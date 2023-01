Liêu Hà Trinh, Đoàn Thanh Thảo xúc động chia sẻ bộ tranh 12 tháng hạnh phúc những ngày đầu năm mới

Theo phong tục truyền thống vào mỗi độ Tết đến, người Việt thường có thói quen rước những bức tranh mang thông điệp hạnh phúc, may mắn để trang trí nhà cửa, thu hút vượng khí, tài lộc. Năm nay, với mong muốn được sẻ chia và lan toả nguồn năng lượng tích cực đến gần hơn với mỗi gia đình, thương hiệu quốc dân Tường An đã giới thiệu bộ tranh vẽ 12 tháng hạnh phúc tương đương với 12 khoảnh khắc sum vầy của cả gia đình với thông điệp "Cát Tường An Khang" vô cùng ý nghĩa.



Bộ tranh "12 Tháng Cát Tường An Khang" gồm 12 bức vẽ sinh động và giàu cảm xúc, đại diện cho 12 tháng trong năm tương ứng với 12 thông điệp: Khởi, Yêu, Phúc, Trọn, Thương, Dưỡng, Tiếp sức, Yên, Đoàn viên, Hiểu, Biết ơn và Thăng Hoa. Mỗi bức tranh vẽ đều ứng với mỗi lời chúc ý nghĩa khác nhau, nhưng tựu chung lại đều mang những điềm Cát, điều lành. "Khởi" trao yêu thương trong từng bữa ăn đón mừng năm mới của Tháng 1 – tháng mở đầu của một năm mới, hay "Yêu" những khoảnh khắc cùng nhau sắm sửa, lượn quanh phố phường trong Tháng 2 – tháng có ngày Tình yêu hạnh phúc, hay "Biết ơn" những khoảnh khắc thân thương đã nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ vào tháng 11 – tháng tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam…

Chia sẻ từ nàng "Én vàng" Liêu Hà Trinh, cảm xúc lần đầu trong cô khi nhìn thấy bộ tranh:

"Không biết các bạn thấy sao nhưng Trinh có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình đâu đó trong 12 bức tranh vẽ, những lần bên nhau cười tít mắt hay cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm tỉ mỉ của mẹ, của người thương. Có lẽ vì vậy mà Trinh đặc biệt thích bộ tranh này, và muốn chia sẻ với mọi người!".

Còn với bà xã Hoàng Bách, nàng cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo dí dỏm: "Gần đến Tết xem được 1 bộ ảnh đẹp của Tường An, bỗng cảm thấy "Cát Tường An Khang" trong tâm hồn quá. 12 tháng, 12 bức tranh trong trẻo, đầy yêu thương của gia đình, mình mong mỗi tháng nhà mình cũng có những niềm vui đáng yêu như vậy (chồng con đọc được thì nhớ nhé, hihi)".

Tường An luôn hiện diện trong tất cả những khoảnh khắc của mỗi gia đình Việt

Đối với Liêu Hà Trinh, sự đồng cảm sâu sắc với bộ tranh vẽ "12 Tháng Cát Tường An Khang" của thương hiệu Tường An còn đến từ ký ức của một thương hiệu đã luôn hiện diện, song hành trong nhiều thế hệ của gia đình cô, trong những mâm cơm gia đình thường nhật, hay trong những tiệc tùng lớn nhỏ. Sự hiện diện thầm lặng không chỉ trong 3 ngày Tết, mà trong suốt nhiều năm liền, san sẻ niềm hạnh phúc được góp mặt trong từng bữa ăn.

Cô sẽ không quên được, những tháng ngày còn nhỏ quây quần bên bà và mẹ nấu những bữa cơm, mẹ hay nhờ cô lấy chai dầu ăn có biểu tượng chú voi đỏ trong chạn bếp. Món cô thích nhất là món chả giò giòn ruộm, thơm ngất ngây mỗi lần bà rán trên chảo mà cô hay "thò" tay ăn vụng. Hay bây giờ sắp làm mẹ của Luka, nhà cô vẫn sử dụng những sản phẩm từ thương hiệu Tường An, để đảm bảo dinh dưỡng trong những tháng thai kỳ, chờ ngày bé Luka chào đời.

Còn với Đoàn Thanh Thảo, với vai trò là một người vợ một người mẹ, hậu phương vững chắc của cả gia đình, việc chăm sóc dinh dưỡng cho cả nhà luôn là mối quan tâm hàng đầu của cô. "Bữa cơm giao thừa, những ngày chăm con lớn, những hôm con học khuya mẹ lo lắng chuẩn bị đủ đồ ăn "tiếp sức", những bữa cơm gia đình đơn giản và ấm áp… luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô đã chọn Tường An để làm "người đồng hành" góp mặt trong từng bữa ăn.

Tường An luôn đồng hành trong mọi khoảnh khắc sum vầy của gia đình Việt.

Những sản phẩm từ thương hiệu Tường An xuất hiện trong ngày Tết Quý Mão này, với màu vàng rực rỡ như những lời cầu chúc cho một năm mới "Cát Tường An Khang". Theo lý giải mà Trinh đọc được, "Cát" (hay "Kiết") nghĩa là điềm tốt hay phước lành, "Cát Tường" là nói đến những điều may mắn, hanh thông trong năm mới. Còn "An Khang" đại diện cho sự khoẻ mạnh bình an, yên ổn mặt tinh thần.

Thông điệp "Cát Tường An Khang" không chỉ dừng lại trong ba ngày Tết, mà đó là sự lan tỏa và sẻ chia hạnh phúc suốt 365 ngày. Với những hình ảnh được vẽ bằng cả sự thấu hiểu và tâm huyết, Bộ tranh "12 Tháng Cát Tường An Khang" chính là lời nhắc nhớ về sự hiện diện của những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy trân quý trong cuộc sống. 12 tháng - 12 thông điệp đầy ý nghĩa, cũng là món quà trọn tin yêu mà Tường An trao gửi đến mỗi người với mong muốn được đồng hành trong từng khoảnh khắc hạnh phúc của mỗi gia đình Việt.

Tường An Tết

Tường An là công ty với các sản phẩm tự hào được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, đã và đang phục vụ người tiêu dùng Việt Nam suốt 45 năm qua. Mỗi sản phẩm ra đời luôn xuất phát từ sự thấu hiểu hương vị Việt và lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Tường An luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng và được công nhận từ các cơ quan chức năng bằng chính sự trân trọng, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

