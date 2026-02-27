Lionel Messi: "Tôi hối hận vì không học tiếng Anh"

“Tôi hối hận vì đã không học tiếng Anh khi còn nhỏ” - Lời thừa nhận thẳng thắn của Lionel Messi trong podcast Mexico Miro de Atras đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, bởi nó đến từ một trong những cầu thủ thành công và nổi tiếng nhất nhì giới bóng đá toàn cầu.

Theo các trích dẫn được đăng tải lại, Messi cho biết anh từng nhiều lần nghĩ về việc học tiếng Anh nhưng chưa bao giờ thực sự theo đuổi đến cùng. “Tôi luôn muốn học, đặc biệt là khi còn thi đấu ở châu Âu. Nhưng tôi không bắt đầu khi còn nhỏ, và sau đó mọi thứ trở nên khó khăn hơn”, anh chia sẻ.

Messi rời Argentina sang Tây Ban Nha từ năm 13 tuổi để gia nhập lò đào tạo trẻ của FC Barcelona. Trong hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao tại châu Âu và sau này là Mỹ, anh chủ yếu sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong giao tiếp. Dù từng thi đấu tại Champions League, giành nhiều Quả bóng Vàng và trở thành biểu tượng toàn cầu, Messi hiếm khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Sau khi chuyển sang khoác áo Inter Miami CF tại Mỹ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh càng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, Messi thừa nhận việc học ngoại ngữ ở tuổi trưởng thành không dễ dàng như khi còn nhỏ. Anh nói rằng nếu có thể quay lại quá khứ, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc học ngôn ngữ, bởi điều đó không chỉ giúp giao tiếp thuận tiện mà còn mở rộng cơ hội và sự kết nối trong cuộc sống.

“Tôi từng ở cạnh những nhân vật tuyệt vời, phi thường. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy mình gần như thiếu hiểu biết để trò chuyện với họ”, Messi từng chia sẻ.

Phát biểu này được nhiều chuyên gia giáo dục và ngôn ngữ đánh giá là lời nhắc nhở đáng suy ngẫm. Trong bối cảnh bóng đá ngày càng được toàn cầu hóa, khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ trở thành lợi thế lớn với cầu thủ, đặc biệt khi thi đấu tại các giải đấu quốc tế hoặc làm đại sứ thương hiệu. Các ngôi sao như Cristiano Ronaldo thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong các cuộc họp báo và sự kiện toàn cầu, qua đó tạo dựng hình ảnh rộng mở hơn với công chúng quốc tế.

“Khi còn trẻ, bạn không nhận ra điều đó. Bây giờ tôi luôn nói với các con về tầm quan trọng của việc có một nền giáo dục tốt, phải học tập và chuẩn bị cho tương lai. Tôi luôn nhắn nhỏ các con hãy tận dụng cơ hội. Chúng có hoàn cảnh khác với tôi ngày trước, dù tôi chưa b ﻿ ao giờ thiếu thốn điều gì…”, Messi nói.

Dù vậy, sự thừa nhận của Messi không làm giảm đi tầm vóc của anh. Ngược lại, nhiều người hâm mộ cho rằng việc một siêu sao tầm cỡ thế giới thẳng thắn nói về điều mình tiếc nuối cho thấy sự khiêm tốn và tinh thần cầu tiến. Ở tuổi gần 40, Messi vẫn cho thấy anh không ngừng nhìn lại bản thân, không chỉ trong bóng đá mà cả trong những khía cạnh đời sống cá nhân.

Messi được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh giành 8 Quả bóng Vàng (kỷ lục nhiều nhất mọi thời đại), vô địch Champions League nhiều lần cùng FC Barcelona, và đặc biệt là đưa Argentina vô địch FIFA World Cup - danh hiệu từng được xem là “mảnh ghép còn thiếu” trong sự nghiệp của anh. Khoảnh khắc nâng cúp tại Qatar 2022 đã đưa tên tuổi Messi lên đỉnh cao huyền thoại.﻿

