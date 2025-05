Cả MXH đổ xô xin lỗi "công chúa Huawei" Diêu An Na giữa bê bối tình ái chấn động xứ tỷ dân, chuyện gì đây?

Diêu An Na được biết tới là con gái út của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei. Năm 2021, cô bất ngờ thông báo gia nhập showbiz. Kể từ đó, Diêu An Na nhận vô số lời chê bai về tài năng, ngoại hình. Cô còn bị chỉ trích dựa vào gia thế siêu khủng của mình để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi công chúng xứ tỷ dân đột ngột quay ngoắt 180 độ, không còn phản ứng tiêu cực với Diêu An Na. Lý do là gì?

Công chúng xứ tỷ dân quay ngoắt thái độ với Diêu An Na

Cả MXH đồng loạt xin lỗi Diêu An Na

Những ngày qua, Trung Quốc chấn động với vụ bê bối tình ái, "tiểu tam" Đổng Tập Oánh dựa vào quyền thế gia đình để gian lận trong mô hình đào tạo tiến sĩ 4+4 của Trường Y học Bắc Kinh. Ngay lập tức, cái tên Diêu An Na được cư dân mạng chú ý, và đặt lên bàn cân so sánh với Đổng Tập Oánh. Không như trước, lần này "công chúa Huawei" nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Là tiểu thư cành vàng lá ngọc hàng thật giá thật, nhưng Diêu An Na không dựa vào thế lực gia đình để giành giật vai chính với các đồng nghiệp trong showbiz. Cô đóng vai phụ trong nhiều dự án phim. Có những tác phẩm, thời lượng lên sóng của Diêu An Na ít ỏi đến mức tên tên chỉ lướt qua vài giây ở phần tri ân cuối phim. Trong quá trình quảng bá, nhà sản xuất cũng không nhắc đến ái nữ của tỷ phú Nhậm Chính Phi.

Đã 4 năm kể từ ngày gia nhập showbiz, Diêu An Na đa số vẫn làm nền cho các diễn viên khác trên màn ảnh. Bên cạnh đó, dù nhận về rất nhiều bình phẩm miệt thị ngoại hình hay chê bài tài năng nghệ thuật kém cỏi, Diêu An Na vẫn ầm thầm cố gắng trau dồi và tích lũy kinh nghiệm.

Diêu An Na không ỷ vào thế lực gia đình để có vai chính trên màn ảnh

Việc Diêu An Na từ bỏ "đặc quyền gia thế" được đánh giá cao, đặc biệt sau khi vụ gian lận trong đào tạo y khoa bị phanh phui. Nhiều netizen từng mắng chửi Diêu An Na thậm tệ trước đây đã đổ xô vào trang cá nhân của cô để lại bình luận xin lỗi.

"Xin lỗi nha Diêu An Na, bạn chỉ diễn vai bác sĩ trên phim, còn người ta diễn trên bàn mổ thực sự ngoài đời", "Nhị công chúa chỉ muốn đóng phim cho mọi người xem, chứ không phải diễn trò như cô Đổng, học kinh tế mà đòi vào ngành y hại người", "Tôi mà là Diêu An Na, tôi sẽ nhờ bố mình làm phim để đóng chính, chứ không cần phải trầy trật đóng vai phụ không tên không tuổi như cô ấy bây giờ. Vậy nên mọi người đừng mắng Diêu An Na nữa, cô ấy vậy là quá tử tế rồi. Không dựa vào thế lực gia đình cướp trắng trợn miếng bánh của ai", cư dân mạng bình luận.

Rất đông netizen xứ Trung đã xin lỗi Diêu An Na

Áp lực của Diêu An Na

Diêu An Na sinh năm 1998, hiện là nghệ sĩ dưới trướng Thiên Hạo Thịnh Thế, công ty quản lý của Trần Phi Vũ, Thích Vy, Lý Trị Đình... Diêu An Na debut với tư cách ca sĩ thần tượng, sản phẩm âm nhạc của cô bị chê "giọng hát khó nghe, vũ đạo dở".

Sau đó, Diêu An Na thử sức với phim ảnh. Cô từng tham gia phim Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Lạc Bộ Nhân Tâm, Lạp Băng, Vách Núi Nhô Trên Bãi Biển... Tuy nhiên, diễn xuất của "công chúa Huawei" cũng không được đánh giá cao. Do không được đào tạo bài bản lại thiếu kinh nghiệm, nét diễn của Diêu An Na còn thiếu tự nhiên, "nhìn là thấy cố diễn xuất".

Diêu An Na còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ghi dấu ấn nghệ thuật

Dẫu bị chê về mọi mặt, Diêu An Na vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng ở các dự án tiếp theo. Hiện tại, ngoài danh xưng “công chúa Huawei”, Diêu An Na vẫn còn là cái tên mờ nhạt trong bản đồ sao ở showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, Diêu An Na từng thẳng từng chia sẻ rằng cô không thích việc bị gọi dưới tên cha mình trùm công nghệ Nhậm Chính Phi và cả đế chế Huawei. Thậm chí, khi tham gia Nhà Hàng Trung Hoa, Diêu An Na đã phải đề nghị đàn chị Ninh Tịnh không nhắc đến người cha tỷ phú hay gọi cô là "công chúa Huawei".

"Đúng như mọi người nói, tôi là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng tôi không muốn cậy vào gia thế để thăng tiến. Tôi luôn muốn thoát mác ái nữ nhà Huawei, vượt qua cái bóng của cha và chị gái nhằm chứng minh thành quả làm nghề của mình đều đến từ thực lực. Hoàn cảnh gia đình giúp tôi được chú ý nhiều hơn những nghệ sĩ trẻ khác khi đặt chân vào showbiz. Tuy nhiên, đây cũng là điều khiến tôi luôn bị tiếng dựa hơi gia thế, nhận những đánh giá khắt khe từ khán giả", Diêu An Na trải lòng về áp lực cô đối mặt với Harper’s Bazaar.

Nữ nghệ sĩ trẻ thừa nhận cô còn rất nhiều thiếu sót, chấp nhận những lời phê bình từ khán giả. Tuy nhiên, điều cô trăn trở nhất là làm thế nào để xóa định kiến của dư luận đối với mình. "Làm người vốn không dễ sống. Chúng ta có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi ngờ. Tôi không lo lắng về tiền bạc, nhưng luôn lo lắng về việc người khác nhìn nhận, hiểu lầm tôi là con tỷ phú nên được hưởng quyền lợi hơn người. Do đó, tôi cảm thấy sợ hãi và áp lực khi hoạt động nghệ thuật trong chỉ trích từ công chúng", Diêu An Na chia sẻ.

Áp lực của nữ diễn viên là làm thế nào để thoát khỏi danh xưng "công chúa Huawei", "con gái của tỷ phú Nhậm Chính Phi"

Nguồn: Sina, Sohu