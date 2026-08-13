Lộ tẩy bí mật lớn của ái nữ tập đoàn Huawei từ bỏ thân phận "công chúa" để vào showbiz rửa chén, bóc tôm đến sưng tay

Diêu An Na vừa lên top 1 hot search MXH Weibo.

Sau 5 năm bước chân vào giới giải trí, Diêu An Na - con gái của nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei Nhậm Chính Phi - đã lên thẳng top 1 hot search Weibo vì... cái tên của cô. Hóa ra cái tên Diêu An Na mà công chúng quen gọi thiên kim này thực chất chỉ là nghệ danh. Còn tên thật của cô là Diêu Tư Vi.

Trước khi gia nhập giới giải trí, Diêu An Na từng sử dụng tên tiếng Anh Annabel Yao trong thời gian du học. Đến năm 2021, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tên gọi Diêu An Na. Diêu An Na được cho là vừa gần âm với tên tiếng Anh của ái nữ tập đoàn Huawei, vừa dễ nhớ. Do đó, không ai biết tên thật của cô cho đến khi đoàn phim Liệt Dương Chi Thượng công bố poster và danh sách diễn viên vào ngày 12/8.

Diêu An Na leo thẳng lên hot search Weibo vì lộ tên thật. Ảnh: Sohu.

Việc tên thật của Diêu An Na xuất hiện lần này không đơn thuần là một chiêu trò gây chú ý của đoàn phim. Nó liên quan đến quy định mới về cách ghi tên diễn viên trong ngành điện ảnh - truyền hình Trung Quốc. Theo tờ Sina, kể từ ngày 10/7 năm nay, ngành giải trí xứ tỷ dân bắt đầu áp dụng quy định mới, yêu cầu phần credit của các đoàn phim phải ưu tiên sử dụng tên thật của diễn viên. Trong trường hợp nghệ sĩ sử dụng nghệ danh đã quen thuộc với khán giả, tên thật phải được đặt trước, sau đó mới ghi nghệ danh trong ngoặc.

Việc Diêu An Na có tên thật là Diêu Tư Vi cũng khiến câu chuyện về gia đình cô một lần nữa được đào lại. Diêu An Na sinh năm 1998 tại Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc). Cô là con gái của doanh nhân Nhậm Chính Phi với người vợ thứ 2 Diêu Lăng. Khi Diêu An Na chào đời, cha cô đã gây dựng thành công Huawei với khối tài sản 65 tỷ USD (khoảng 1.711 tỷ đồng). Có thêm con gái khi đã 54 tuổi, Nhậm Chính Phi đặc biệt yêu thương và đầu tư nhiều cho Diêu An Na. Từ nhỏ, cô được gia đình cho học nhiều bộ môn như piano, thư pháp, lý thuyết âm nhạc và hội họa Trung Quốc. Năm 2016, cô sang Mỹ học tại Đại học Harvard, tốt nghiệp vào năm 2020.

Đáng chú ý, nữ diễn viên mang họ Diêu theo mẹ, trong khi chị gái cùng cha khác mẹ là Mạnh Vãn Chu cũng mang họ Mạnh theo mẹ. Việc 2 ái nữ tập đoàn Huawei không ai theo họ cha khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi về nguyên nhân. Theo các nguồn tin, thời đi học, Diêu An Na cũng không sử dụng tên thật. Thay vì Diêu Tư Vi, lúc còn học ở Trung Quốc, cô sử dụng cái tên Diêu Nhất Đình. Do đó, các netizen cho rằng gia đình tỷ phú Nhậm Chính Phi không để các con mang họ cha, hạn chế sử dụng tên thật để bảo vệ sự riêng tư cho các con.

Diêu An Na là cô công chúa được tỷ phú Nhậm Chính Phi yêu thương, cưng chiều. Ảnh: Sina.

"Công chúa Huawei" chấp nhận làm người thường sau khi vào showbiz

Năm 2021, Diêu An Na chính thức thông báo gia nhập Thiên Hạo Thịnh Thế - công ty quản lý từng đứng sau nhiều nghệ sĩ như Trần Phi Vũ, Thích Vy, Lý Trị Đình... Ngay khi vừa bước chân vào giới giải trí, cô đã nhanh chóng nhận được những cơ hội mà không phải tân binh nào cũng có được. Diêu An Na liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng, tham gia chương trình thực tế ăn khách Nhà hàng Trung Hoa và được đầu tư mạnh tay cho các sản phẩm âm nhạc.

Thế nhưng, danh tiếng và tài nguyên dồi dào lại không đồng nghĩa với việc Diêu An Na được khán giả công nhận về năng lực. Trong những năm đầu hoạt động, cô liên tục trở thành tâm điểm tranh luận. Các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ thường bị nhận xét là giọng hát chưa thuyết phục, vũ đạo thiếu lực và kỹ năng sân khấu còn hạn chế. Không ít khán giả cũng cho rằng cô chưa có sức hút tự nhiên khi xuất hiện trên các chương trình giải trí, biểu cảm và cách tương tác còn khá nhạt.

Diêu An Na từng là cái tên gây tranh cãi bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô nhiều lần bị chê bai kém tài năng. Ảnh: Sina.

Sau thời gian thử sức với âm nhạc và chương trình thực tế, Diêu An Na chuyển hướng sang diễn xuất với hy vọng tìm được chỗ đứng phù hợp hơn. Cô lần lượt góp mặt trong Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Lạc Bộ Nhân Tâm, Lạp Băng, Vách Núi Nhô Trên Bãi Biển, Đường Cung Kỳ Án... Trong số đó, vai phụ của cô trong Đi Đến Nơi Có Gió từng nhận được phản hồi tích cực hơn về diễn xuất. Tuy nhiên, nhìn chung, màn thể hiện của “công chúa Huawei” trên màn ảnh vẫn chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để giúp cô thoát khỏi những hoài nghi về năng lực.

Dẫu bị chê về mọi mặt, Diêu An Na vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục bám trụ ở showbiz. Những năm gần đây Diêu An Na bắt đầu thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo dấu ấn riêng. Khi tham gia show Nhà Hàng Trung Hoa 5, Diêu An Na nhận được nhiều lời khen vì sự chăm chỉ, thân thiện, khiêm tốn và lễ phép. Cô không chỉ phụ trách làm thu ngân mà còn sẵn sàng lau dọn, ngồi rửa chén, bóc vỏ tôm hàng giờ đồng hồ và đứng bếp chiên rán đồ ăn đến phồng rộp tay. Đến Huỳnh Hiểu Minh và "chị đại" Ninh Tịnh cũng phải cảm thán rằng Diêu An Na không giống tiểu thư được nuông chiều mà luôn cố gắng và cũng rất xuất sắc. Hình ảnh cô gái đến từ gia đình quyền lực bậc nhất Trung Quốc vì thế dần được thay thế bằng một Diêu An Na có phần đời thường, chịu khó trải nghiệm và tìm cách chứng minh bản thân.

Công chúa Huawei rửa chén, lột vỏ tôm trong show truyền hình thực tế. Clip: Weibo.



Diêu An Na dần ghi điểm nhờ tính cách khiêm tốn, biết người biết ta, không ỷ vào thế lực gia đình. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu