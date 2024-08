Mới đây, H'Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện trong một dự án kêu gọi trồng rừng mang tên S.H.E (Save Her Earth). Theo đó, H'Hen Niê xuất hiện với hình tượng mẹ thiên nhiên, được hóa trang cầu kỳ trong S.H.E (SHE HER EARTH - SAVE YOUR LIFE) - MV đầu tiên trong dự án mang nhiều ý nghĩa này. “Nàng hậu quốc dân” còn diễn cảnh tình tứ cực kỳ ăn nhập với một nam thần 6 múi. Ngay lập tức netizen nhanh chóng truy lùng danh tính của chàng trai này.

H’Hen Niê sánh vai cùng trai đẹp 6 múi trong MV kêu gọi trồng rừng

Anh chàng này không ai khác chính là SSay Huỳnh - nhạc sĩ sáng lập của dự án âm nhạc S.H.E. Ngoài sở hữu visual điển trai, anh còn sở hữu ngoại hình vạm vỡ 6 múi không kém gì các nam thần Kpop.



SSay Huỳnh tên thật là Huỳnh Tấn Sang Sang, sinh năm 1989. Xuất thân là cựu sinh viên ngành mỹ thuật Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngoài là nhạc sĩ sáng tác nhạc anh còn rất giỏi về hội hoạ. Anh từng có ca khúc vào top 10 Bài Hát Việt 2012, viết nhạc cho series Lala School, Rap Việt mùa 2. Hiện tại, anh là nhạc sĩ, giám đốc sáng tạo tự do.

Nhạc sĩ SSay Huỳnh

Nói về nghệ danh đặc biệt của mình, anh từng chia sẻ: “Ssay đơn giản chỉ là tên gọi ở nhà mà ngày xưa ông nội anh đặt cho cháu sau một tai nạn lúc còn bé tí. Lúc đó trong một bữa tiệc, cha của Ssay cho anh uống rượu, sau đó, SSay Huỳnh bị say nên đã quậy phá rồi còn bị điện giật nữa, từ đó ông nội cứ gọi là thằng Say, còn Huỳnh là cái họ. Khi đi học, SSay rất sợ bị bạn bè phát hiện cái tên này và quá khứ của nó. Đến khi ông bà không còn bên SSay nữa thì anh lại thấy rất trân trọng cái tên đó và quyết định dùng làm nghệ danh”.



Được biết, thời gian mới lập nghiệp tại TP.HCM anh được bạn bè giới thiệu và quen biết nghệ sĩ Hoài Linh và được đàn anh hỗ trợ trong nghề hát. Vì quan hệ thân tình, có thời gian anh được cho là con nuôi của Hoài Linh.

SSay Huỳnh và nghệ sĩ Hoài Linh

SSay Huỳnh được biết là nhạc sĩ chuyên sáng tác những đề tài đầy ý nghĩa nhân văn, từ tình cảm gia đình cho đến những đề tài thiện nguyện xã hội. Gần đây nhất, anh gây chú ý khi cho ra mắt dự án kêu gọi trồng rừng bảo vệ môi trường. Dù còn là cái tên khá mới của Vpop nhưng anh ghi điểm trong mắt cộng đồng mạng bởi giọng hát ấm áp, những sáng tác đầy ý nghĩa và cả về visual đậm chất nam thần xứ sở kim chi.