Lộ diện hai quán quân The Debate Challenge 2023

Chung kết The Debate Challenge 2023 được tổ chức tại Swinburne Việt Nam cơ sở TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các đội đến từ 3 miền trên toàn quốc. Ở vòng chung kết toàn quốc, hai đội thi Bảng Tiếng Việt là H2Mn (Miền Trung) và The X Factor (miền Nam).



Với chủ đề "Chúng tôi ủng hộ việc áp dụng đào tạo thực hành về thiền (meditation) và tỉnh thức (mindfullness) tại các trường học cấp 3 để giúp học sinh kiểm soát căng thẳng (stress) và nâng cao hạnh phúc an lạc (well-being)", The X Factor đại diện cho bên ủng hộ, H2Mn bên phản đối.

Trải qua 4 lượt tranh biện kịch tính, cùng phong thái thuyết trình tự tin 3 thành viên của H2Mn đã lần lượt chinh phục các thành viên ban giám khảo, nhận 4/5 phiếu và giành quán quân The Debate Challenge 2023.

Các dẫn chứng được bên phản đối đưa ra như thiền định và thức tỉnh không phải là phương pháp duy nhất để các học sinh kiểm soát căng thẳng và nâng cao hạnh phúc. Ngoài ra, đội H2Mn còn đưa ra các dẫn chứng cụ thể về những nghiên cứu bổ trợ cho việc nếu thiền định không đúng cách thì sẽ đem lại những hậu quả xấu cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Về phía bên ủng hộ, mặc dù đội đã đưa ra được các dẫn chứng về việc tác dụng của thiền định đối với con người. Tuy nhiên những đối tượng trong ví dụ là trẻ mẫu giáo và học sinh nước ngoài lại không phù hợp với đối tượng trong đề kiến nghị đưa ra (học sinh cấp 3).

Quán quân toàn quốc Bảng Tiếng Việt - H2Mn chụp hình lưu niệm cùng BTC

Hai đội thi bảng tiếng Anh gồm The TorNADO (miền Nam) và Swingteam. Với chủ đề "This House support that schools should training the mindfulness and meditation practices at senior high schools to help students manage stress and improve well-being", đội Swingteam đại diện bên ủng hộ, The TorNADO bên phản đối.

Tại phần thi này, cả hai đội đã có màn tranh tài kịch tính, với những dẫn chứng được trình bày rõ ràng, mạch lạc. Tuy nhiên, đội The TorNADO đã có màn thể hiện xuất sắc hơn với chiến lược teamwork khá tốt thể hiện trong việc bố trí người nói. Người nói sau bổ trợ cho người nói trước làm cho mạch trình bày trở nên mạch lạc, thuyết phục người nghe. Kết quả là The TorNADO đã giành chiến thắng chung cuộc.

Quán quân Bảng Tiếng Anh - The TorNADO và màn chiến thắng thuyết phục BGK

Vòng chung kết là một ngày làm việc khá "căng" đối với giàn Ban Giám Khảo vì phải căng não lựa chọn ra những đội có phần thể hiện tốt nhất.

Kết thúc giải đấu, hai quán quân của The Debate Challenge 2023 Bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh lần lượt là H2Mn và The TorNADO. Mỗi đội nhận giải thưởng tiền mặt gồm 10 triệu đồng cùng học bổng trị giá 200 triệu đồng áp dụng cho học phí tại Swinburne Việt Nam dành cho mỗi thành viên đội.

Á quân và Quý quân The Debate Challenge 2023 Bảng Tiếng Việt là The X Factor (miền Nam) và Euphoria (miền Bắc). Hai đội lần lượt nhận giải thưởng tiền mặt gồm 5 triệu đồng cùng học bổng trị giá 150 triệu đồng, 3 triệu đồng cùng học bổng trị giá 100 triệu đồng (áp dụng cho học phí tại Swinburne Việt Nam dành cho mỗi thành viên đội).

Các đội thi lưu giữ lại kỷ niệm đẹp cùng The Debate Challenge 2023

The Debate Challenge là cuộc thi tranh biện học thuật (Academic Debate) toàn quốc dành cho học sinh THPT do Swinburne Việt Nam tổ chức nhằm tạo sân chơi để thí sinh tiếp cận, thực hành các kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu thế kỷ 21. Tại Swinburne Việt Nam, chương trình Global Citizen chú trọng đào tạo cho sinh viên kỹ năng tranh biện để trở thành một công dân toàn cầu. Bên cạnh những kỹ năng mềm và khả năng tiếng Anh, tranh biện được đánh giá là một điều vô cùng cần thiết trong thời đại hòa nhập với thế giới.