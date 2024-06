Lễ hội Ngày không tiền mặt 2024: Vô số hoạt động, trải nghiệm thú vị trong dịp cuối tuần

Lễ hội do Vụ Thanh toán và Vụ Truyền thông - Ngân hàng Nhà nước, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Công thương TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia – NAPAS tổ chức. Đây là một trong những hoạt động chính của Chương trình Ngày không tiền mặt năm 2024 với chủ đề "Thúc đẩy phát triển giao dịch không tiền mặt an toàn".

Trong ba ngày diễn ra Lễ hội từ 14 - 16/6, người dân sẽ được trải nghiệm đa dạng các hoạt động, từ tìm hiểu thông tin, kiến thức về lịch sử tiền tệ, phương thức thanh toán đến những kỹ năng quản lý tài chính, thu chi…

Người dân trải nghiệm thanh toán 1 chạm tại Lễ hội.

Cụ thể, ở khu vực trưng bày các sản phẩm, dịch vụ, ban tổ chức sẽ tạo ra một lễ hội mô phỏng một xã hội không dùng tiền mặt thu nhỏ. Đây là nơi khách tham quan trải nghiệm các công nghệ thanh toán, dịch vụ không tiền mặt mới nhất đến từ các ngân hàng, tổ chức thanh toán và tín dụng, đồng thời được hướng dẫn giao dịch, thanh toán không tiền mặt an toàn.

Ngày 15/6, Workshop "Khéo khôn với tiền" có sự tham gia của các chuyên gia tài chính sẽ mang đến nhiều thông tin và kỹ năng hữu ích cho người dân. Những kiến thức về quản lý tài chính, quản lý thu chi hay kỹ năng đầu tư sẽ được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu để bất cứ ai cũng có thể áp dụng được ngay.

Ngày 16/6 là chương trình trình diễn kỹ năng Livestream bán hàng từ các KOC chuyên nghiệp, cùng với đó loạt hoạt động tương tác của các đơn vị đồng hành, mang đến với cơn mưa quà tặng cho khách tham gia.

Vào các khung giờ 20h ngày 14/6, 19h15 ngày thứ 15/6, và 19h ngày 16/6, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi Phương Vy, Lưu Hương Giang, Ricky Star, Trọng Hiếu, Hoàng Yến Chibi… hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây giải trí, thư giãn cho nhiều người trong dịp cuối tuần.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, khách tham quan còn có thể thưởng thức món ngon nhiều vùng miền tại các gian hàng ẩm thực trong Khu đất Thương xá Tax (cũ) và thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Thanh toán qua Mã QR code ngày càng thông dụng tại Việt Nam.

Nâng cao cảnh giác khi giao dịch không tiền mặt

Thanh toán không tiền mặt không chỉ được ưa chuộng bởi giới trẻ hay những người am hiểu về công nghệ mà ngày càng thấm sâu vào mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển nhanh chóng là những chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngày càng tinh vi và gây ra thiệt hại lớn cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2023, Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỉ đồng (tương đương 3,6% GDP). Tổng số tiền người dân bị lừa đảo trên mạng khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022.

Trong đó, những phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến như: yêu cầu người dùng nâng cấp sim điện thoại, cung cấp thông tin cá nhân với lý do chuẩn hóa thông tin, kê khai thuế, định danh tài khoản; giả mạo tin nhắn thương hiệu, email hoặc nhân viên ngân hàng để lừa cung cấp thông tin tài khoản; lôi kéo, dụ dỗ đầu tư vào các sàn giao dịch giả mạo…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trình bày tham luận "Thực trạng, chiêu trò lừa đảo của tội phạm mạng - Giải pháp ngăn ngừa" tại hội thảo.

Tại hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt" - sự kiện nằm khuôn khổ chương trình Ngày không tiền mặt 2024, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05), đã đưa ra một số khuyến cáo để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân trước các hành vi lừa đảo:

Tìm hiểu và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Không vay tiền online từ các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản E-Banking, tải các ứng dụng/link/email theo yêu cầu của người lạ.

Tuyệt đối không mua bán, trao đổi, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.

Cài đặt bảo mật 2 lớp và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của bản thân, gia đình, bạn bè trên mạng.

Đặc biệt, đại diện A05 cũng nhấn mạnh người dân cần nâng cao nhận thức để cảnh giác, hiểu biết về phương thức, thủ đoạn của kẻ lừa đảo, trang bị những kỹ năng phòng, chống các hoạt động lừa đảo, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nếu nghi ngờ có hành vi lừa đảo qua mạng.