Lecia Bridal tạo nên sắc thái mới về sự thanh lịch qua màn trình diễn nghệ thuật kết hợp với hội họa

Nhờ những mẫu váy cưới vượt ngoài quy chuẩn sáng tạo nhưng vẫn tôn vinh nét đẹp thanh lịch, Lecia Bridal được vinh danh ở lễ trao giải Wedding Symphony là "Thương hiệu váy cưới tốt nhất năm 2023".



Bộ sưu tập "Shades of Elegance" tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch đa sắc thái, mang tính khác biệt

Tại lễ trao giải Wedding Symphony diễn ra tối 28/8 tại TP.HCM, Lecia Bridal giới thiệu bộ sưu tập "Shades of Elegance" với 15 thiết kế. Các trang phục là sự thể hiện góc nhìn đa chiều của NTK Quỳnh Anh về vẻ đẹp của sự thanh lịch, dựa trên cảm hứng chủ đạo là hình ảnh của những viên ngọc trai Baroque - viên ngọc trai không tròn. Ngọc trai trong tự nhiên luôn tồn tại với nhiều hình dạng khác nhau, màu sắc và vân sắc khác nhau. Từ trước đến nay, hình ảnh ngọc trai đã đi vào thời trang với dáng hình cầu tròn trịa hoàn hảo quen thuộc. Qua con mắt của Lecia, loại đá quý tự nhiên này cũng đa màu sắc và đa hình thái, giống như vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ là khác nhau, không ai hoàn hảo, không cần theo cố định hay khuôn mẫu.

15 thiết kế không đi theo những chuẩn mực của các mẫu váy cưới thông thường. Giới mộ điệu không thấy những phom dáng công chúa, cầu kỳ quen thuộc mà thay vào đó, là những kiểu dáng mang tính đột phá như đầm cổ yếm, đầm ngắn bất đối xứng, crop top đi kèm chân váy xòe bồng hay đầm hai dây mỏng manh... Ngôn ngữ thanh lịch được thể hiện qua việc nhà thiết kế khéo léo sử dụng các viên ngọc trai không tròn để đính kết thành nhiều họa tiết, hình họa tạo điểm nhấn cho trang phục. Ngọc trai cũng được sử dụng để tăng nét sang trọng thông qua việc biến hóa thành thắt lưng, dây ngọc trai hay phần trang trí ở bờ vai... tôn vinh khéo léo đường cong của các cô dâu một cách tự nhiên, không gắng gượng.

Sự kết hợp mang tính đột phá cùng màn trình diễn với nghệ sĩ Hàn Quốc, tiên phong kết hợp váy cưới cao cấp và nghệ thuật hội họa

Cũng trong buổi trình diễn, Lecia tạo nên sự đột phá trong thời trang cưới với màn trình diễn Art Performance do nghệ sĩ người Hàn Susan Shin thực hiện. Theo quan điểm của Lecia, hội họa và thời trang luôn gắn kết, nuôi dưỡng lẫn nhau như cuộc giao thoa đầy thi vị của cái đẹp. Đỉnh cao của sự xa xỉ trong thời trang là sự giao thoa giữa kỹ thuật làm váy cưới tỉ mỉ và hội họa, từ đó tạo nên những mẫu váy cưới sống động như một tác phẩm nghệ thuật độc bản dành tặng cho các cô dâu. Trong show, nghệ sĩ Susan Shin gây thích thú khi vẽ trực tiếp màu acrylic trên nền chiếc váy cưới trắng muốt được người mẫu trình diễn. Lần lượt sau đó, trong lúc Susan Shin đang thể hiện kỹ thuật chơi màu trên trang phục với các mảng màu ngẫu hứng, 15 thiết kế trong bộ sưu tập được giới thiệu. Khi các người mẫu hoàn thành phần catwalk, cũng là lúc mẫu đầm cưới vẽ abstract của Susan Shin được hoàn thành, tạo nên màn trình diễn đầy thu hút trên sân khấu.

Thương hiệu Lecia được vinh danh giải thưởng Best Bridal Brand of the year

Là thương hiệu tiên phong ở Việt Nam kết hợp váy cưới cùng hội họa, nghệ thuật trình diễn, Lecia tạo nên phong cách riêng trong việc tập trung vào chất liệu, kiểu dáng tối giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, phù hợp với những cô dâu hiện đại, có gu thẩm mỹ tinh tế. Nhờ việc thổi một làn gió mới mẻ cho thời trang cưới, NTK Quỳnh Anh cùng thương hiệu Lecia được tôn vinh ở giải thưởng "Best Bridal Brand of the Year" trong lễ trao giải Wedding Symphony. "Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một trải nghiệm thời trang độc đáo, hướng đến mục tiêu đồng nhất của Lecia là những sản phẩm váy cưới cao cấp phù hợp cô dâu Việt, hòa quyện tính thương mại và nghệ thuật", NTK Quỳnh Anh chia sẻ.

Wedding Symphony là dự án được ra mắt bởi LUXUO Media Vietnam Group, mang đến trải nghiệm đa giác quan của ngành cưới cao cấp, trở thành cầu nối giúp nâng tầm nghệ thuật cưới xa xỉ, tôn vinh các giá trị bản sắc và các sáng tạo độc bản của những cá nhân gặt hái được nhiều thành tựu trong việc thêu dệt hạnh phúc cho những cặp uyên ương.

Được sáng lập vào năm 2016 bởi NTK Nguyễn Quỳnh Anh, Lecia Bridal là thương hiệu váy cưới cao cấp mang nét thanh lịch, tôn vinh tính cá nhân. Luôn nghệ thuật hóa những điều bình dị một cách tinh tế, Lecia đặt niềm tin vào những nghệ nhân thêu với hơn 20 năm kinh nghiệm của làng nghề phát triển giá trị của nghệ thuật thủ công truyền thống.Với hy vọng những cô dâu của mình sẽ luôn tự tin tỏa sáng tự nhiên trong ngày trọng đại, Lecia không ngừng sáng tạo tìm kiếm những cảm hứng, chất liệu,... chắt lọc thành những tác phẩm thanh lịch đa sắc thái. Đó là vẻ đẹp riêng biệt, không khuôn mẫu mà Lecia Bridal hướng tới. Lưu giữ cái đẹp, cái hồn của thế hệ trước và sự tận tâm vào từng đường nét, mỗi tác phẩm của Lecia đều toát lên sự tự tin tinh tế, mang dấu ấn riêng của từng cô dâu.

