Lộ diện Quán quân của cuộc thi "Tiếng nói Xanh" mùa 2: Ý tưởng xanh nào chiến thắng?

Tối ngày 19/1/2025, vòng chung kết cuộc thi hùng biện – tranh biện "Tiếng nói Xanh" mùa 2 đã khép lại với sự lên ngôi đầy thuyết phục của hai đội thi đạt danh hiệu Nhất bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội đã thu hút đông đảo khán giả và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cuộc thi "Tiếng nói Xanh" do Quỹ Vì tương lai xanh - Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) phát động với sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích hành động vì môi trường bền vững. Chỉ sau hơn một tháng phát động, "Tiếng nói Xanh" mùa 2 đã thu hút hơn 2.100 đơn đăng ký từ hơn 3.000 thí sinh đến từ các trường THPT trên cả nước, tăng gần 24% so với mùa 1. Tỷ lệ thí sinh từ Hà Nội chiếm cao nhất với 35,6%, tiếp theo là Hà Nam (6,4%) và An Giang (5,9%).

"Tiếng nói Xanh" trở lại với mùa thứ 2

Cuộc thi không chỉ là nơi để học sinh thể hiện bản lĩnh và tư duy sáng tạo, mà còn tạo cơ hội lan tỏa nhận thức về lối sống xanh qua những ý tưởng xuất sắc. Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, tiếp cận gần 10.000 học sinh trên toàn quốc, tạo nên sức hút mạnh mẽ vượt ngoài mong đợi.

Trận chung kết diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy hào hứng. Các thí sinh đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và sáng tạo vượt bậc qua từng phần thi. Ban giám khảo không chỉ đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn ấn tượng trước những giải pháp xanh đột phá của các đội.

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Nhất bảng Tiếng Việt đã thuộc về đội Đại sứ xanh với hai nữ sinh Hoàng Trà My và Hà Thị Hiền Anh cùng đến từ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An). Cả hai mang đến "Tiếng nói Xanh" dự án hệ thống thùng rác thông minh tích hợp AI nhận diện, phân loại rác kết hợp giáo dục xanh. Dự án gây ấn tượng bằng kế hoạch triển khai qua ba giai đoạn, hướng đến việc biến rác thành tài nguyên, góp phần xây dựng môi trường bền vững.

Hai cô gái của đội Đại sứ xanh

Trong khi đó, danh hiệu Nhất bảng Tiếng Anh thuộc về đội Greenie Goofballs gồm Phạm Quỳnh Anh (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Từ Minh Anh (trường Greenfield School, Hà Nội) với dự án Eco-Token dựa trên blockchain, nhằm khuyến khích du lịch xanh và giảm thiểu ô nhiễm. Dự án cho phép du khách tích luỹ token thông qua các hoạt động như trồng cây, giảm rác thải, để đổi lại những ưu đãi trong du lịch sinh thái.

Hai đội vô địch được trao giải thưởng tổng trị giá 3,3 tỷ đồng, bao gồm: 50 triệu đồng tiền mặt, 1 suất học bổng toàn phần đại học tại VinUni, 1 xe máy điện VinFast Evo200, kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl cho 4 người và các phần quà khác.

Có thể nói, cuộc thi "Tiếng nói Xanh" mùa 2 tiếp tục khẳng định là sân chơi trí tuệ ý nghĩa dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Những ý tưởng độc đáo như hệ thống thùng rác AI hay Eco-Token cũng như rất nhiều dự án ý nghĩa khác mà các thí sinh mang đến cuộc thi năm nay một lần nữa chứng minh sự quan tâm đến môi trường từ thế hệ trẻ.

Phát biểu tại sự kiện Chung kết, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, chia sẻ: "Không chỉ là một cuộc thi hùng biện – tranh biện, Tiếng nói Xanh đã trở thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em học sinh được tự do phát triển, thể hiện bản thân, cất tiếng nói vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về tư duy xanh cho học sinh, phổ biến các hành động cụ thể và thiết thực để bảo vệ môi trường, hướng tới tương lai xanh".

Bà cũng nhấn mạnh: "Thành công của cuộc thi Tiếng nói Xanh là kết quả của sự chung tay góp sức của toàn thể các quý thầy cô và phụ huynh, những người đã có công giáo dục, rèn giũa, và lan tỏa tích cực ý thức môi trường và chuyển đổi sống xanh tới các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường".