Limebócx mang chất liệu dân gian Việt Nam tới festival âm nhạc quốc tế

Đây là một sự kiện được tổ chức bởi nhóm các đơn vị tổ chức festival, đơn vị tổ chức hội thảo, đơn vị quảng bá sự kiện, quản lý nghệ sĩ, các chuyên gia âm nhạc với 9 nước thành viên trong khối Đông Nam Á cùng đồng sản xuất. Năm nay, Axean Festival được tổ chức trong 2 ngày 28 & 29/10/2023 tại Singapore với các nghệ sĩ đến từ khu vực Đông Nam Á như Brunei, Campuchia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan. Bên cạnh đó là nhóm các nghệ sĩ quốc tế từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Pháp, và Ấn Độ.



Nguồn: Axean Festival

Đây là lần thứ hai nhóm biểu diễn tại AXEAN Festival sau khi có màn ra mắt online vào năm 2021, khi sự kiện còn mang tên ASEAN Music Showcase Festival (AMS). Sau màn trình diễn ấn tượng vào năm 2021, Limebócx đã để lại ấn tượng tốt với khán giả và ban tổ chức lễ hội. Trong lần trở lại này cùng với sự đồng hành của ekip hỗ trợ từ Monsoon Music Festival, cặp song tấu từ Việt Nam được lựa chọn để khép lại một trong bốn sân khấu biểu diễn của lễ hội vào ngày 28/10. Tiếp đà hưng phấn từ không khí âm nhạc náo nhiệt tại Hà Nội sau hai đêm diễn ở Monsoon Music Festival 2023, Limebócx đã trình diễn các ca khúc trong EP đầu tay Electrùnic, cũng như những ca khúc đơn đã ra mắt trong thời gian gần đây. Với phong cách âm nhạc độc đáo được kết hợp giữa nhạc điện tử cùng thanh âm Việt Nam của tiếng đàn tranh trên chất liệu dân gian trung đại, Limebócx để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai bởi sự mới lạ và hấp dẫn trong âm nhạc và khả năng trình diễn. Cùng tham gia AXEAN Festival 2023 còn có ba nghệ sĩ khác tới từ Việt Nam là Minh, Thịnh Suy, và Vũ Thanh Vân.

Limebócx tại Monsoon Music Festival 2023

Kể từ năm 2023, Monsoon Music Festival hân hạnh đồng hành cùng Techcombank Inspire, nhãn hiệu tài chính của ngân hàng Techcombank, ra mắt Quỹ bảo trợ nghệ thuật mang tên Inspire Your Next. Quỹ Inspire Your Next đã giới thiệu cũng như kết nối các nghệ sĩ tài năng với các đơn vị tổ chức sản xuất và festival trong khu vực và trên thế giới nhằm giúp nghệ sĩ Việt có cơ hội rộng mở hơn trong ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là cơ hội quảng bá sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả quốc tế.

Mong rằng với Quỹ Inspire Your Next, Monsoon Music Festival sẽ còn tiếp tục giới thiệu được thêm nhiều gương mặt nghệ sĩ Việt Nam tham dự các festival âm nhạc quốc tế để các nghệ sĩ Việt có nhiều hơn nữa các cơ hội giao lưu, trao đổi với các nghệ sĩ quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của ngành Công nghiệp Âm nhạc, Công nghiệp Văn hóa tại Việt Nam.