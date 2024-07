Lĩnh vực nghệ thuật: Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm luôn ở mức cao

Sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp

Số liệu từ Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2023, lĩnh vực nghệ thuật chỉ chiếm 1,47% thí sinh tham gia xét tuyển đại học, tăng 0,11% so với năm 2022. Dù có mức tăng nhẹ so với năm trước, tuy nhiên thực tế cho thấy rằng con số này là vô cùng thấp so với nhu cầu hiện tại.

Trái ngược hoàn toàn với con số này, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm của nhóm ngành nghệ thuật lại đứng trong top đầu những ngành có tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm cao nhất giai đoạn 2018 – 2021. Số liệu của Bộ GD&ĐT thống kê hồi tháng 5/2023 cho thấy, trong 4 năm, tỷ lệ SV có việc làm lĩnh vực nghệ thuật dao động từ 93,5-97,1%. Tính trong khoảng 4 năm, nghệ thuật là lĩnh vực có năm đạt tỷ lệ cao nhất ở mức hơn 97%.

Theo khảo sát việc làm của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU), trong năm 2023, có từ 90% – 100% SV các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật có việc làm. Con số này là rất khả quan khi so sánh cùng những ngành học dẫn đầu xu hướng hiện tại.

Lý giải về con số này, đại diện NTTU cho biết, SV khi hoàn thành chương trình đào tạo, bên cạnh chọn làm việc tại các công ty, thì có thể làm việc tự do (freelancer) hoặc tự khởi nghiệp. Điều này là hoàn toàn phù hợp với thế hệ trẻ yêu thích sự năng động, không gò ép và mong muốn thỏa sức đam mê sáng tạo.

Nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên lĩnh vực nghệ thuật

Để thu hút nguồn SV đăng ký vào học các ngành nghệ thuật, nhiều trường đại học không ngừng đẩy mạnh đầu tư phòng học, trang thiết bị, cùng với đội ngũ giảng viên, người hướng dẫn nhiều kinh nghiệm và tận tâm.

Tại NTTU, cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, phòng thực hành luôn được nhà trường quan tâm đầu tư và nâng cấp nhằm tạo lập một môi trường học tập mở, kết nối đa lĩnh vực và giúp SV cháy hết mình với đam mê nghệ thuật. Ví dụ như phòng chuyên môn được cách âm, trang bị gương, đàn và âm thanh chuyên nghiệp, hội trường biểu diễn, phòng thu âm đạt chuẩn hay phim trường lớn với nhiều thiết bị, máy móc hiện đại… Bên cạnh những kiến thức trong giáo trình, SV còn được tham gia kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp, công trình, xưởng chế tác để trải nghiệm công việc thực tế. Ngoài ra, SV còn tham gia thực hiện và trưng bày đồ án tốt nghiệp với quy mô lớn và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, với các ngành Thanh nhạc, Kiến trúc, Thiết kế nội thất đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT, trong đó thanh nhạc là chương trình đào tạo cử nhân tiên phong tại Việt Nam tham gia kiểm định sẽ là lợi thế lớn khi SV tốt nghiệp. Bởi bằng cấp của trường đạt kiểm định trong nước, quốc tế được doanh nghiệp đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm.

Không chỉ vậy, 2000 TSV nhập học trước 15/9/2024 có cơ hội nhận học bổng giá trị gồm: 15 triệu đồng cho TSV trúng tuyển bằng nguyện vọng 1 và 10 triệu đồng cho TSV trúng tuyển bằng các nguyện vọng còn lại. Bên cạnh đó, giảm 50% học phí toàn khóa cho SV ngành Thiết kế nội thất, giảm 30% học phí toàn khóa cho nữ SV ngành Kiến trúc, hay học bổng lên đến 50% - 100% học phí toàn khóa cho TSV có giải thưởng các thuộc thi nghệ thuật cấp Quốc gia.

Từ nay đến ngày 03/7/2024, NTTU nhận hồ sơ đăng ký thi năng khiếu 7 ngành gồm: Thanh nhạc, Piano, Diễn viên điện ảnh, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất và Giáo dục mầm non.

Thí sinh đăng ký trực tiếp đăng ký trực tuyến tại website tuyensinh.ntt.edu.vn. Khi đăng ký xét tuyển các ngành học này, thí sinh sẽ có cơ hội kiểm tra kiến thức cũng như rèn luyện các kỹ năng chuyên môn như đàn, hát, vẽ… hoàn toàn miễn phí với các lớp ôn thi năng khiếu do Nhà trường tổ chức. Tuy nhiên, đối với các thí sinh không tham gia dự thi năng khiếu tại trường, thí sinh vẫn có thể có thể sử dụng kết quả thi ở các trường đại học khác để xét tuyển.