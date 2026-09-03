Lisa (BLACKPINK) tự phơi bày

Quyết định mới nhất của Lisa sẽ hé mở nhiều khía cạnh chưa từng biết về nữ thần tượng.

Lisa vừa công bố Always LALISA - bộ phim tài liệu dài ghi lại một trong những giai đoạn bước ngoặt nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Phim dự kiến được mang đến Liên hoan phim quốc tế Toronto (từ ngày 10-20/9), sau đó khởi chiếu trên toàn cầu từ ngày 12/10, trước khi phát hành độc quyền trên YouTube Premium vào cuối năm nay.

Lisa ra mắt phim tài liệu

Always LALISA không đơn thuần là một bộ phim nhìn lại những thành tích "vô tiền khoáng hậu" của Lisa. Tác phẩm tập trung vào khoảng thời gian cô lần đầu thực sự bước ra khỏi cái bóng BLACKPINK để đối diện với một câu hỏi lớn: Lisa là ai khi không đứng trên sân khấu cùng ba thành viên còn lại?

Always LALISA là câu trả lời cho câu hỏi: Lisa sẽ là ai khi không có BLACKPINK?

Theo thông tin chính thức từ ekip, Always LALISA theo chân Lisa trong một năm đầy biến động, khi BLACKPINK tạm thời giãn hoạt động nhóm và nữ thần tượng bước vào chương đầu tiên thực sự của sự nghiệp solo. Bộ phim ghi lại quá trình cô sáng tác, thu âm và phát hành album đầu tay Alter Ego, đồng thời thử sức với diễn xuất trong mùa 3 của The White Lotus và chuẩn bị cho sân khấu solo lớn tại Coachella 2025.

Thay vì chỉ tái hiện những sân khấu hào nhoáng, Always LALISA hướng vào những áp lực phía sau ánh đèn: nỗi sợ khi bắt đầu sự nghiệp độc lập, sự soi xét của công chúng, áp lực khi tiến vào thị trường phương Tây và mong muốn có một cuộc sống riêng bên ngoài danh tiếng.

Lisa rời gia đình từ năm 14 tuổi để sang Hàn Quốc theo đuổi con đường trở thành thực tập sinh Kpop

Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, Lisa rời gia đình từ năm 14 tuổi để sang Hàn Quốc theo đuổi con đường trở thành thực tập sinh Kpop. Sau nhiều năm đào tạo khắc nghiệt, cô ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất thế giới.

Từ một idol ngoại quốc của YG Entertainment, Lisa cùng BLACKPINK vươn lên vị trí hàng đầu thế giới với loạt hit như Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, How You Like That hay Pink Venom. Nhóm cũng nhiều lần tạo dấu ấn trên sân khấu quốc tế, trong đó có hai lần xuất hiện tại Coachella vào năm 2019 và 2023.

Từ một idol ngoại quốc của YG Entertainment, Lisa cùng BLACKPINK vươn lên vị trí hàng đầu thế giới

Song song với thành công của nhóm, Lisa từng bước xây dựng vị thế cá nhân. Năm 2021, cô phát hành album đơn LALISA với ca khúc chủ đề cùng tên và Money. Những sản phẩm này giúp Lisa xác lập vị trí của một trong những nghệ sĩ solo Kpop có sức ảnh hưởng lớn, đồng thời mở rộng hình ảnh sang lĩnh vực thời trang với vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu cao cấp.

Nhưng bước ngoặt thực sự đến sau khi Lisa rời YG Entertainment ở mảng hoạt động cá nhân. Nữ ca sĩ thành lập công ty riêng LLOUD và hợp tác với RCA Records, từ đó bắt đầu xây dựng một hình ảnh khác biệt rõ rệt so với thời kỳ idol Kpop.

