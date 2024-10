Lọ Lem xứng danh đệ nhất “bạch nguyệt quang”, Nàng Mơ bất ngờ bị gọi tên

Mới đây, cộng đồng mạng “phát sốt” với bộ ảnh hoa sen của Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) - ái nữ nhà MC Quyền Linh. Có thể nói, đây là lần đầu tiên người hâm mộ được thấy Lọ Lem diện phong cách áo yếm lụa truyền thống. Cô bạn vẫn khoe trọn được vẻ xinh đẹp, ngọt ngào của bản thân nhưng lại thêm phần cuốn hút khi ngày càng ra dáng thiếu nữ, trưởng thành.

Cũng chính bởi sự dịu dàng có phần khác lạ này của Lọ Lem mà nhiều người nhận xét cô nàng mang vẻ đẹp đúng chuẩn đệ nhất “bạch nguyệt quang” - vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng như mối tình đầu. Dân tình cũng bày tỏ, nhan sắc của Lọ Lem hợp với mọi phong cách từ hiện đại đến truyền thống. Sự nhẹ nhàng, trong veo của ái nữ nhà MC Quyền Linh khiến ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Bộ ảnh mới của Lọ Lem khiến dân tình khen ngợi vì vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng.

Ái nữ sinh năm 2k6 lần đầu thử sức với phong cách truyền thống nhưng khiến dân tình mê mẩn.

Tuy nhiên đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi, cộng đồng mạng lại bất ngờ nhắc tên Nàng Mơ. Theo đó, TikToker Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) cũng là một trong những người trẻ theo đuổi phong cách chụp ảnh truyền thống, nàng thơ như vậy. Do đó, hình ảnh mới này của Lọ Lem vô tình khiến dân tình nhớ đến Nàng Mơ và so sánh 2 mỹ nhân 2k6.

Dẫu vậy, không ít người bày tỏ Lọ Lem và Nàng Mơ bằng tuổi nhưng mỗi người lại có một nhan sắc, vẻ đẹp khác nhau nên rất khó để so sánh ai hơn ai. Nếu như Nàng Mơ định hình phong cách chững chạc, cuốn hút từ sớm thì Lọ Lem lại có phần ngây ngô, trẻ trung và hiện đại hơn.

Netizen bất ngờ nhắc tên Nàng Mơ trong bộ ảnh mới của Lọ Lem.

Cả 2 cùng sinh năm 2006, đều sở hữu lượng người yêu thích nhất định.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng Lọ Lem và Nàng Mơ sống trong những môi trường, gia đình hoàn toàn khác biệt nên sẽ phát triển những điểm mạnh riêng. Song, dân tình vẫn bày tỏ mong muốn nếu có dịp sẽ mong 2 cô nàng đồng niên này chung khung hình, đọ sắc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Lọ Lem vẫn xinh như thế, bạch nguyệt quang trong lòng mình”.

- “Thích Lọ Lem quá, phong cách nào cũng cân được, nhìn mê không lối thoát”.

- “Style này của Lọ Lem làm mình nhớ đến Nàng Mơ nhỉ. Có chút truyền thống, thơ thơ, dịu dàng, chững chạc”.

- “Thấy nhiều bạn nhắc Nàng Mơ mà mình nghĩ mỗi người một vẻ đẹp, không nên so sánh đâu”.

- “Chỉ thấy các bạn trẻ giờ ai cũng đẹp, cũng giỏi. Ngưỡng mộ Lọ Lem vì tài sắc vẹn toàn”.

Lọ Lem được nhiều người biết đến là con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Ngay từ khi còn nhỏ, Lọ Lem đã gây chú ý với nhan sắc xinh xắn, đáng yêu. Bên cạnh đó, sự ngoan ngoãn, lễ phép, trình độ học vấn cùng cách ứng xử bên ngoài đời của Lọ Lem càng khiến nhiều người ấn tượng và yêu thích cô nàng. Thời gian gần đây, Lọ Lem dần xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện giải trí cùng bố mẹ. Tuy nhiên, cô nàng vẫn cân bằng giữa việc học tập và các sở thích, tài năng cá nhân.

Còn Nàng Mơ nổi danh là một TikToker, nhà sáng tạo nội dung trẻ tuổi. Cô nàng cũng nhận được khá nhiều lời khen khỉ sở hữu diện mạo xinh đẹp, đúng chuẩn con gái truyền thống. Tuy nhiên, Nàng Mơ lại gây khá nhiều tranh cãi trên mạng vì các quan điểm, nội dung mà cô bạn cũng như gia đình truyền tải.

Lọ Lem.

Nàng Mơ.