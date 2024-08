Xoài Non đã ra mắt gia đình Gil Lê?

Sau khi chia tay Xemesis hồi tháng 6 vừa qua, Xoài Non nhanh chóng tìm thấy tình yêu mới bên tomboy đẹp nhất Việt Nam - Gil Lê. Đầu tháng 8, Xoài Non và Gil Lê được bắt gặp ôm hôn, có những hành động tình tứ trên sân pickleball.

Xoài Non và Gil Lê

Kể từ thời điểm này cả hai công khai thể hiện tình cảm hơn, đặc biệt là ở livestream và story. Cả hai thoải mái xưng vợ chồng, góp gạo thổi cơm chung và có hành động chăm sóc đối phương. Chưa hết, cư dân mạng còn dự đoán rằng Gil Lê đã đưa Xoài Non về ra mắt gia đình.

Theo đó, một story của Xoài Non vào ngày 19/8, hot girl 2k2 chụp ảnh đi ăn ở quán hủ tiếu nổi tiếng nhà Gil Lê. Cô còn nhấn mạnh mình không thể gầy nổi với “hàng xóm” này. Đến ngày 27/8, Xoài Non tiếp tục đăng story gọi ship đồ từ quán ăn nhà Gil Lê về. Những hành động này cho thấy chỉ mới yêu nhưng Xoài Non đã nhanh chóng mê mẩn đồ ăn nhà người yêu.

Không chỉ đến quán nhà Gil Lê ăn, Xoài Non còn gọi đồ về

Tuy nhiên việc về ra mắt vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, Xoài Non và Gil Lê chưa có chia sẻ chính thức nào. Nhưng một điều không thể chối cãi là Xoài Non ngày càng ra dáng gái đảm, thường xuyên trổ tài bếp núc để chăm sóc Gil Lê.

Mới đây, một đoạn clip vài giây cut từ livestream của Xoài Non được cư dân mạng chia sẻ lại và nhận xét cô nàng đã yêu đúng người.

Trong khoảnh khắc này, hot girl 2k2 mặc đồ ở nhà đơn giản, vừa nấu ăn vừa hỏi chuyện Gil Lê: “Anh ăn gì từ sáng giờ chưa? Anh chưa đúng không?” . Thấy Gil trả lời “Anh đi tập từ sáng giờ” , Xoài Non không hài lòng nhưng vẫn lấy đồ ăn đang nấu tự tay đút cho người yêu, vừa để Gil thử vừa giúp đỡ đói. Thần sắc của cô nàng vui vẻ và tươi tắn, thái độ cũng dịu dàng trông thấy.

Xoài Non và Gil Lê cực kỳ tình cảm

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl đình đám nhất thời điểm hiện tại. Còn tên thật của Gil Lê là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, được xem là tomboy đẹp nhất Việt Nam. Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, cả 2 nhận về nhiều lời khen vì đẹp đôi, mỗi lần chung khung hình đều gấp đôi visual.

(Ảnh: IGNV)