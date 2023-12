Không thể nhận ra "công chúa Huawei" Diêu An Na sau 2 năm vào showbiz, lột xác nhan sắc ngoạn mục nhờ thay đổi 3 điểm

Ngày 20/12, Sina đưa tin Diêu An Na vừa gây chú ý với loạt ảnh luyện tập leo núi nhân tạo trên trang cá nhân. Ở lần xuất hiện này, "công chúa Huawei" khiến nhiều người trầm trồ với màn lột xác ngoại hình quá ngoạn mục. Không còn gương mặt mũm mĩm xưa kia, Diêu An Na khoe trọn hình thể thon gọn, săn chắc đến mức cơ bắp nổi cuồn cuộn ở phần lưng.

Theo Sina, ở thời điểm hiện tại, Diêu An Na sở hữu vóc dáng và nhan sắc thăng hạng hơn trước. Màn giảm cân giúp nữ ca sĩ có gương mặt sắc sảo hơn, phù hợp với hình tượng cá tính mà Diêu An Na đang theo đuổi. Thời gian qua, Diêu An Na cũng thay đổi phong cách thời trang. Cô ăn mặc trẻ trung, năng động và gợi cảm hơn. Khán giả còn nhận ra rằng, khí chất của An Na cũng thăng hạng hẳn sau khi đổi kiểu tóc ngắn đầy phóng khoáng.

Diêu An Na khoe cơ bắp đáng kinh ngạc, lột xác khác hẳn trước đây

Cô được nhận xét là gầy hơn trước rất nhiều, từ vòng eo đến gương mặt đều thon gọn hơn

Thời điểm mới gia nhập showbiz vào năm 2021, Diêu An Na có ngoại hình đầy đặn và gương mặt bầu bĩnh. So với các nữ nghệ sĩ trẻ khác ở giới giải trí Trung Quốc, con gái của tỷ phú Nhậm Chính Phi được nhận xét có ngoại hình không mấy ấn tượng, gu thời trang già dặn và công sở. Ngoại hình tròn trịa của "công chúa Huawei" thời mới bước chân vào ngành giải trí không được lòng công chúng

Sau khi giảm cân, Diêu An Na có vóc dáng thon gọn, gương mặt sắc sảo hơn trước. Sau đó, Diêu An Na cắt đi mái tóc dài, chuyển sang để tóc tém để làm mới hình ảnh. Đây cũng là những yếu tố giúp cô nàng thăng hạng hẳn ngoại hình

Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện với trang phục khoe lợi thế hình thể

Dù không ngừng thay đổi bản thân, sự nghiệp nghệ thuật của Diêu An Na vẫn giậm chân tại chỗ. Từ đầu năm đến nay, ngoài vai phụ được khen ngợi diễn xuất trong Đi đến nơi có gió , cô không có thêm bất kỳ dự án mới nào. Vì không hoạt động sôi nổi, tên tuổi Diêu An Na "chìm nghỉm" trong showbiz Hoa ngữ. Sau khi thất bại với vai trò ca sĩ thần tượng, Diêu An Na hiện rẽ hướng hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, cô chỉ được giao đóng vai phụ có thời lượng lên sóng ít ỏi.

Diêu An Na (Annabel Yao) sinh năm 1998, là con gái của CEO Huawei Nhậm Chính Phi với người vợ thứ hai Diêu Lăng. Năm 2021, Diêu An Na gia nhập showbiz. Ra mắt chưa lâu, Diêu An Na đã cho thấy hậu thuẫn khủng của mình khi trở thành gương mặt trang bìa tạp chí danh tiếng, tham gia show giải trí ăn khách Nhà hàng Trung Hoa và liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc được đầu tư khủng.

Tuy nhiên, ái nữ nhà Huawei không được công nhận về mặt tài năng, liên tục bị khán giả chê bai. Các sản phẩm âm nhạc Diêu An Na phát hành đều bị chê giọng hát khó nghe, vũ đạo dở. Diêu An Na còn bị đánh giá thiếu tính giải trí, biểu hiện nhạt nhẽo và kém nhiệt tình khi hoạt động nghệ thuật.

Tài năng của Diêu An Na không được công chúng đánh giá cao. Nhiều khán giả cho rằng cô chỉ nổi tiếng nhờ gia thế khủng

Nguồn: Sina, Sohu