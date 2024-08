Xoài Non khi chọn Gil Lê làm “chồng”: Ăn mặc xuề xoà vào bếp nấu cơm, dân mạng liền "phán" 1 điều

Mới đây, một đoạn clip cut từ livestream của Xoài Non đã được cư dân mạng chia sẻ lại. Dù chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng khoảnh khắc một lần nữa cho thấy Xoài Non và Gil Lê đang chìm đắm trong hạnh phúc.



Theo đó hot girl 2k2 vừa nấu ăn vừa hỏi chuyện Gil Lê: “Anh ăn gì từ sáng giờ chưa? Anh chưa đúng không?”. Thấy Gil trả lời “Anh đi tập từ sáng giờ”, Xoài Non không hài lòng nhưng vẫn lấy đồ ăn đang nấu tự tay đút cho người yêu, vừa để Gil thử vừa giúp đỡ đói.

Xoài Non quan tâm Gil Lê trên livestream

Khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi nhưng ngập tràn hạnh phúc, khiến cư dân mạng lại rất thích thú, cho rằng Xoài Non đã yêu đúng người. Bởi lẽ thần sắc của cô nàng vui vẻ và tươi tắn, thái độ cũng dịu dàng trông thấy. Thậm chí nhiều người còn so sánh Xoài Non hiện tại với khi còn ở cạnh người cũ.

- Xoài yêu đúng người rồi nè!

- Đúng người đúng thời điểm là bản thân và người khác đều thấy đúng. Vui vẻ, hạnh phúc, cười tươi, làm gì cũng không phải e dè. Chúc mừng bé Xoài.

- Đúng là yêu người mà cảm thấy thoải mái, được là con người thật của mình thì thật là hạnh phúc.

- Ai bảo em ấy không biết làm gì ngoài đẹp? Biết nấu ăn biết quan tâm với chăm sóc chồng còn gì. Trước đây chắc do gặp chưa đúng người nên không muốn làm.

- Yêu ai cũng được, miễn được là chính mình, được vui vẻ hạnh phúc là viên mãn. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc mãi nắm chặt tay nhau nhé.

- Dịu dàng quá trời! Nhìn vui vẻ trưởng thành hơn hẳn. Tuy mình không phải fan ai cả nhưng sau những tổn thương ai cũng xứng đáng được yêu!

Sở dĩ có những bình luận này là bởi trước đây, Xoài Non cũng từng tiết lộ chuyện làm việc nhà khi mới cưới Xemesis trong video trên kênh YouTube của Xemesis gần 5 năm trước. Xoài Non kể về ngày đầu làm dâu của mình rằng tật xấu nhất của chồng là bừa bộn. Trong khi đó cô lại hay dọn dẹp, thấy bừa bộn là không chịu được nên Xemesis càng ỷ lại.

“Ai bảo mình về nhà sướng? Mình không phải làm gì hết? Mình phải làm rất rất rất nhiều luôn. Mà ông Bơ (nickname của Xemesis) rất lười, đỉnh cao của sự lười biếng. Việc gần đây mình giận nhất là mình đi du lịch về xong phải dọn nhà, dọn hết mọi thứ vì nó bụi. Một mình mình giặt quần, lau nhà các thứ còn chồng mình chỉ có 1 việc là chơi game” - Xoài Non kể.

Xoài Non quần quật dọn nhà hồi mới cưới Xemesis

Dù Xemesis cũng muốn thuê giúp việc để dọn dẹp nhà cửa nhưng Xoài Non không thích. Cô cho rằng thuê giúp việc cũng được nhưng nhiều khi họ sắp xếp đồ đạc không đúng như mong muốn và cô cũng muốn tự tay chăm sóc gia đình, nhà cửa. “Mình nghĩ mọi người phụ nữ đều cần sự chu đáo, lo cho gia đình” - Xoài Non nói.

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002. Cô từng có chuyện tình đẹp với streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis nhưng hồi tháng 6 vừa qua, cặp đôi đã xác nhận đường ai nấy đi.

Đến ngày 7/8 vừa qua, thông tin Xoài Non và Gil Lê hẹn hò được khui ra. Cặp đôi bị bắt gặp đi chơi pickleball chung và công khai trao nụ hôn ngọt ngào. Kể từ đó trở đi, cả 2 có phần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với đối phương, không ngần ngại đăng ảnh và xưng hô “vợ - chồng”.