Lisa khiến cả châu Á chấn động khi diễn ở Crazy Horse

Một trong những quyết định gây tranh luận nhất là việc Lisa biểu diễn tại Crazy Horse ở Paris vào tháng 9/2023. Năm đêm diễn tại câu lạc bộ cabaret này đánh dấu bước chuyển mạnh về hình tượng, khi nữ ca sĩ chủ động theo đuổi phong cách trưởng thành, gợi cảm và đậm chất showgirl phương Tây. Quyết định này đồng thời khiến cô đối mặt với những phản ứng trái chiều từ một bộ phận khán giả châu Á.

Cuối năm 2023, Lisa rời YG, công bố thành lập công ty LLOUD tự mình quản lý hoạt động cá nhân

Cuối năm 2023, Lisa rời YG, công bố thành lập công ty LLOUD tự mình quản lý hoạt động cá nhân. Lisa lần lượt ra mắt các single thử nghiệm Rockstar, New Woman và cuối cùng là album đầu tay Alter Ego. Hình ảnh của nữ ca sĩ ngày càng được xây dựng theo hướng pop star quốc tế, chú trọng trình diễn, thời trang và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông. Lisa góp mặt ở những sân khấu hàng đầu thế giới, từ VMAs, Victoria's Secret Show, Global Citizen Festival, Coachella cho đến Oscer, làm nên những cái đầu tiên của idol châu Á.

Tách khỏi YG, Lisa góp mặt ở những sân khấu hàng đầu thế giới, trở lại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo

Tuy nhiên, phong cách gợi cảm, hở bạo khoe da thịt cùng âm nhạc sôi động, thiên về flexing tiền tài, vị thế của Lisa vấp phải không ít tranh cãi từ khán giả toàn cầu. Lisa luôn phô thương trong hình ảnh, nhưng âm nhạc lại thiếu chiều sâu và câu chuyện.

Lisa còn có màn ra mắt diễn xuất trong The White Lotus mùa 3, xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn và tiếp tục củng cố vị thế tại các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Lisa diễn khai mạc FIFA World Cup 2026, trở thành nữ nghệ sĩ Kpop và nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại sự kiện này

Riêng năm 2026, Lisa tiếp tục có thêm nhiều cột mốc đáng chú ý. Cô góp mặt trong lễ khai mạc FIFA World Cup 2026, trở thành nữ nghệ sĩ Kpop và nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại sự kiện này. Cô cũng tham gia ban tổ chức Met Gala với tư cách nghệ sĩ Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò này.

Lisa sắp bước vào một chương âm nhạc mới với EP PRESS PLAY, dự kiến phát hành ngày 23/10. Ca khúc mở đường SaWaDiKa sẽ ra mắt ngày 3/9 (giờ quốc tế), tiếp tục nối dài hình ảnh táo bạo mà nữ ca sĩ theo đuổi trong thời gian gần đây.

Ca khúc mở đường SaWaDiKa sẽ ra mắt ngày 3/9 (giờ quốc tế), tiếp tục nối dài hình ảnh táo bạo mà nữ ca sĩ theo đuổi

Nữ thần tượng người Thái còn chuẩn bị cho chuỗi đêm diễn VIVA LA LISA tại Las Vegas vào tháng 11/2026. Bốn đêm diễn tại The Colosseum at Caesars Palace đã bán hết vé trong chưa đầy 10 phút, cho thấy sức hút thương mại của nữ ca sĩ ở thị trường quốc tế. Lisa tiếp tục phát triển định hướng showgirl gợi cảm, đặt thế mạnh trình diễn lên đầu.

Lisa tiếp tục phát triển định hướng showgirl gợi cảm, đặt thế mạnh trình diễn lên đầu

Nếu những gì khán giả thường thấy là một Lisa tự tin, sắc sảo và gần như luôn kiểm soát tốt hình ảnh trước công chúng. Bộ phim tài liệu riêng hứa hẹn sẽ cho thấy phần còn lại của câu chuyện: những áp lực, hoài nghi, lựa chọn và quá trình nữ ca sĩ tự định nghĩa mình khi không còn có BLACKPINK làm điểm tựa. Đây cũng là cơ hội để nữ thần tượng phơi bày nhiều góc cạnh bên trong sự nghiệp hào nhoáng của mình.