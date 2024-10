Lộ cảnh Gil Lê dẫn Xoài Non đi ăn với gia đình, thái độ của phụ huynh với mối tình này ra sao?

Sau khi công khai hẹn hò, Xoài Non và Gil Lê trở thành cặp đôi được cư dân mạng theo dõi sát sao. Ngược lại, cả hai cũng thoải mái thể hiện những hành động tình cảm trên mạng lẫn ngoài đời, khiến dân tình quắn quéo vì cặp đôi quá dễ thương.



Gil Lê và Xoài Non

Đặc biệt, mới đây cư dân mạng còn phát hiện ra mối quan hệ đặc biệt của Xoài Non và gia đình người yêu. Theo đó trong dịp khai trương nhà hàng của Ngọc Trinh, cặp đôi đã đến ăn cùng gia đình Gil Lê.

Xoài Non và Gil Lê xuất hiện trong những khoảnh khắc được khách mời chia sẻ. Cụ thể hơn, cặp đôi ngồi về một phía, đối diện là ba mẹ Gil Lê và người thân. Mọi người cười nói rất vui vẻ, cho thấy sự thân thiết và thoải mái giữa 2 bên.

Gil Lê đưa mẹ và gia đình đi ăn (Ảnh chụp màn hình/ @mcanhtho)

Xoài Non (khoanh đỏ) ngồi cùng bàn với gia đình người yêu (Ảnh chụp màn hình/ @mcanhtho)

Ngọc Trinh ôm Xoài Non còn Gil Lê đi chào hỏi mọi người (Ảnh chụp màn hình/ @vinhthichanngon)

Ngay lập tức, những khoảnh khắc này đã được netizen đăng tải lại và bày tỏ sự thích thú. Có người còn nói đùa rằng cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà.

“Xoài Non đi ăn cùng bố mẹ chồng à?”, “Không để ý vài ngày nữa chắc họ cưới luôn”, “Ði chung với ba mẹ chồng luôn rồi còn gì”, “Hạnh phúc ngập tràn nha”, “Đi ăn vui vẻ thế này thì sắp cưới rồi đúng không mọi người?”, “Tính ra Xoài được lòng gia đình người yêu ghê”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước đó, Xoài Non cũng tự đăng story tếu táo cùng với Gil Lê lên trang cá nhân nhưng không chia sẻ gì thêm. Hiện tại, khi nhìn lại trang phục của cả 2, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là ảnh trong buổi đi ăn cùng với gia đình Gil Lê.

Đặc biệt, các “Conan Internet” cũng phát hiện ra Xoài Non và cô Kim Vũ - mẹ Gil Lê đã kết bạn Facebook. Dù không tương tác nhưng cư dân mạng cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ tốt đẹp giữa hot girl và mẹ người yêu.

Ngoài ra, Xoài Non cũng được cho là đã về ra mắt gia đình Gil Lê từ hồi tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, một story của Xoài Non vào ngày 19/8, hot girl 2k2 chụp ảnh đi ăn ở quán hủ tiếu nổi tiếng nhà Gil Lê. Cô còn nhấn mạnh mình không thể gầy nổi với "hàng xóm" này. Đến ngày 27/8, Xoài Non tiếp tục đăng story gọi ship đồ từ quán ăn nhà Gil Lê về. Những hành động này cho thấy Xoài Non mê mẩn đồ ăn nhà người yêu.

Mẹ Gil Lê và Xoài Non đã kết bạn trên Facebook

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl đình đám nhất thời điểm hiện tại. Còn tên thật của Gil Lê là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, được xem là tomboy đẹp nhất Việt Nam. Kể từ khi được phát hiện chuyện hẹn hò với màn khoá môi trên sân pickleball vào đầu tháng 8, cả 2 nhận về nhiều lời khen vì đẹp đôi, mỗi lần chung khung hình đều gấp đôi visual.