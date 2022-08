Lộ ảnh chụp thương tích của Angelina Jolie trong vụ xô xát với Brad Pitt trên máy bay

Những ngày qua, showbiz thế giới xôn xao trước thông tin Angelina Jolie đệ đơn kiện ẩn danh Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi cơ quan này khép lại cuộc điều tra vụ Brad Pitt bị tố bạo hành gia đình trên máy bay tư nhân vào tháng 9/2016 và kết luận tài tử sinh năm 1963 vô tội.



Angelina Jolie đệ đơn kiện ẩn danh FBI liên quan đến cuộc điều tra vụ Brad Pitt bị tố bạo hành gia đình năm 2016

Theo báo cáo của FBI, Jolie cáo buộc với các nhà điều tra rằng, Brad Pitt đã uống rượu, la hét vào mặt cô và tác động vật lý lên cơ thể cô trong phòng vệ sinh trên chuyến bay trở về Los Angeles (Mỹ) từ Nice (Pháp).

Không chỉ mắng Angelina “bị điên”, Brad Pitt còn định tấn công một người con (không ghi tên trong đơn khiếu nại, nhưng được cho là Maddox). Thấy vậy, Jolie đã giữ Pitt từ phía sau khiến anh bị nghẹt thở, dẫn đến hành động ném người ra sau và đẩy vợ (vẫn kết hôn thời điểm đó) vào ghế đằng sau. Theo Angelina, quá trình này khiến cô bị thương ở lưng, khuỷu tay và “một vết thương dạng bỏng” ở tay trái.

Nữ diễn viên Maleficent đã chụp lại những thương tích này rồi gửi kèm với đơn tố cáo hành vi bạo hành “thể xác và lời nói” của Brad Pitt cho FBI vào năm 2016.

Mới đây, bản in đen trắng những bức ảnh được cho là chụp thương tích của Angelina trong vụ việc được truyền thông quốc tế chia sẻ. Trong đó, một bức ảnh về vết đỏ trên mu bàn tay và một bức khác về vết thương ở khuỷu tay.

Bản in đen trắng những bức ảnh được cho là chụp thương tích của Angelina Jolie.

Cũng trong đơn tố cáo, Jolie cho biết, một vết xước trên người nam diễn viên Once Upon A Time In Hollywood có thể do cô gây ra, mặc dù “đả nữ” 47 tuổi tin rằng đã khiến Brad bị thương tích nhiều hơn trong lúc ngăn cản anh tấn công con.

Tuy nhiên, đơn tố cáo và những bức ảnh không giúp Angelina kết tội Brad Pitt. FBI đã không bắt giữ hay buộc tội Brad Pitt sau khi hoàn tất cuộc điều tra vào tháng 11/2016.

Báo cáo của FBI nêu rõ, sau khi xem xét các tuyên bố liên quan đến vụ việc, một đại diện từ Văn phòng Luật sư Mỹ đã thảo luận về giá trị của cuộc điều tra với nhân viên phụ trách vụ việc của FBI. “Tất cả các bên đã đồng ý rằng trường hợp này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do một số yếu tố”, trích báo cáo.

Angelina Jolie cho biết, bị thương trong lúc ngăn chồng cũ lao về phía con

Theo Page Six