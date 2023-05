Loạt ảnh của Kim Tae Hee và “chồng” trong phim mới

Mới đây, Studio Genie đã "nhá hàng" thêm những hình ảnh mới của Kim Tae Hee và Kim Sung Oh trong bộ phim Lies Hidden In My Garden. Trong phim, hai diễn viên vào vai cặp vợ chồng mẫu mực Joo Ran - Jae Ho.

Jae Ho là một người đàn ông thành đạt, còn Joo Ran là người vợ hoàn hảo của anh ta. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai người xuất hiện sau khi Joo Ran phát hiện khu vườn nhà mình phát ra một mùi hôi thối của xác chết.

Joo Ran thể hiện ánh mắt lo lắng

Trong khi đó, Jae Ho dù ôm vợ trong lòng để an ủi cô nhưng ánh mắt anh ta lại có gì đó bất thường

Trong số 3 bức hình được chia sẻ, có 2 bức hình Joo Ran thể hiện ánh mắt lo lắng, u buồn. Ở chiều ngược lại, Jae Ho dù đã ôm vợ để an ủi cô, nhưng ánh mắt của anh ta lại có gì đó rất bất thường.

Biểu cảm lạnh lùng gây tò mò của Kim Tae Hee

Còn ở tấm ảnh còn lại, Kim Tae Hee thể hiện thần sắc lạnh lùng khi đối diện với một người đàn ông bí ẩn. Từ bóng lưng, có thể suy đoán đây là nhân vật Jae Ho. Điều này khiến khán giả phải tự đặt ra câu hỏi rằng: Phải chăng Jae Ho là một kẻ phản diện, thậm chí chính là hung thủ gây ra vụ án mạng mà Joo Ran muốn vén màn sự thật?

Trước đó, trong đoạn teaser đầu tiên của Lies Hidden In My Garden có một phân cảnh gây tò mò khi Kim Tae Hee nở một nụ cười tuyệt vọng. Ngoài ra, nhân vật Sang Eun do Lim Ji Yeon thủ vai cũng gây ấn tượng với gương mặt lạnh lùng khi đối diện với Joo Ran.

Bộ phim Lies Hidden In My Garden do Kim Tae Hee đóng chính sẽ bắt đầu lên sóng từ 19/6 trên ENA.