Lộ diện iPhone 18 Pro Max màu mới và iPhone gập đầu tiên

Apple được cho là sẽ trình làng ba mẫu iPhone cao cấp mới trong tháng 9 tới, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử hãng. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ bị dời lịch ra mắt sang mùa xuân năm sau.

Thông tin trên được nhà phân tích Jeff Pu chia sẻ trong báo cáo gửi nhà đầu tư và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được nhiều trang công nghệ lớn đăng tải. Theo nhận định, việc Apple ưu tiên nguồn lực cho iPhone gập là nguyên nhân chính khiến hãng điều chỉnh lại chiến lược ra mắt sản phẩm.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max dựa trên các tin đồn. (Ảnh: Medium)

Kích thước Dynamic Island được dự đoán thu nhỏ lại đáng kể trên iPhone mới. (Ảnh: FPT.)

Về cấu hình, cả ba mẫu iPhone cao cấp dự kiến sẽ được trang bị RAM LPDDR5 dung lượng 12GB cùng vi xử lý A20 Pro thế hệ mới, sản xuất trên tiến trình 2nm. Đây được xem là bước nhảy vọt lớn về hiệu năng và hiệu quả năng lượng. Đáng chú ý, Apple cũng được cho là sẽ lần đầu sử dụng modem C2 do hãng tự phát triển, tiếp tục lộ trình giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Kích thước màn hình của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn giữ nguyên, lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch. Hệ thống camera sau gồm ba cảm biến 48MP, trong đó có ống kính tele dạng kính tiềm vọng. Face ID tiếp tục được duy trì, nhưng các linh kiện được tinh gọn hơn có thể giúp Dynamic Island nhỏ lại.

Trong khi đó, iPhone Fold - mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple được dự đoán sẽ sở hữu màn hình chính 7,8 inch khi mở ra, đi kèm màn hình phụ bên ngoài kích thước 5,3 inch. Khác với các mẫu iPhone 18, thiết bị này được cho là sẽ loại bỏ Face ID và chuyển sang sử dụng Touch ID tích hợp vào nút nguồn.

Về thiết kế, thân máy iPhone Fold có thể kết hợp giữa titan và nhôm nhằm cân bằng giữa độ bền, trọng lượng và chi phí sản xuất. Camera sau dự kiến chỉ gồm hai cảm biến 48MP, bao gồm camera chính và camera góc siêu rộng. Việc thiếu vắng ống kính tele được cho là do hạn chế không gian, điều vốn thường thấy trên các mẫu điện thoại gập thế hệ đầu.

Hình ảnh phác hoạ mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple dựa trên các tin đồn. (Ảnh: Yanko Design)

Dù từng xuất hiện tin đồn về việc nâng cấp camera trước lên độ phân giải 24MP, Jeff Pu cho rằng Apple sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến 18MP tương tự dòng iPhone 17. iPhone Fold dự kiến sẽ có hai camera selfie, bố trí ở cả màn hình ngoài và màn hình gập bên trong.

Việc loại bỏ Dynamic Island và quay trở lại Touch ID trên iPhone Fold được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn, đặc biệt trên không gian màn hình lớn.

Cần lưu ý toàn bộ những thông tin trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán và rò rỉ. Apple hiện chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến dòng iPhone 18 cũng như mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Do đó, thiết kế, cấu hình và thời điểm ra mắt cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm được công bố.