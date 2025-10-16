Lịch nghỉ Tết chi tiết của 51 trường đại học, có nơi sinh viên nghỉ cả tháng

Giang Nam, Theo Người lao động 20:00 16/10/2025
Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, trong đó có trường cho sinh viên nghỉ đến 30 ngày.

Các trường đại học thường bố trí thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn so với lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa có thể về quê, đồng thời sắp xếp lại kế hoạch học tập sau kỳ nghỉ.

Theo tổng hợp, phần lớn các trường cho sinh viên nghỉ từ 2 đến 3 tuần. Một số trường có thời gian nghỉ dài hơn, trong đó Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) nghỉ 30 ngày, từ 1-2 đến 1-3-2026.

Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của một số trường đại học theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026:

STT

Trường

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Số ngày nghỉ

1

Đại học Công thương TP HCM

19/2 - 8/3/2026

28 ngày

2

Đại học Y Dược TP HCM

29/2 - 27/2/2026

19 ngày

3

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

9/2 - 27/2/2026

19 ngày

4

Đại học Gia Định

9/2 - 28/2/2026

20 ngày

5

Đại học Mở TP HCM

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

6

Đại học Sư phạm Hà Nội

29/2 - 1/3/2026

21 ngày

7

Đại học Văn Hiến

11/2 - 24/2/2026

14 ngày

8

Đại học Ngân hàng TP HCM

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

9

Học viện Phụ nữ Việt Nam

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

10

Đại học Tài chính - Marketing

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

11

Học viện Hàng không Việt Nam

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

12

Đại học Bách khoa Hà Nội

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

13

Đại học Đại Nam

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

14

Đại học CMC

11/2 - 24/2/2026

14 ngày

15

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

9/2 - 27/2/2026

19 ngày

16

Học viện Ngân hàng

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

17

Đại học Kinh tế Quốc dân

8/2 - 1/3/2026

22 ngày

18

Đại học Kiến trúc TP HCM

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

19

Đại học Bách khoa (ĐHQG TP HCM)

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

20

Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM)

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

21

Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP HCM)

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

22

Đại học Hoa Sen

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

23

Đại học Công nghiệp TP HCM

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

24

Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

25

Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

1/2 - 1/3/2026

30 ngày

26

Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

27

Đại học Quy Nhơn

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

28

Đại học Xây dựng Hà Nội

16/2 - 1/3/2026

14 ngày

29

Đại học Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng)

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

30

Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM)

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

31

Đại học Duy Tân

9/2 - 25/2/2026

17 ngày

32

Đại học Hà Nội

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

33

Đại học Mỏ - Địa chất

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

34

Đại học Mở Hà Nội

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

35

Đại học Thương mại

10/2 - 23/2/2026

14 ngày

36

Đại học Nông Lâm TP HCM

2/2 - 1/3/2026

28 ngày

37

Đại học Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

38

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

9/2 - 27/2/2026

19 ngày

39

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

40

Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

41

Đại học TDTT TP HCM

8/2 - 1/3/2026

22 ngày

42

Đại học Thủy lợi

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

43

Đại học Quốc tế Sài Gòn

9/2 - 28/2/2026

20 ngày

44

Đại học Sài Gòn

9/2 - 28/2/2026

20 ngày

45

Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

46

Đại học Sư phạm Hà Nội

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

47

Đại học Thăng Long

12/2 - 25/2/2026

14 ngày

48

Đại học CNTT (ĐHQG TP HCM)

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

49

Đại học Tôn Đức Thắng

9/2 - 1/3/2026

21 ngày

50

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

16/2 - 28/2/2026

13 ngày

51

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

9/2 - 22/2/2026

14 ngày

Trước đó, ngày 13-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Bính Ngọ từ ngày 14 đến 22-2-2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), tổng cộng 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

