Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check-in, chủ loạt biệt thự ngao ngán

Những "studio ngoài trời"

Những gia đình giàu có tại khu phía Tây London (Anh) đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi trước cửa nhà họ liên tục xuất hiện các nhóm hotgirl, KOL và nhiếp ảnh gia tụ tập, dựng cảnh chụp hình như một studio ngoài trời.

Theo ghi nhận của Daily Mail, không ít người mang theo cả phòng thay đồ di động để thay nhiều bộ trang phục ngay trên vỉa hè. Một số khác thậm chí còn bày ghế trước cửa nhà dân hoặc tạo dáng chụp ảnh cưới, khiến không gian riêng tư của chủ nhà bị xâm phạm nghiêm trọng.

Nguyên nhân của tình trạng này đến từ sức hút của mùa hoa tử đằng nở rộ, đặc biệt tại các khu nổi tiếng như Notting Hill và Kensington, nơi có nhiều ngôi nhà sở hữu giàn hoa rực rỡ, đẹp mắt.

Loài hoa này chỉ nở trong khoảng 2 đến 3 tuần mỗi mùa xuân, thu hút đông đảo người dân London và du khách đến check-in. Tuy nhiên, theo các chủ nhà, lượng người đổ về ngày càng đông và có tổ chức hơn, khi nhiều “tour săn hoa tử đằng” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, dẫn đường chi tiết đến từng địa điểm cụ thể.

Đáng chú ý, năm nay ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của du khách châu Á, đặc biệt là người Nhật Bản, nơi hoa tử đằng có nguồn gốc và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Trong một chuyến theo dấu hành trình “tour hoa tử đằng”, phóng viên ghi nhận cảnh nhiều phụ nữ ăn mặc chỉn chu bước xuống từ xe minibus và nhanh chóng di chuyển đến các điểm chụp ảnh quen thuộc.

Phiền toái của người giàu

Một trong những địa điểm thu hút nhất nằm gần trục đường cao tốc Kensingto, nơi tập trung nhiều căn nhà trị giá hàng triệu bảng Anh. Tại đây, một cây tử đằng hơn 70 năm tuổi phủ kín mặt tiền của một căn biệt thự màu trắng, tạo nên khung cảnh nên thơ với những chùm hoa tím buông rủ bên hàng rào sắt uốn tinh xảo.

Tuy nhiên, vẻ đẹp này cũng kéo theo không ít phiền toái. Chủ nhà cho biết cây hoa đã bị hư hại do khách tham quan chạm vào, bẻ cành hoặc vô tình làm gãy trong quá trình tạo dáng chụp ảnh.

Từ một nét đẹp mùa xuân, “cơn sốt hoa tử đằng” đang dần trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều cư dân tại những khu phố đắt đỏ bậc nhất London.

Chủ nhân của ngôi nhà, đã sống tại đây suốt 25 năm cùng chồng và hai con, cho biết trước thời điểm phong tỏa vì dịch bệnh, hầu như không ai chú ý đến căn nhà của họ. Bà khá bất ngờ khi một ngày phát hiện ngôi nhà của mình xuất hiện trong một “tour ngắm hoa tử đằng” trên mạng.

Chia sẻ với báo chí, bà nói: “Phần lớn mọi người đều tôn trọng, rất thân thiện. Tôi chỉ thường nhắc họ ‘xin đừng chạm vào cây’, vì cành cây rất dễ gãy. Tôi nghĩ căn nhà chắc đã được một số influencer (người có sức ảnh hưởng) châu Á đăng lên bởi chúng tôi đón rất nhiều khách người Nhật. Nhưng họ luôn rất lịch sự.”

Tuy nhiên, theo bà, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi xuất hiện ngày càng nhiều influencer và các buổi chụp hình chuyên nghiệp.

“Mọi người mang theo cả phòng thay đồ di động và ghế để dựng ngay trên vỉa hè trước nhà. Có những cặp đôi còn đứng trước cửa nhà chúng tôi để chụp ảnh cưới. Họ thậm chí mang theo chó, coi đây như một chuyến đi chơi, ngay trước cửa nhà chúng tôi.

Những nhóm đông thường để lại rác và chúng tôi phải dọn dẹp. Đôi khi họ còn làm gãy cây, điều đó khiến tôi rất khó chịu.”

Người giúp việc của gia đình cũng thừa nhận việc mỗi lần bước ra khỏi cửa đều phải đối mặt với đám đông tụ tập là “khá phiền toái”.

Cảnh tượng đẹp không kém trên mạng xã hội

Bên ngoài ngôi nhà, chúng tôi gặp Natalia Venhrynovych, 27 tuổi, người đã chuyển đến Anh từ thành phố Lviv sau khi xung đột nổ ra. Cô đứng ngắm khung cảnh một cách yên tĩnh, không tham gia vào những hành vi gây phiền toái như chủ nhà phản ánh.

Natalia chia sẻ: “Hôm nay tôi được nghỉ làm và muốn ra ngoài vì thời tiết đẹp. Tôi đã thấy cây hoa này trên TikTok và các video cũng chỉ luôn địa điểm cụ thể để đến.”

Gần đó, ông Dines Shah cùng con gái Bhavni cũng đang vô cùng hào hứng trước vẻ đẹp của những cây hoa tử đằng. Bhavni cho biết: “Bố tôi có một vài cơ sở kinh doanh trên đường Portobello nên tiện ghé qua xem. Tôi thấy trên Instagram nhưng ngoài đời còn đẹp hơn nhiều. Thực sự rất ấn tượng. Hai bố con tôi đều thích hoa, nhưng tiếc là sắp tới sẽ đi xa.”

Penina Khubani, 25 tuổi, đã di chuyển hơn một giờ từ khu Stamford Hill ở Bắc London cùng bạn trai để tận mắt ngắm hoa. Cô nói: “Tôi thấy căn nhà trên Instagram và quyết định phải đến để tận mắt chiêm ngưỡng. Tôi rất thích, cảm giác thật dễ chịu và thư thái. Hương thơm mang lại trải nghiệm tích cực.”

Một trong những cung đường được yêu thích để chiêm ngưỡng nhiều giàn hoa tử đằng đẹp là đi qua các con phố nhỏ nối từ Kensington đến Portobello ở khu Notting Hill. Trên mạng xã hội, không khó để tìm thấy các gợi ý địa điểm, thậm chí nhiều tạp chí phong cách sống cũng tổng hợp sẵn danh sách các điểm check-in nổi bật.

Xa hơn một chút trên đồi, tại phố Bedford Gardens, có một căn nhà khác cũng phủ kín hoa tử đằng. Điểm đặc biệt là các cành hoa đan vào nhau, tạo thành một vòm tự nhiên ngay trên cổng vào, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Tại đây, Rosmelvin cùng sáu người bạn đang trong chuyến du lịch London kéo dài hai tuần từ Malaysia. Họ diện trang phục mùa xuân để chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi nhà.

Hadiqa Raza, 25 tuổi, cũng đang mải mê chụp ảnh một mình. Cô cho biết: “Tôi nghỉ phép cả tháng nên đang tìm những điều thú vị để làm. Tôi nghĩ: ‘Sao không mang máy ảnh đi và quay lại những thứ đẹp đẽ?’ Tôi tình cờ thấy các căn nhà ở khu này trên TikTok và rất hài lòng vì ngoài đời cũng đẹp y như vậy.”

Nguồn: Daily Mail