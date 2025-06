Lộ diện công ty sản xuất hàng nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ bên đường: Đã dừng hoạt động hơn 2 tháng

Liên quan đến vụ việc hàng loạt bao bì chai nước mắm mang nhãn hiệu “Chắt cá cơm”, “Cá cơm vàng”, “Thơm ngon tinh khiết”, trên các bao bì có ghi rõ nơi sản xuất tại tỉnh Thanh Hóa bị vứt bỏ tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm nước mắm truyền thống của địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh xác định, các sản phẩm trên được sản xuất tại Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa có địa chỉ Văn phòng tại 149 Lê Lai, phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa; cơ sở sản xuất của Công ty được xây dựng tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa do ông Lê Hùng Quang, sinh năm 1979 trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa làm Giám đốc.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc với Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa để xác minh thông tin vụ việc - Ảnh: Bộ Công an

Theo trình bày của ông Quang, năm 2023, Công ty của ông triển khai kế hoạch mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Quá trình khảo sát, ông Quang đã ký hợp đồng cung ứng khoảng 2.000 chai nước mắm cho cơ sở kinh doanh nước mắm Phương Nhi tại Quảng Nam với giá trị khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, do tiêu thụ chậm, đầu năm 2024, chủ cơ sở này đề nghị trả lại hàng. Công ty của ông Quang đã đồng ý nhận lại một phần sản phẩm và hoàn trả khoảng 20 triệu đồng cho cơ sở kinh doanh nước mắm Phương Nhi. Phần còn lại, theo ông Quang, công ty không được thông báo và không biết cơ sở vẫn lưu kho một số hàng hoá tại địa phương.

Đầu năm 2025, chủ cơ sở kinh doanh nước mắm Phương Nhi ở Quảng Nam tiếp tục liên hệ với ông Quang để hỏi về khoản tiền còn lại, nhưng không đề cập đến số hàng còn tồn. Đến khi xảy ra vụ việc tối 18/6, người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) phát hiện cả ngàn chai nước mắm mang nhãn hiệu “Chắt cá cơm”, “Cá cơm vàng”, “Thơm ngon tinh khiết” do Công ty ông sản xuất bị vứt bỏ bên đường thì ông Quang mới biết cơ sở Phương Nhi vẫn còn giữ lại một số lượng lớn sản phẩm. Sau khi biết thông tin trên, ông Quang đã nhiều lần gọi điện liên hệ để làm rõ sự việc, song chủ cơ sở không nghe máy.

Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất nước mắm tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc - Ảnh: Bộ Công an

Tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa, ông Lê Hùng Quang chủ cơ sở đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp; Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm số 080/FSMS do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản cấp.

Qua khảo sát tại nhà máy sản xuất nước mắm tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, cơ sở gồm 4 khu vực chính: Khu nhà điều hành, khu sang chiết - đóng gói, khu bể muối mắm và khu vực kho lưu trữ. Hiện chỉ còn 5/72 bể muối đang hoạt động, phần còn lại để trống. Khu vực sản xuất được đánh giá là ngăn nắp, sạch sẽ.

Tại khu vực phía sau nhà máy có khoảng 70 chai nước mắm đóng gói trong khay bìa carton, được đánh dấu rõ ràng “Hàng hết hạn sử dụng chờ xử lý”. Theo ông Quang cho biết đây là hàng thu hồi từ đại lý hoặc hàng trưng bày hết hạn, đang được tập kết để bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hàng nghìn chai nước mắm còn nguyên bị vứt bỏ trong bụi rậm ven tuyến đường bê tông tại xã Tam Thái

Được biết, từ tháng 4/2025 đến nay, công ty đã tạm dừng sản xuất nước mắm để nghiên cứu định hướng kinh doanh mới. Không có thêm lô nước mắm nào được sản xuất kể từ thời điểm đó.

Cơ quan chức năng nhận định, việc bao bì nước mắm bị vứt bỏ không phải do công ty sản xuất mà nhiều khả năng do đối tác phân phối không tiêu thụ được và tự ý xử lý không đúng quy định. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ trách nhiệm của các bên.

Qua vụ việc, có thể thấy đây là hậu quả của việc hợp tác kinh doanh thiếu chặt chẽ, minh bạch giữa doanh nghiệp sản xuất và đại lý phân phối. Ông Quang và công ty khẳng định không có hành vi vứt bỏ sản phẩm ra môi trường và sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Theo Bộ Công an