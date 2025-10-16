Lịch nghỉ Tết chi tiết của 51 trường đại học, có nơi sinh viên nghỉ cả tháng

Các trường đại học thường bố trí thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn so với lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa có thể về quê, đồng thời sắp xếp lại kế hoạch học tập sau kỳ nghỉ.
Theo tổng hợp, phần lớn các trường cho sinh viên nghỉ từ 2 đến 3 tuần. Một số trường có thời gian nghỉ dài hơn, trong đó Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) nghỉ 30 ngày, từ 1-2 đến 1-3-2026.
Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của một số trường đại học theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026:
|STT
Trường
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
Số ngày nghỉ
|1
Đại học Công thương TP HCM
19/2 - 8/3/2026
28 ngày
|2
Đại học Y Dược TP HCM
29/2 - 27/2/2026
19 ngày
|3
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM
9/2 - 27/2/2026
19 ngày
|4
Đại học Gia Định
9/2 - 28/2/2026
20 ngày
|5
Đại học Mở TP HCM
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|6
Đại học Sư phạm Hà Nội
29/2 - 1/3/2026
21 ngày
|7
Đại học Văn Hiến
11/2 - 24/2/2026
14 ngày
|8
Đại học Ngân hàng TP HCM
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|9
Học viện Phụ nữ Việt Nam
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|10
Đại học Tài chính - Marketing
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|11
Học viện Hàng không Việt Nam
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|12
Đại học Bách khoa Hà Nội
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|13
Đại học Đại Nam
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|14
Đại học CMC
11/2 - 24/2/2026
14 ngày
|15
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
9/2 - 27/2/2026
19 ngày
|16
Học viện Ngân hàng
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|17
Đại học Kinh tế Quốc dân
8/2 - 1/3/2026
22 ngày
|18
Đại học Kiến trúc TP HCM
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|19
Đại học Bách khoa (ĐHQG TP HCM)
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|20
Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM)
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|21
Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP HCM)
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|22
Đại học Hoa Sen
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|23
Đại học Công nghiệp TP HCM
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|24
Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|25
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM
1/2 - 1/3/2026
30 ngày
|26
Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|27
Đại học Quy Nhơn
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|28
Đại học Xây dựng Hà Nội
16/2 - 1/3/2026
14 ngày
|29
Đại học Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng)
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|30
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM)
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|31
Đại học Duy Tân
9/2 - 25/2/2026
17 ngày
|32
Đại học Hà Nội
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|33
Đại học Mỏ - Địa chất
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|34
Đại học Mở Hà Nội
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|35
Đại học Thương mại
10/2 - 23/2/2026
14 ngày
|36
Đại học Nông Lâm TP HCM
2/2 - 1/3/2026
28 ngày
|37
Đại học Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|38
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
9/2 - 27/2/2026
19 ngày
|39
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|40
Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|41
Đại học TDTT TP HCM
8/2 - 1/3/2026
22 ngày
|42
Đại học Thủy lợi
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|43
Đại học Quốc tế Sài Gòn
9/2 - 28/2/2026
20 ngày
|44
Đại học Sài Gòn
9/2 - 28/2/2026
20 ngày
|45
Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|46
Đại học Sư phạm Hà Nội
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|47
Đại học Thăng Long
12/2 - 25/2/2026
14 ngày
|48
Đại học CNTT (ĐHQG TP HCM)
9/2 - 22/2/2026
14 ngày
|49
Đại học Tôn Đức Thắng
9/2 - 1/3/2026
21 ngày
|50
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
16/2 - 28/2/2026
13 ngày
|51
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM
9/2 - 22/2/2026
|14 ngày
Trước đó, ngày 13-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Bính Ngọ từ ngày 14 đến 22-2-2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), tổng cộng 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.