, chứng tỏ tài năng và sự chuyên nghiệp của mình.

Goong (2006)

Câu chuyện trong Goong xảy ra trong bối cảnh Đại Hàn Dân quốc vẫn là một quốc gia quân chủ lập hiến, kể về một thái tử để bảo vệ ngai vàng đã phải thuận theo cuộc hôn nhân sắp đặt với một nữ sinh trung học thường dân. Tại thời điểm phát sóng, Goong nổi tiếng đến mức rating vượt quá 27%, thúc đẩy cho phần phụ là Goong S. Đặc biệt, nó cũng là bàn đạp tên tuổi cho 2 nam nữ diễn viên chính, Joo Ji Hoon và Yoon Eun Hye vươn ra Châu Á. Trong đó, vai diễn trong phim đã giúp Ju Ji Hoon giành được Giải thưởng "Tân binh xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Phim truyền hình MBC năm 2006.

Mask (2015)

Mask (Mặt Nạ) là một bộ phim thuộc thể loại melodrama, một thể loại thường khá kén khán giả vì những tình tiết éo le và những cú xoáy sâu vào tâm hồn người xem. Tuy nhiên, Mask đạt rating ấn tượng tại thời điểm đó khi dẫn đầu trong số các phim phát sóng cùng khung giờ. Rating của phim dao động từ 8.8% đến 12.6%.

Mask kể về câu chuyện của Byeon Ji Sook (do Soo Ae thủ vai), một cô gái nghèo với tính cách lương thiện, luôn nỗ lực làm việc để trả nợ cho gia đình. Cuộc đời cô rẽ sang một trang mới khi bị Min Seok Hoon (Yeon Jung Hoon thủ vai) uy hiếp, buộc phải đóng giả Seo Eun Ha, một người phụ nữ có ngoại hình giống hệt cô. Ji Sook phải kết hôn với Choi Min Woo (Joo Ji Hoon thủ vai), người thừa kế của tập đoàn họ Choi, để Seok Hoon có thể thực hiện âm mưu chiếm đoạt tập đoàn. Vai diễn Choi Min Woo đã mang về cho Joo Ji Hoon giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" tại SBS Drama Awards 2015.

Kingdom - Vương triều xác sống (2019)

Vương triều xác sống (Kingdom) đưa khán giả đến với thời Joseon đầy rẫy những âm mưu và dịch bệnh bí ẩn. Thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh biến con người thành những thây ma khát máu. Bộ phim không chỉ gây ấn tượng bởi bối cảnh cổ trang độc đáo mà còn khiến người xem "rùng mình" với những cảnh kinh dị và máu me đến rợn người. Phim có kinh phí lên đến 1,8 triệu USD/tập. Đội ngũ sản xuất của phim cũng là những cái tên đầy hứa hẹn với đạo diễn là Kim Sung Hoon (Tunnel) và biên kịch Kim Eun Hee (Signal). Cả 2 mùa phim sau khi ra mắt đều đạt thành công vang dội, giúp đưa tên tuổi Joo Ji Hoon lên một tầm cao mới.

Linh cẩu – Hyena (2020)

Hyena xoay quanh câu chuyện về các luật sư làm việc cho giới tài phiệt giàu có. Họ phải đấu tranh giữa việc tuân thủ pháp luật, giữ vững lương tâm nghề nghiệp và đảm bảo lợi nhuận khổng lồ cho thân chủ. Nhân vật Jung Geum Ja do Kim Hye Soo thủ vai là một nữ luật sư tài năng, có tâm và không từ thủ đoạn để giành chiến thắng. Đối lập với cô là Jun Jae Hee (Joo Ji Hoon), một luật sư không chỉ tài giỏi mà còn đầy tham vọng và kiêu ngạo. Mặc dù là đối thủ, họ lại bị thu hút bởi những nét tính cách trái ngược.

Thời điểm lên sóng, Linh Cẩu đã thu hút lượng khán giả đông đảo với tỷ suất rating cao nhất là 16,5% trong tập cuối. Bên cạnh đó, phim còn là dự án truyền hình thu về lợi nhuận cao nhất nửa đầu năm 2020 với doanh thu 1 tỉ won (20 tỉ đồng) cho mỗi tập phim nhờ vào việc phát sóng trên nền tảng Netflix và tiền bản quyền từ các nhà đài khác trên thế giới.

Light shop (2024)

Light Shop (Cửa Hàng Ánh Sáng) lấy bối cảnh tại một cửa hàng đèn bí ẩn, nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, hé lộ những bí mật về ranh giới giữa cõi trần và cõi âm, mang đến cho người xem những trải nghiệm "nổi da gà". Chủ nhân của cửa hàng này chính là Jung Won Young (Joo Ji Hoon), người đàn ông luôn gây tò mò với cặp kính đen mỗi khi xuất hiện. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, Jung Won Young có thể nhận biết "người lạ" với những đặc điểm khác biệt.

Theo FlixPatrol, chỉ sau một tuần phát hành, Light Shop đã vươn lên vị trí thứ 2 trong top các chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên toàn cầu của Disney+. Bên cạnh đó, bộ phim còn "thống trị" bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan trong nhiều ngày liên tiếp.

The Trauma Code: Heroes on Call (2025)

Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh mạng nổi tiếng, kể về Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon), một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường. Anh được giao nhiệm vụ vực dậy một bệnh viện đang trên bờ vực phá sản. Với tài năng và tầm nhìn táo bạo, bác sĩ Baek quyết tâm thay đổi thực trạng này bằng cách xây dựng một trung tâm chấn thương hàng đầu.

Chỉ 2 tuần sau khi ra mắt, bộ phim truyền hình y khoa Hàn Quốc đã đánh bại Squid Game mùa 2 để giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu, hạng mục phim không nói tiếng Anh. Bộ phim nắm giữ "ngôi vương" ở 17 quốc gia như Chile, Peru, Thái Lan, Indonesia, đồng thời lọt vào top 10 ở 63 quốc gia bao gồm Mexico, Ai Cập, Pháp và New Zealand. Ngoài ra, bảng xếp hạng phim truyền hình được thảo luận nhiều nhất tuần của Good Data cũng ghi nhận Joo Ji Hoon, Choo Young Woo nằm trong top 4 diễn viên có độ ảnh hưởng cao. Với chuỗi thành tích đầy ấn tượng, The Trauma Code: Heroes on Call được mong đợi sẽ sớm sản xuất phần 2.