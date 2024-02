Lệ Quyên từng tiên đoán Trang Pháp sẽ là đội trưởng ngay từ vòng đầu và kết quả là...

Đêm Chung kết trao giải Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên đã chính thức diễn ra với top 7 thành đoàn chính thức được thành lập bao gồm Trang Pháp (trưởng nhóm), Ninh Dương Lan Ngọc, MLee, Thu Phương, Lệ Quyên, Mỹ Linh và Diệp Lâm Anh.

Top 7 thành đoàn trong đêm Chung kết

Vì trước đó, Lệ Quyên và Trang Pháp từng nghi vấn bất hoà khi tham gia chương trình nên mọi hành động, cử chỉ của cả 2 đều được cư dân mạng soi từng li từng tí. Nhiều người phát hiện ra 2 sao nữ có loạt khoảnh khắc "sánh đôi bên nhau" nhưng "xa mặt cách lòng", thậm chí còn tạo nên 1 khoảng trống lớn trên sân khấu trao giải.

Dù "lạnh nhạt" với nhau là thế nhưng ngay từ đầu chương trình, mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Trang Pháp vẫn vô cùng tốt đẹp. Ở màn solo Mashup Chỉ là - Down bad for you của Trang Pháp, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã chủ động ôm chầm MLee, thậm chí xin vía hát hay của Lệ Quyên trước khi biểu diễn.

Trang Pháp biểu diễn Mashup Chỉ là - Down bad for you

Kết quả, với một tiết mục tự sáng tác kết hợp hát và nhảy, Trang Pháp đã nhận được 88 điểm - số điểm cao nhất ngang hàng với các chị đại. Cô cũng nhận được liên hoàn lời khen đến từ Lệ Quyên: "Những đứa mà nhảy thì phải nhảy cỡ đấy nhá! Đội trưởng về giải trí là chuẩn rồi!".

Trang Pháp ôm MLee, xin vía hát hay của Lệ Quyên

Lệ Quyên phấn khích sau khi theo dõi màn trình diễn của Trang Pháp và còn tiên đoán đàn em là đội trưởng

Như vậy, Lệ Quyên đã tiên đoán Trang Pháp sẽ trở thành đội trưởng ngay từ vòng đầu và kết quả trong đêm Chung kết trao giải đã chứng minh điều cô nói là đúng!