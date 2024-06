Đức suýt mất ngôi đầu; Scotland "chết đứng" phút bù giờ, Hungary toát mồ hôi chờ đi tiếp tại Euro 2024

Trước loạt đấu cuối cùng bảng A, Đức đã sớm có vé vào vòng 1/8 Euro 2024 khi thắng liền 2 trận. Trong khi đó, với 4 điểm thì Thụy Sĩ cũng rất sáng cửa đi tiếp. Bởi vậy, trận đấu giữa hai đội được dự đoán sẽ không quá hấp dẫn.

Thực vậy, trận đấu này đã kết thúc chung cuộc hòa 1-1, giúp cả hai bên đều có được điều mình muốn: Đức đạt 7 điểm, vững ngôi đầu bảng đấu, còn với 5 điểm, Thụy Sĩ chính thức đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Trận này, phút 28 thì Ndoye đã mở tỷ số cho Thụy Sĩ, rồi tới tận phút 90+2, cầu thủ vào thay người – Füllkrug, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Hòa 1-1, Đức và Thụy Sĩ đều có điều mình muốn và đi tiếp vào vòng 1/8 Euro 2024.

Ở trận đấu còn lại, sự căng thẳng thể hiện rất rõ. Scotland với 1 điểm lưng vốn sẽ có cơ hội lớn đi tiếp nếu thắng được Hungary. Và tại trận đấu này, Scotland cũng là bên cầm bóng tốt hơn, với 57.7%. Thế nhưng Scotland lại tạo được rất ít cơ hội dứt điểm, với chỉ 5 lần nã bóng về phía đối phương mà chẳng khi nào trúng đích.

Scotland "chết đứng" phút bù giờ và bị loại khỏi Euro 2024.

Bên kia chiến tuyến, chơi với ít bóng hơn nhưng Hungary tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Họ có 14 lần dứt điểm, với 5 lần trúng đích. Đặc biệt ở phút 90+10, Hungary có pha phản công tốt, kết thúc bằng cú dứt điểm của Csoboth, mang về chiến thắng 1-0 trong sự ngỡ ngàng của Scotland.

Csoboth hóa thành người hùng của Hungary.

"Chết đứng" phút bù giờ, Scotland chỉ có 1 điểm, đứng cuối bảng A và đã chính thức bị loại. Còn với 3 điểm, Hungary hiện xếp hạng 3/6 ở các đội hạng ba nhưng đã chơi hơn 1 trận. Giờ đây họ sẽ phải "nín thở" chờ kết quả ở các bảng đấu khác để biết mình có được dự vòng 1/8 Euro 2024 hay không.

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của Hungary khi họ "sống lại từ chỗ chết".

Với Đức, họ sẽ gặp đội nhì bảng C ở vòng 1/8, còn Thụy Sĩ gặp đội nhì bảng B. Các trận đấu vòng 1/8 sẽ bắt đầu diễn ra từ đêm 29/6. Còn đêm nay lúc 02h00 ngày 25/6 sẽ diễn ra 2 trận cuối bảng B giữa Croatia vs Italia, Albania vs Tây Ban Nha.

Xếp hạng bảng A