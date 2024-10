Lisa (BLACKPINK) mặc nội y trình diễn

Lisa (BLACKPINK) mở màn show nội y bằng bản hit solo sôi động Rockstar. Mỹ nhân Thái Lan diện trang phục da hai mảnh vừa vặn, cưỡi chiếc xe máy lơ lửng trên không cùng 10 vũ công hỗ trợ. Cuối bài hát, phần trình diễn chuyển thành màn nhảy nóng bỏng khi Lisa đáp xuống bằng động tác tách chân và sau đó là phần catwalk trên sàn diễn.

Sau màn trình diễn của cô, chương trình bắt đầu khi Bella Hadid sải bước trên sàn catwalk trong bộ nội y màu hồng nhạt. Dàn người mẫu di chuyển theo nhịp điệu bài hát Femininomenon của Chappell Roan.

Lisa mở màn Victoria's Secret Fashion Show 2024.

Kết thúc sân khấu Water và Push 2 Start của Tyla, Lisa đã trở lại, lần này cô mặc bộ đồ bó ren và đôi cánh kim loại để biểu diễn đĩa đơn mới nhất - Moonlit Floor , xen kẽ ca khúc Kiss Me của Sixpence None the Richer.

Lisa là nghệ sĩ cuối được công bố khi đội hình Victoria's Secret Fashion Show thông báo vào tháng 9. Chương trình đánh dấu lần đầu được tổ chức kể từ khi bị hủy vào năm 2019, sau khi nhận chỉ trích về việc thương hiệu không đón nhận những người mẫu ngoại cỡ, hay người mẫu từ nhiều chủng tộc khác nhau. Đế chế nội y phải trả giá đắt vì chiến dịch quảng cáo sai lầm.

Sân khấu Rockstar của Lisa.

“Victoria's Secret Fashion Show là đêm mang tính biểu tượng trong ngành thời trang và tôi rất vui mừng khi được tham gia sự trở lại của chương trình với nhiều phụ nữ tuyệt vời và quyền lực. Đây sẽ là đêm tuyệt vời”, Lisa chia sẻ khi màn trình diễn của cô được công bố.

Ở thảm đỏ, nữ ca sĩ diện lại bộ nội y siêu mẫu Taylor Hill trình diễn năm 2018. Trong khi Hill sải bước trên sàn diễn trong bộ nội y đính đá đen, Lisa đã chọn chiếc quần short da lộn. Cô cũng đổi đôi bốt cao cổ mà người mẫu đi lấy đôi cao gót màu đen gắn tua rua. Tuy nhiên, thành viên BLACKPINK vẫn giữ nguyên chiếc áo ngực Bombshell đặc trưng của thương hiệu, được hoàn thiện với cổ áo đính đá và dải băng quanh xương sườn, điểm thêm sợi xích body chain hình ngôi sao tạo điểm nhấn.

Lisa diện lại bộ nội y của Taylor Hill từng diễn năm 2018.

Lisa có nhiều bước tiến trong ngành thời trang thời gian qua. Hồi tháng 7, cô được công bố là Đại sứ của Louis Vuitton. Trước đó, Lisa cũng từng là đại sứ cho Celine và Bulgari.



Thần tượng sinh năm 1997 phát triển sự nghiệp solo sau khi rời YG khi. Ba năm sau khi phát hành EP đầu tay Lalisa , cô trở lại với đĩa đơn Rockstar. Cô mang ca khúc này lên sân khấu Giải thưởng Video âm nhạc MTV năm 2024 cùng với ca khúc tiếp theo New Woman , có sự góp mặt của Rosalía. Tuần trước, Lisa đưa Moonlit Floor lên các nền tảng nhạc. Cô đã ra mắt ca khúc này lần đầu tiên tại Global Citizen ở Thành phố New York vào 28/9.