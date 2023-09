Lén xem camera, mẹ bàng hoàng phát hiện con gái có khả năng như người nhện

Đối với các trò nghịch ngợm của con cái, cha mẹ không khi nào khỏi lo lắng và bất ngờ. Trong một số tình huống vượt quá tưởng tượng của cha mẹ như trường hợp dưới đây, có lẽ nhiều cư dân mạng cũng sẽ không tin nổi cô bé này lại có khả năng phi thường đến vậy.

Theo đó có một cô bé 8 tuổi sống ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, gây sốt trên mạng xã hội khi thể hiện khả năng leo trèo bất chấp trọng lực. Vẻ ngoài đáng yêu của cô bé không phải là điểm nhấn mà chính sở thích khác thường - leo lên trần nhà xem TV khiến ai cũng kinh ngạc.

Cô bé có khả năng như người nhện

Hành vi kỳ lạ này của cô bé được mẹ phát hiện thông qua camera giám sát trong phòng khách. Mặc dù đoạn video được đăng tải vào ngày 9/7 vừa qua nhưng tới nay nó vẫn được chia sẻ trên các trang báo.



Trong video, cư dân mạng thấy "nữ siêu nhân Nhện" bằng một cách nào đó đã leo lên trần nhà, ngay góc tường trong phòng khách, rồi thản nhiên vừa cười vừa xem TV.

Khả năng leo trèo như người nhện của cô bé.

Trong tư thế dường như bất chấp trọng lực, cô bé khoanh tay và xem các chương trình truyền hình yêu thích từ một góc độ hoàn toàn mới. Điều thú vị nhất là các thành viên trong gia đình vẫn xem TV một cách thờ ơ, dường như không mấy quan tâm tới khả năng đặc biệt này của cô bé.



Khả năng của cô bé khiến cho người mẹ và cư dân mạng rất sốc. Theo mẹ cô bé, không ai biết về tài năng đáng kinh ngạc của cô bé cho đến khi tình cờ xem được đoạn phim giám sát.

Mọi người không biết về khả năng này của cô bé.

Sau khi xem xong đoạn video, nhiều cư dân mạng để lại bình luận:

"Có vẻ như cô bé này rất dũng cảm, tò mò và có chút khả năng đặc biệt".

"Không ngờ cô bé có thể leo lên và xuống theo cách như vậy".

Khi tin tức về cô bé này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đưa ra giả thuyết cho rằng có thể là do nhẹ cân, bức tường có độ bám tốt đã giúp cho cô bé dễ dàng bám vào và leo lên cao. Hơn nữa, một số người suy đoán do cô bé sống ở một thành phố ven biển có khí hậu ẩm ướt, việc dễ dàng leo lên tường có thể do yếu tố môi trường.

Cộng đồng mạng tiếp tục cổ vũ cho "nữ siêu nhân nhí" này, mọi người háo hức muốn biết cô bé liệu có thể làm thêm những điều phi thường và kỳ lạ nào khác không.