Lỡ “đu đỉnh”, người đàn ông ở Hà Nội vội mang vàng đi cắt lỗ thì gặp cảnh bất ngờ, băn khoăn

Thời gian qua khi giá vàng neo ở mức đỉnh cao chưa từng có, nhiều người dân vẫn xếp hàng mua vàng, nguyên nhân là có không ít người tin rằng, giá kim loại quý này sẽ còn tăng thêm. Tuy nhiên vài ngày trở lại đây, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh làm người dân lỡ “đu đỉnh”, cầm vàng trong tay mà đứng ngồi không yên.

Trước tình thế này, nhiều người chọn mang vàng đi cắt lỗ vì sợ giá vàng sẽ còn tiếp tục giảm nữa.

Chia sẻ trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, anh Đông (ở Hà Nội) cho biết bản thân lỡ mua vàng với giá 156,8 triệu đồng/lượng. Mấy ngày qua, giá vàng liên tục giảm, cửa hàng đang bán nhỏ giọt mỗi người 1-2 thì lại bất ngờ thay đổi, bán ra hàng trăm chỉ cho một người. Sợ giá vàng ngày càng xuống sâu hơn, anh Đông tính đến việc mang vàng đi cắt lỗ.

Cảnh tượng người dân xếp hàng đi giao dịch vàng vẫn diễn ra rất nhộn nhịp. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Ngày 29/10, thấy giá vàng tăng trở lại, anh Đông định mang vàng đi bán nhưng đến nơi lại thấy cửa hàng giới hạn lượng bán ra. Người đàn ông bối rối, không biết nên làm thế nào.

Giống như anh Đông, chị Trần Thảo (ở Hà Nội) cũng mang 38 chỉ vàng đi bán vào ngày 29/10. Tuy nhiên, chị này đi chốt lời chứ không phải đi cắt lỗ, do số vàng của chị mua vào từ thời điểm giá vàng là 11,7 triệu đồng/chỉ.

Nhiều nhà đầu tư có vàng đang rất mông lung, không biết nên bán ra để chốt lời/cắt lỗ hay tiếp tục chờ thêm. (Ảnh: MXH)

Đến cửa hàng, chị Thảo cũng rơi vào cảnh băn khoăn, không biết có nên chốt lời nữa không khi thấy nhiều người xếp hàng mua, cửa hàng thì bán cho mỗi người tối đa 5 chỉ. Theo chị Thảo, bản thân mua vàng với giá 11,7 triệu đồng/chỉ đã thấy là quá cao. Mấy ngày thấy giá vàng giảm sâu, chị Thảo tiếc nuối vì không kịp bán lúc giá trên đỉnh.

Đến giờ giá vàng tăng nhẹ, chị Thảo lại lăn tăn không biết nên giữ lại chờ giá cao hay bán luôn. Người phụ nữ cũng bày tỏ quan điểm, lúc này chỉ nên bán chứ không nên mua vào.

Trái với quan điểm của chị Thảo, bà Vũ Minh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn tiếp tục mua thêm. Người phụ nữ tiết lộ, bà tích góp được một số tiền gửi tiết kiệm nhưng thấy sót của vì tiền lãi quá ít, rút sớm lại bị phạt. Vì thế, bà đã nhiều lần rút tiền tiết kiệm để mua vàng. Có lần, bà Minh rút 2 tỷ đồng chuyển sang mua vàng, ở thời điểm vàng nhẫn có giá khoảng 12 - 13 triệu đồng/chỉ.

Theo bà Minh, tính đến nay, bà đã lãi được 4,5 lượng vàng, mỗi chỉ lãi 1 triệu đồng, người phụ nữ nói trên báo Lao Động.

Giá vàng hôm nay giảm. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Sáng 30/10, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm, hiện còn: 14.520.000 - 14.820.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Phú Quý hiện niêm yết ở mức: 14.360.000 - 14.660.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Trong khi đó, giá vàng SJC ở mức: 144.600.000 - 146.600.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở cả vàng nhẫn và vàng miếng đều khá cao.