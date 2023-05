Lee Do Hyun tỏa sáng ở tập phim quan trọng nhất, tỷ suất người xem liền tăng vọt

Thông thường, các tập lẻ vào thứ Tư của The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi sẽ có dấu hiệu giảm nhẹ về tỷ suất người xem, chờ đợi màn bứt phá ở tập kế tiếp. Tuy nhiên tập 9 mới nhất đã chứng kiến "kỳ tích" khi đạt con số 9,44% trung bình cả nước, thiết lập kỷ lục mới về tỷ suất người xem cho cả bộ phim.

Khác với 8 tập phim trước đó, tập 9 của The Good Bad Mother vô cùng đặc biệt, đóng vai trò như cuộn băng phát lại toàn bộ diễn biến quá khứ của Kang Ho (Lee Do Hyun). Thông qua chiếc thẻ nhớ tìm được sau bức ảnh gia đình, Young Soon (Ra Mi Ran) đã đọc được nhật ký của con trai và hiểu ra lý do vì sao anh lại trở thành kẻ tàn nhẫn, xấu xa như vậy.

Cả tập 9 của The Good Bad Mother lý giải nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ về thái độ, cảm xúc của Kang Ho trong quá khứ, chứ không hoàn toàn là con người chai sạn. Ở đây, diễn xuất của Lee Do Hyun toả sáng và được khen ngợi khi thể hiện rõ rệt nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng của Kang Ho. Hoá ra vì muốn trả thù cho cha, Kang Ho đã bất chấp mọi thứ để tiếp cận chủ tịch Song, trong đó có việc cắt đứt với Young Soon và Mi Joo.

Ngày chia tay Mi Joo, Kang Ho đã đau đớn đến bật khóc. Câu thoại "mong rằng em sẽ không biết anh yêu em đến nhường nào" khiến khán giả không khỏi xúc động. Anh cũng chủ động từ bỏ quan hệ mẹ con với Young Soon như một cách bảo vệ bà. Hoá ra trong mắt Kang Ho, Young Soon không hẳn là "bà mẹ tồi". Anh dần hiểu ra chính những kẻ như chủ tịch Song, nghị sĩ Oh đã biến mẹ anh thành người như thế, đã cướp đi của anh hạnh phúc gia đình đơn thuần.

Từng thấy mẹ ăn cơm thừa canh cặn nơi xó bếp, chàng nam chính của The Good Bad Mother nhận ra mẹ đã khổ đau thế nào nhưng không nói.

Đến đây, người xem mới thật sự vỡ oà khi Kang Ho không phải kẻ xấu, mà chỉ đang đóng vai ác vì kế hoạch của mình. Sau khi biết được tất cả, Young Soon bật khóc và trách Kang Ho sao lại làm mọi thứ một mình. Mặc cho Kang Ho can ngăn, Young Soon đã đốt rụi thẻ nhớ và tất cả giấy tờ, cắt đứt kế hoạch trả thù và mong anh sống yên ổn từ đây.

Ngoài ra ở tập 9, Kang Ho còn giúp đỡ một nhân vật quan trọng, là cô thư ký của chủ tịch Song. Sau khi bị Song cài sang chỗ nghị sĩ Oh và bất ngờ mang thai, cô đã được Kang Ho giúp đi đến nước khác sống cùng con, tạo hiện trường tai nạn giả để đánh lạc hướng chủ tịch. Có thể thấy kế hoạch của Kang Ho khá tinh vi và gọn ghẽ, thế nhưng liệu có sơ hở nào hay không? Hành trình "chữa lành" sắp tới của 2 mẹ con diễn ra như thế nào?

Ảnh: JTBC