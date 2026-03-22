Lộ diện "thiên đường cô độc" tại Việt Nam vừa được báo Anh xếp hạng lãng mạn nhất châu Á, vị trí chỉ sau Thái Lan

Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng Time Out của Anh đã công bố danh sách những điểm đến lãng mạn nhất châu Á năm 2026. Vượt qua nhiều cái tên đình đám, vịnh Ninh Vân của Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai, chỉ sau đảo Koh Chang của Thái Lan. Kết quả này không gây quá nhiều bất ngờ với giới xê dịch hạng sang, bởi từ lâu Ninh Vân đã được ví như một "viên ngọc ẩn" mang vẻ đẹp thuần khiết và sự biệt lập tuyệt đối, nơi mà mọi ồn ào của thế giới hiện đại dường như bị ngăn cách bởi những con sóng và dãy núi đá hùng vĩ.

Vịnh Ninh Vân gây ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: @_whynotchao_

Vịnh Ninh Vân nằm trên bán đảo Hòn Mèo, thuộc địa phận thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Dù nằm cách thành phố biển Nha Trang không quá xa, khoảng 60km đường bộ, nhưng điểm đặc biệt nhất khiến nơi này trở nên đắt giá chính là lối tiếp cận duy nhất bằng đường thủy. Để đặt chân đến đây, du khách thường di chuyển bằng tàu cao tốc trong khoảng 20 phút từ bến tàu của các resort. Chính sự cách trở về địa lý này đã giúp Ninh Vân giữ trọn vẹn vẻ hoang sơ, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của những bãi tắm công cộng thông thường.

Nhìn từ trên cao, vịnh Ninh Vân tựa như một vòng cung xanh mướt bao bọc lấy làn nước trong vắt màu ngọc bích. Đặc trưng kiến tạo nơi đây là những khối đá granite khổng lồ với hình thù kỳ thú, nằm rải rác từ đỉnh núi xuống tận sát mép nước. Sự kết hợp giữa màu xanh của rừng nguyên sinh, sắc trắng của cát mịn và vẻ trầm mặc của đá tạo nên một tổng thể cảnh quan vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng. Không giống như nhiều điểm du lịch đã bị bê tông hóa, Ninh Vân vẫn giữ được hệ sinh thái đa dạng với những rạn san hô tự nhiên và là nơi trú ngụ của loài Voọc chà vá chân đen quý hiếm.

Nhiều khu nghỉ dưỡng xây dựng trên những vách đá, sát biển tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng

Đến với Ninh Vân, du khách không cần phải tìm kiếm những tiểu cảnh nhân tạo bởi mọi góc độ ở đây đều là một khung hình nghệ thuật. Điểm check in nổi tiếng nhất chính là các biệt thự ven biển hoặc trên vách đá của những khu nghỉ dưỡng danh tiếng, nơi có hồ bơi vô cực hướng thẳng ra vịnh. Ngoài ra, cầu cảng bằng gỗ kéo dài ra biển, bãi cát hình vầng trăng khuyết hay những con đường mòn xuyên rừng cũng là nơi cho ra đời những bức ảnh "sống ảo" mang đậm phong cách sang trọng và gần gũi thiên nhiên.

Lý do lớn nhất khiến tạp chí Time Out xếp Ninh Vân vào top đầu điểm đến lãng mạn chính là sự riêng tư tuyệt đối. Tại đây, các cặp đôi có thể tận hưởng không gian chỉ có hai người giữa âm thanh của gió rừng và sóng biển. Những trải nghiệm như thưởng thức bữa tối riêng tư dưới ánh hoàng hôn ngay trên bãi biển, xem phim ngoài trời dưới bầu trời đầy sao, hay cùng nhau chèo kayak vào những hốc đá bí ẩn đã tạo nên một định nghĩa mới về sự lãng mạn. Đó không phải là sự xa hoa hào nhoáng, mà là sự kết nối sâu sắc giữa con người và thiên nhiên trong một không gian yên tĩnh hiếm có.

Ninh Vân Bay là địa điểm hẹn hò, bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn

Vịnh Ninh Vân nổi tiếng với phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp với những tên tuổi như Six Senses hay An Lâm Retreats. Mức giá phòng tại đây thường dao động từ 7.000.000 VND đến hơn 30.000.000 VND cho một đêm lưu trú tùy vào loại villa và thời điểm mùa vụ. Đổi lại, du khách sẽ nhận được những dịch vụ cá nhân hóa chuẩn 5 sao và không gian nghỉ dưỡng biệt lập hoàn toàn.

Về ẩm thực, bên cạnh những bữa tiệc chuẩn quốc tế trong resort, du khách không nên bỏ qua đặc sản bún sứa hay bánh canh chả cá Ninh Hòa vốn đã nức tiếng gần xa. Những con mực hấp lá ổi tươi rói vừa được đánh bắt từ vịnh hay các loại hải sản được chế biến tối giản để giữ trọn vị ngọt tự nhiên là điều khiến thực khách nhớ mãi. Giá cả các món ăn tại chợ địa phương hoặc các quán ven vịnh rất phải chăng, chỉ từ vài chục nghìn cho một tô bún sứa nóng hổi, mang đến sự cân bằng thú vị cho một chuyến đi vừa có sự sang trọng vừa có nét dân dã, mộc mạc.