Lở đất kinh hoàng: Hơn 60 người mất tích sau khi xe buýt bị cuốn trôi xuống sông

Vào khoảng 3 giờ sáng thứ Sáu ngày 12/7, thảm kịch đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối Madan và Ashrit, cách thủ đô Kathmandu (Nepal) khoảng 120km về phía Tây. Hai chiếc xe buýt đang di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa thì bất ngờ gặp nạn tại khu vực gần Simaltal. Một trận lở đất kinh hoàng đã cuốn phăng cả hai phương tiện xuống dòng sông Trishuli đang dâng cao.

Thảm kịch lở đất

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe buýt chở 24 người và chiếc còn lại chở 42 người. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do có khả năng hành khách đã lên xe dọc đường. Ông Khima Nanada Bhusal - quan chức chính quyền địa phương - cho biết, ba hành khách được cho là đã nhảy khỏi xe và may mắn bơi vào bờ an toàn. Những người này sau đó đã được người dân địa phương đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, mưa xối xả trong nhiều ngày qua khiến nước sông dâng cao và dòng chảy dữ dội, gây khó khăn rất lớn cho công tác tìm kiếm.

Đội cứu hộ tiến hành tìm kiếm nhưng gặp nhiều khó khăn vì nước chảy xiết. Ảnh: EPA

Ông Khimananda Bhusal - quan chức địa phương cho biết: "Cơ hội tìm thấy người sống sót là rất mong manh bởi đã nhiều tiếng trôi qua kể từ khi xe buýt bị cuốn trôi. Mực nước sông tuy đã giảm vào sáng nay nhưng vẫn rất đục."

Nước sông Trishuli đục ngầu và chảy xiết. Ảnh: Internet

Đến chiều ngày thứ Sáu, danh tính của 17 hành khách đã được xác định, bao gồm 14 người Nepal, 7 người Ấn Độ và 3 thành viên của đội lái xe.

Được biết, một loạt vụ lở đất khác cũng đã xảy ra tại quốc gia Nam Á này trong những ngày gần đây, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người. Trên cùng tuyến đường cao tốc nói trên, một vụ tai nạn thương tâm khác đã xảy ra khi một chiếc xe buýt bị đất lở rơi trúng. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng và không qua khỏi sau đó.

Người thân của các nạn nhân tập trung trên bờ, căng thẳng chờ đợi tin tức của đội cứu hộ. Ảnh: EPA

Nằm ẩn mình giữa dãy Himalaya hùng vĩ, Nepal thường xuyên phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt trong mùa gió mùa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Những cơn mưa lớn kéo theo lũ quét, sấm sét và sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân Nepal mỗi năm. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Nepal, chỉ riêng trong tháng 6 năm nay, đã có ít nhất 62 người thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến mưa lớn.

Địa hình hiểm trở cùng hệ thống sông ngòi dày đặc khiến Nepal trở nên đặc biệt dễ chịu ảnh hưởng trước thiên tai. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai dự báo, số vụ thiên tai trên toàn cầu sẽ tăng 40% trong giai đoạn 2015-2030.