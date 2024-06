Lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 24/6: Đại chiến bảng tử thần

Theo lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024 hôm nay 24/6 rạng sáng 25/6 , người hâm mộ sẽ được chứng kiến 2 trận đấu của bảng B tử thần. Đó là cuộc so tài của Albania vs Tây Ban Nha và Croatia vs Italia cùng vào lúc 2h ngày 25/6.

Hiện tại, Tây Ban Nha đã giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng nên trận đấu với Albania chỉ mang tính chất thủ tục với “Bò tót”. Trong khi đó, Albania cần giành chiến thắng mới có cơ hội đi tiếp.

Tuy nhiên, với sức mạnh của Albania để thắng được Tây Ban Nha là điều rất khó. Bởi vì, trong 8 lần so tài trước đây, Albania thua cả 8 trước Bò tót, thậm chí họ chỉ ghi được 3 bàn, lọt lưới tới 31 bàn.

Trận đấu giữa Croatia vs Italia nhận được sự quan tâm hơn cả. Sau 2 lượt trận, Italia đang nắm lợi thế hơn khi có 3 điểm, trong khi Croatia mới có 1 điểm. Italia chỉ cần không thua ở trận đấu này thì sẽ giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng B.

Trong khi đó, Croatia muốn giành vé vào vòng 1/8 thì buộc phải thắng nhà đương kim vô địch. Nếu hòa thì với 2 điểm trong tay, khi xét thành tích 4 đội thứ 3, Croatia khó lòng đi tiếp.

Trong quá khứ, Italia và Croatia đã gặp nhau 9 trận. Croatia giành 3 chiến thắng, hòa 5 và thua 1. Những trận đấu giữa Croatia và Italia thường rất ít bàn thắng, khi mỗi đội chỉ ghi được 10 bàn ở 9 trận đấu nêu trên.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Luciano Spalletti của Italia cho biết: “Chúng tôi phải nhanh chóng trở lại sau thất bại trước Tây Ban Nha. Đôi khi chúng tôi có thể làm nên những điều khác biệt từ góc độ chiến thuật, nhưng họ nhanh hơn và phản ứng tôi hơn. Đối với Croatia, chúng tôi sẽ có cơ hội tạo ra sự khác biệt”.

Trận đấu giữa Croatia vs Italia và Albania vs Tây Ban Nha tại bảng B vòng chung kết EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h ngày 25/6 . Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.