LG tiếp tục lan tỏa thông điệp “Tết Nhà là Tết Nhất” qua chiến dịch đầy ý nghĩa dịp Tết Ất Tỵ

Trao khoảnh khắc quý giá – Làm nên Tết Nhất

Hiểu rõ tầm quan trọng của những chiếc TV trong dịp đoàn viên, Tết năm nay, LG đã triển khai hoạt động ý nghĩa đến cộng đồng nhằm lan tỏa hương vị Tết Nhà. Trong khuôn khổ chiến dịch "Tết Nhà là Tết Nhất" mùa 2, 40 chiếc TV đã được LG trao tặng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ và những người có công với cách mạng, bị thiệt hại bởi bão Yagi tại các huyện Văn Yên, Lục Yên và Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đại diện LG thăm hỏi những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái.

Đây là những món quà gắn kết gia đình, mang lại những phút giây sum vầy ý nghĩa. Ông Lê Công Tráng – một người dân tại huyện Văn Yên, chia sẻ đầy xúc động: "Tết năm nay có TV mới, các cháu sang chơi, sum vầy với ông bà cũng sẽ vui hơn nhiều."

Trao tặng TV, LG mong muốn đồng hành cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi vượt qua khó khăn, hướng đến một năm mới sum vầy, hạnh phúc.

Từng nụ cười, từng ánh mắt rạng rỡ của các gia đình khi có TV mới vào những ngày đoàn viên là minh chứng sống động cho nỗ lực của LG để mỗi gia đình có một cái Tết trọn vẹn và ấm cúng.

Tết Nhà sẽ luôn là Tết Nhất

Nối dài chiến dịch "Tết Nhà là Tết Nhất" được triển khai từ năm 2023, Tết Ất Tỵ này LG tiếp tục ra mắt MV mới mang tên "Điều Giản Đơn Quý Giá", gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về giá trị của gia đình và những điều thực sự làm nên ngày Tết. Thành công từ mùa 1 đã trở thành tiền đề để MV Tết của LG năm nay tiếp tục chạm đến trái tim khán giả. Được chắp bút bởi nhạc sĩ Bùi Công Nam, với ca từ đậm chất thơ cùng chất giọng trầm ấm, MV lột tả những băn khoăn, trăn trở của nhân vật chính về điều gì làm nên Tết quý giá? Câu trả lời chính là "Tết Nhà".

Qua từng phân cảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc, khán giả bắt gặp hình ảnh thân thuộc: về đến nhà, chở mẹ đi chợ hoa, phụ ba trang trí nhà cửa, cả gia đình cùng nghe nhạc xuân, đón giao thừa và xem pháo bông. Không chỉ là thiết bị giải trí, TV LG trở thành cầu nối gắn kết các thành viên trong gia đình, cả nhà quây quần cùng nhau xem những chương trình ngày Tết hay hồi hộp chờ đón thời khắc giao thừa qua màn ảnh nhỏ. Chiếc TV với chất lượng hình ảnh vượt trội giúp mang đến không khí rộn ràng, sống động, tạo nên không khí Tết Nhà thật sự là Tết Nhất.

Với thông điệp ý nghĩa, MV đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của chiến dịch: "Tết Nhà là Tết Nhất".

Trên các nền tảng mạng xã hội, MV nhanh chóng tạo nên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ và nhận về hơn 6,2 triệu lượt xem. Trong phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ họ nhìn thấy câu chuyện của bản thân mình thông qua những hình ảnh tưởng chừng đơn giản.

Hành trình chinh phục đỉnh "nhất"

Không chỉ lan tỏa giá trị tinh thần ý nghĩa, chiến dịch Tết của LG còn là lời khẳng định cho vị thế tiên phong với những sản phẩm TV đột phá. Tại Tech Awards 2024, LG xuất sắc được vinh danh với hai giải thưởng danh giá cho hạng mục TV gồm "TV xuất sắc 2024" với dòng LG OLED evo AI M4 (TV OLED 4K, 144Hz với công nghệ không dây đầu tiên trên thế giới). Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp, thế hệ TV OLED từ LG được vinh danh tại hạng mục này. Bên cạnh đó, "TV phổ thông tốt nhất 2024" gọi tên LG QNED86. Những giải thưởng này là sự công nhận nỗ lực không ngừng của LG trong việc mang đến các dòng TV tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng.

Hơn một thập kỷ, LG giữ vững vị trí thương hiệu dẫn đầu thị phần với dòng TV OLED

Với những thế mạnh về công nghệ, LG đã dẫn đầu doanh số OLED TV tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới trong 11 năm liên tiếp từ 2013 – 2023 (nguồn: Data Source: Omdia TV Sets Market Tracker by Unit shipment, 2013 – 2023). Là nhà sản xuất tiên phong với công nghệ OLED, LG không ngừng thiết lập nên những chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp TV bằng những sáng tạo tiên phong.

TV OLED cũng giúp LG chinh phục được sáu giải thưởng Đổi mới Sáng tạo từ Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA) tại Giải thưởng Sáng tạo CES® 2025 danh giá, bao gồm giải "Best of Innovation" cho hạng mục Video Display (Hiển thị Đa phương tiện). Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp TV OLED từ LG được vinh danh là "Best of Innovation". Kể từ khi chính thức ra mắt vào năm 2013, TV OLED của LG luôn giành được ít nhất một Giải thưởng Sáng tạo CES hàng năm, củng cố vị thế thống trị của LG trên thị trường TV cao cấp.