Leonardo Dicaprio chỉ trích ông Trump

Ngày 26/10 (giờ Việt Nam), Leonardo Dicaprio đăng lên Instagram đoạn video bày tỏ quan điểm về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 và mối liên quan với vấn đề biến đổi khí hậu.

Leonardo Dicaprio lên tiếng ủng hộ bà Harris khi cuộc bầu cử tổng thống gần kề. Ảnh: Getty Images.

Mở đầu video, nam diễn viên thắng giải Oscar đề cập đến thiệt hại do các cơn bão Helene và Milton gây ra cho nước Mỹ trong hai tháng qua.

Theo Leo, 2 cơn bão khủng khiếp gây thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ USD, khiến nhiều người mất nhà, đảo lộn cuộc sống và thậm chí mất đi sinh mạng.

Anh khẳng định những thảm họa phi tự nhiên này là do biến đổi khí hậu và ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm cho điều này.

“Donald Trump tiếp tục phủ nhận sự thật. Ông ta tiếp tục phủ nhận khoa học. Ông ta đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và hủy bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường quan trọng. Giờ đây ông ta lại hứa với ngành dầu khí xóa bỏ mọi quy định mà họ muốn để đổi lấy khoản quyên góp hàng tỷ USD. Biến đổi khí hậu đang giết chết Trái Đất và hủy hoại nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta cần một bước tiến táo bạo để cứu nền kinh tế, hành tinh và chính chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris ”, ngôi sao Titanic tuyên bố.

Anh ca ngợi Phó Tổng thống Mỹ vì giúp dẫn dắt hành động vì khí hậu quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ - là thông qua Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 (IRA). Đạo luật này nhằm mục đích giảm thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang, giảm giá thuốc theo toa và đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước, đồng thời thúc đẩy năng lượng sạch.

Leo lưu ý mục tiêu của bà Harris là đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025 và xây dựng nền kinh tế xanh “không chỉ tạo ra việc làm mà còn giúp cứu hành tinh của chúng ta".

“Hãy cùng tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris vào ngày 5/11 vì chúng ta không thể để tụt hậu nữa”, tài tử sinh năm 1974 kêu gọi.

Là một người hoạt động tích cực cho môi trường, DiCaprio không hoàn toàn ủng hộ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng đã tham dự một buổi gây quỹ cho tổng thống ở Los Angeles.

Trước cuộc bầu cử năm 2016 giữa Hillary Clinton và Trump, DiCaprio kêu gọi khán giả tại Giải thưởng Điện ảnh Hollywood (đã ngừng tổ chức) bỏ phiếu cho những người tin vào khoa học về biến đổi khí hậu .

Cùng thời điểm Leonardo DiCaprio đăng video lên mạng xã hội, Beyoncé cũng thể hiện rõ lập trường chính trị bằng cách xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử của bà Harris ở Houston, Texas, vào tối 25/10 (giờ địa phương). Đứng trên sân khấu cùng nàng ong chúa có cựu thành viên nhóm Destiny's Child, Kelly Rowland.

“Chúng ta đang ở bờ vực của một sự thay đổi to lớn. Tôi không ở đây với tư cách là người nổi tiếng. Tôi không ở đây với tư cách là chính trị gia. Tôi ở đây với tư cách là một người mẹ, một người mẹ quan tâm đến thế giới mà con cái chúng ta đang sống - một thế giới mà chúng ta có quyền tự do kiểm soát cơ thể mình, một thế giới mà chúng ta không bị chia rẽ, quá khứ, hiện tại hay tương lai của chúng ta. Chúng ta đều là một phần của một điều gì đó lớn hơn nhiều. Chúng ta phải bỏ phiếu và chúng tôi cần các bạn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Cuối bài phát biểu, người đẹp sinh năm 1981 hô hào mọi người xem bà Kamala Harris là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Beyoncé kêu gọi mọi người ủng hộ bà Harris tại cuộc vận động tranh cử ở Houston. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Beyoncé đã thể hiện sự ủng hộ với bà Harris khi cho phép Phó Tổng thống Mỹ sử dụng ca khúc Freedom (2016) làm bài hát chính thức cho các cuộc vận động tranh cử.

Beyoncé không phải là người tránh xa chính trị. Trong cuộc bầu cử năm 2012, cô ủng hộ cựu Tổng thống Barack Obama, còn hát quốc ca tại lễ nhậm chức của ông.

Năm 2016, nữ ca sĩ Cowboy Carter và chồng cô, Jay-Z, biểu diễn tại một buổi mít tinh có sự tham gia của nhiều ngôi sao ủng hộ cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton.

So với ông Trump, bà Harris đang có sự ủng hộ to lớn từ giới nghệ sĩ. Ngày 22/10, trong sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Detroit (tiểu bang Michigan), ông vua hip hop Eminem cho biết ủng hộ nữ chính trị gia với lập luận bà sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Cùng ngày, ngôi sao Sex and the City Sarah Jessica Parker thông báo trên Instagram sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.