Do kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, chỉ những ai có thẻ mới được phép vào bên trong, nhưng người dân vẫn kiên nhẫn đợi bên ngoài cổng. Lực lượng an ninh túc trực liên tục để đảm bảo an toàn cho khu vực và điều tiết giao thông trên các tuyến đường dẫn vào lễ hội.