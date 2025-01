Lịch khai bút Tết Nguyên đán 2025 ĐẸP NHẤT

Khai bút đầu xuân là một phong tục truyền thống đặc sắc của người Việt, thể hiện lòng hiếu học và mong muốn một năm mới thuận lợi, suôn sẻ. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người thường chọn thời điểm thích hợp để khai bút, với hy vọng sự nghiệp sẽ phát triển, học hành đạt kết quả cao. Vậy đâu là thời gian và ngày giờ phù hợp để khai bút đầu xuân 2025?

Lịch khai bút Tết Nguyên đán 2025

Theo lịch vạn niên, những thời điểm thích hợp nhất để thực hiện nghi thức khai bút đầu năm 2025 bao gồm:

- Mùng 1 Tết (29/1/2025): Giờ Thìn (7h - 9h), Giờ Thân (15h - 17h).

- Mùng 2 Tết (30/1/2025): Giờ Tỵ (9h - 11h), Giờ Mùi (13h - 15h).

- Mùng 3 Tết (31/1/2025): Giờ Thìn (7h - 9h), Giờ Tuất (17h - 19h).

Khai bút nên viết gì?

Đầu tiên, khai bút đầu năm là dịp để gửi gắm những lời chúc về sự nghiệp và học hành. Đối với những người còn đang học tập, khai bút có thể là lời chúc học hành tấn tới, với mong muốn đạt được thành tích xuất sắc trong năm mới. Một câu viết có thể là: “Chúc một năm mới học hành tấn tới, kiến thức vững vàng, trí tuệ sáng suốt”. Những lời chúc này thể hiện sự cầu tiến, ham học hỏi và khát khao đạt được thành công trong việc học.

Đối với những người đã đi làm, khai bút có thể là dịp để chúc cho công việc suôn sẻ, thăng tiến và phát triển. Một câu chúc về sự nghiệp như “Chúc năm mới công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến” không chỉ là lời chúc bình thường mà còn là sự khích lệ bản thân hướng tới những mục tiêu lớn trong công việc, giúp duy trì tinh thần phấn đấu.

Ngoài sự nghiệp và học hành, sức khỏe cũng là một yếu tố không thể thiếu trong dịp khai bút. Một năm mới khỏe mạnh, bình an là mong muốn của tất cả mọi người. Những câu chúc sức khỏe có thể là: “Chúc một năm mới sức khỏe dồi dào, an lành và hạnh phúc”. Những lời này giúp mang lại sự bình yên, tinh thần thoải mái và động lực cho một năm làm việc và học tập hiệu quả.

Bên cạnh đó, khai bút đầu năm cũng là cơ hội để thể hiện tình cảm gia đình, tình bạn bè. Viết ra những lời chúc ấm áp, yêu thương như: “Chúc gia đình năm mới an khang thịnh vượng, hòa thuận yêu thương”, hay “Chúc bạn bè một năm tràn đầy niềm vui, hạnh phúc”. Những lời chúc này sẽ góp phần gắn kết các mối quan hệ, tạo thêm niềm vui, sự ấm áp trong cuộc sống.

Cuối cùng, khai bút đầu năm cũng là cơ hội để viết ra những ước vọng, mục tiêu cá nhân. Bạn có thể viết về những dự định trong năm mới, những thay đổi tích cực mà mình muốn thực hiện. Việc ghi lại những ước mơ và mục tiêu sẽ giúp bạn tập trung và quyết tâm phấn đấu trong suốt cả năm.

Nên kiêng kỵ điều gì khi khai bút đầu năm?

Theo truyền thống, việc khai bút đầu năm không chỉ đơn thuần là cầm bút viết ra những câu chữ mà còn là hành động cầu mong những điều tốt lành cho năm mới. Vì vậy, những điều kiêng kỵ khi thực hiện khai bút đầu xuân có thể ảnh hưởng đến vận may, sự nghiệp, học hành và sức khỏe trong suốt cả năm.

Điều đầu tiên cần lưu ý khi khai bút là tránh viết những từ ngữ tiêu cực, không may mắn. Việc viết ra những từ như “thất bại”, “khó khăn” hay “tai họa” có thể khiến người thực hiện cảm thấy không an tâm và có thể ảnh hưởng đến tinh thần suốt năm mới. Thay vào đó, nên viết những lời chúc tốt đẹp, tích cực như “may mắn”, “thịnh vượng” hay “hạnh phúc”. Những từ ngữ này không chỉ mang lại sự an tâm mà còn giúp khởi đầu một năm mới tràn đầy hy vọng và niềm tin.

Một điều nữa cần kiêng kỵ là việc viết trong tâm trạng không tốt, thiếu tập trung hoặc nóng vội. Khai bút đầu năm là thời điểm quan trọng, nên cần thực hiện trong trạng thái tâm lý thoải mái, bình tĩnh. Nếu thực hiện khai bút khi đang cảm thấy lo âu, căng thẳng hoặc mệt mỏi, dễ gây ra cảm giác không thuận lợi cho năm mới. Để tránh điều này, bạn nên chọn thời gian yên tĩnh, thoải mái, tập trung vào việc viết những lời chúc tốt lành với tâm trạng vui vẻ, bình an.

Một kiêng kỵ khác là không nên sử dụng bút cũ, đã qua sử dụng lâu dài, đặc biệt là những chiếc bút hỏng, mực cạn. Bút mới, mực đầy tượng trưng cho sự tươi mới, khởi đầu suôn sẻ. Do đó, khai bút đầu năm với một cây bút mới là cách thể hiện sự tôn trọng phong tục và hy vọng về một năm đầy sáng tạo và thành công. Bút mới mang lại may mắn, giúp người thực hiện cảm thấy tự tin và đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, trong khi khai bút, việc viết chữ quá nhỏ hoặc không rõ ràng cũng được xem là một điều kiêng kỵ. Vì theo quan niệm dân gian, những nét chữ nhỏ, khó đọc có thể phản ánh một năm khó khăn, thiếu rõ ràng trong mọi việc. Nên chú ý viết chữ rõ ràng, sạch sẽ và có sự chăm chút, để thể hiện sự nghiêm túc và cầu mong cho một năm mới thuận lợi.

Kiêng kỵ việc khai bút vào những ngày không đẹp hoặc vào giờ xấu. Mỗi ngày trong năm có những giờ tốt, giờ xấu theo quan niệm phong thủy. Việc khai bút vào những giờ xấu hoặc ngày không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến vận may của năm mới. Do đó, nên chọn ngày đẹp, giờ tốt để thực hiện khai bút, để đảm bảo mọi việc trong năm mới đều thuận lợi, may mắn.

Khai bút đầu năm không chỉ là một hành động mang tính tượng trưng mà còn có sự ảnh hưởng đến cả năm mới. Để có một năm thuận lợi, bạn cần chú ý tránh những kiêng kỵ như viết từ ngữ tiêu cực, khai bút trong tâm trạng không tốt, sử dụng bút cũ hay viết chữ không rõ ràng. Việc tuân thủ những điều này sẽ giúp bạn khởi đầu năm mới với một tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng và may mắn.

