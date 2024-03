Lộ diện phân khúc bất động sản hút khách nhất tại Hà Nội lúc này

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 2/2024 của Batdongsan.com.vn ghi nhận lượng tin đăng và mức độ quan tâm toàn trang đều sụt giảm. Cụ thể, lượng tin đăng bán giảm 30% còn mức độ quan tâm giảm 14% so với tháng 1. Nguyên nhân chủ yếu do cả thị trường nghỉ Tết Âm lịch. Tuy nhiên nếu so với 2 tháng đầu năm 2023 thì tâm lý thị trường đã tích cực hơn với mức độ quan tâm tăng 13%.

Nguồn: Batdongsan.com.vn.

Trong đó, nhà riêng, nhà mặt phố và chung cư là 3 loại hình ghi nhận lượng tin đăng bán giảm sâu nhất, lần lượt 35%, 34% và 30%. Tuy nhiên, mức độ quan tâm loại hình chung cư chỉ giảm khoảng 8%, mức thấp nhất so với toàn thị trường. Đây cũng là loại hình được quan tâm trở lại sớm nhất sau Tết Âm lịch.



Trong khi thị trường bán sụt giảm thì thị trường bất động sản cho thuê nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau kỳ nghỉ Tết. Cụ thể, dù lượng tin đăng cho thuê giảm 19% so với tháng 1 nhưng mức độ quan tâm bất động sản cho thuê tăng 15%. Trong đó, cửa hàng cho thuê là loại hình ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh nhất, trung bình 24% so với tháng 1. Nhà trọ, nhà mặt phố và nhà riêng cho thuê cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 17%, 14% và 12%. Điều này cho thấy người lao động đã sớm trở lại các thành phố lớn tìm thuê nhà trọ, mặt bằng kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Thị trường bất động sản cho thuê ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh

Tại thị trường Hà Nội, lượng tin đăng bán của tất cả các loại hình đều giảm, với mức giảm trung bình khoảng 28% so với tháng 1. Trong đó, nhà riêng ghi nhận mức giảm sâu nhất với 35%, chung cư 33%, nhà mặt phố 28%. Lượng tìm kiếm trong tháng này cũng giảm 12% so với tháng trước.



Chung cư là loại hình nhà ở được quan tâm nhất tại thị trường Hà Nội sau Tết Âm lịch, dù mức độ quan tâm có giảm so với trước Tết. Giá chung cư cao cấp (trên 50 triệu/m2) và trung cấp (30-50 triệu đồng/m2) vẫn tiếp tục tăng, lần lượt khoảng 4% và 3% so với tháng 1.

Đáng chú ý, dù lượng tin đăng nhà trọ cho thuê Hà Nội giảm khoảng 13% so với tháng trước nhưng lượng tìm kiếm lại tăng 15%. Đây cũng là loại hình bất động sản cho thuê có mức tăng mạnh nhất so với phần còn lại. Dữ liệu này phản ánh đúng thực tế của thị trường, khi năm nay, người lao động trở lại thành phố tìm việc làm sớm hơn và đông đảo hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Tại thị trường TP.HCM, tương tự Hà Nội và cả nước, bất động sản bán tại TP.HCM ghi nhận sự sụt giảm cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm ở hầu hết các loại hình. Trong đó, nhà mặt phố giảm sâu nhất cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm, tương ứng 38% và 31%. Nhà riêng và đất nền cũng có lượng tin đăng bán giảm mạnh, lần lượt 37% và 33%. Riêng loại hình chung cư, tuy lượng tin đăng giảm 19% nhưng mức độ quan tâm chỉ giảm 6% – mức thấp nhất so với các loại hình còn lại.

Giá bán chung cư tại TP.HCM ổn định khi chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 1% ở phân khúc cao cấp. Nhìn chung giá ít biến động hơn so với Hà Nội.

Với thị trường cho thuê, nhà trọ và nhà riêng cho thuê là hai mảng xanh hiếm hoi của thị trường bất động sản cho thuê tại TP.HCM với lượng tìm kiếm tăng lần lượt 9% và 15%. Lượng tin đăng cho thuê toàn thị trường giảm từ 11-26%. Chung cư cho thuê có mức độ quan tâm tìm kiếm giảm thấp nhất, chỉ 4% trong khi văn phòng cho thuê giảm tới 39%.



Dữ liệu cho thấy, trong tháng 2 thị trường bất động sản tiếp tục sụt giảm ở cả lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm. Batdongsan.com.vn cho rằng, một số tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô, nỗ lực khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản… sẽ giúp thị trường sớm bắt nhịp trở lại và dần phục hồi, theo dự báo sẽ tốt dần lên từ quý 3/2024.