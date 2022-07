Lệ Nam để mặt mộc vẫn xinh đẹp khi đi làm thiện nguyện

Vừa qua Lệ Nam cùng ekip dự án "Send Our Love" (do chính cô thành lập và vận động quyên góp) đã phối hợp với Đoàn thanh niên tại địa phương thực hiện buổi giao lưu, chia sẻ và tặng quà cho các em mồ côi tại chùa Diệu Giác ở phường Bình An, TP Thủ Đức.

Lệ Nam thăm chùa Diệu Giác Chương trình ''Send Our Love'' được thực hiện bởi Lệ Nam suốt nhiều năm qua. Từng sinh ra và lớn trong điều kiện khó khăn, cô hiểu rõ việc những đứa trẻ cần tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm.. của cha mẹ quan trọng đến nhường nào. Và việc có thể sẻ chia cùng những hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn là điều mà cô mong muốn được làm bằng khả năng của mình.

Với mong muốn làm cầu nối yêu thương, hỗ trợ mọi người kết nối với những đứa trẻ thiếu vắng tình thương ở những trại trẻ mồ côi, Lệ Nam và ekip ''Send Our Love'' đã có nhiều buổi phát quà và thăm hỏi các em nhỏ tại nhiều nơi. Và mới nhất, đoàn đã đến chùa Diệu Giác - nơi đang nuôi dưỡng gần em mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Tại đây cô đã ân cần trao những phần quà nho nhỏ gồm bánh, trái cây, dụng cụ học tập và khoản chi phí để các em có thể mua sắm, sử dụng cho những việc cần thiết.