Lazada và hành trình hoàn thiện, vươn tầm để chinh phục những tín đồ mua sắm online

2022 được xem là năm thăng hoa của Lazada với nhiều thành tích vượt trội, xứng đáng với vị thế là một trong những sàn thương mại điện tử dẫn đầu, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Những con số kỷ lục ghi nhận trong năm cùng danh hiệu Ứng dụng mua sắm online đột phá của năm - Best of 2022 là minh chứng rõ rệt trong hành trình chinh phục người dùng Việt nói riêng và Đông Nam Á nói chung của nền tảng.



Năm 2022 là một cột mốc quan trọng của Lazada với những nỗ lực chinh phục niềm tin của người dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại thị trường trọng điểm Việt Nam.

Trong năm 2022, Lazada vẫn kiên định tập trung vào 4 hạng mục chủ lực là cải tiến cơ sở hạ tầng, nâng cao nguồn nhân lực, phát triển mô hình kinh doanh, hướng đến tăng trải nghiệm cho khách hàng. Đây là tôn chỉ của nền tảng trong suốt 10 năm qua.

Đối với TMĐT những năm trước, ưu đãi giảm giá là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để thu hút khách hàng. Nhưng ở bối cảnh hiện nay, thói quen mua sắm của người tiêu dùng ngày càng được phân hóa thành nhiều nhu cầu khác biệt.

"Trong bối cảnh hiện tại, thay vì chỉ tập trung vào việc đưa ra thật nhiều voucher, chúng tôi dành nhiều nguồn lực để tìm hiểu sâu hơn tâm lý và hành vi mua sắm của khách hàng" - đại diện Lazada Việt Nam cho biết. Việc thấu hiểu những thay đổi trong nhu cầu tâm lý của khách hàng cho phép Lazada tinh chỉnh các hoạt động ưu đãi cho phù hợp, nền tảng này mang đến 6 tầng giảm giá, nhằm đánh trúng những "tầng" nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng như mã giao hàng miễn phí 0đ, hoàn tiền tối đa hay càng tích lũy voucher càng giảm được nhiều chi phí.

"Chúng tôi hiểu rằng trên tất cả, mua sắm là niềm vui. Vì vậy, chúng tôi muốn mỗi đơn hàng đều mang lại cảm xúc đáng nhớ của người tiêu dùng, bất kể giá trị đơn hàng họ mua sắm là bao nhiêu. Đó chính là yếu tố quan trọng giúp duy trì sợi dây kết nối với khách hàng".

Không chỉ dừng lại ở vị thế sàn TMĐT tiên phong trong các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí tại năm 2019, Lazada tiếp tục nâng cấp trải nghiệm mua sắm tương tác trực tiếp đến người tiêu dùng trên khắp Việt Nam với phiên bản LazLive+ (Hộp ơi, mở ra) ra mắt trong tháng 7/2022.

Là phiên bản "Plus" của LazLive, LazLive+ với nhiều yếu tố tương tác được tối ưu, mang đến cho khán giả kiến thức, nguồn cảm hứng, từ đó giúp gia tăng trải nghiệm mua sắm trực tuyến của người dùng. Chuỗi livetream nội dung tập trung vào "mua sắm kết hợp giải trí" này sẽ là nơi các chuyên gia đáng tin cậy chia sẻ những kỹ năng và lời khuyên cho người dùng, để có thể tận dụng mọi tiềm năng xứng với giá trị của sản phẩm.

Minh chứng cho sự thành công của hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm tiêu dùng của Lazada là trong năm qua nhiều nhãn hàng trên sàn đã đạt kỷ lục doanh số. Chỉ tính riêng trong quý 3/2022, Lazada đã ghi nhận số lượt xem livestream trên LazLive tăng 97% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ vào những nội dung livestream thú vị, đặc sắc cũng như tính năng "Nhìn thấy - Mua ngay" (See Now - Buy Now) ngày càng được cải tiến và tối ưu.

Bên cạnh đó, bằng việc nhu cầu người dùng, năm 2022 Lazada càng có nhiều cải tiến mạnh mẽ. Đơn cử, Lazada ứng dụng công nghệ thực tế ảo AR vào tính năng "Virtual Try On - Thử sản phẩm trực tuyến" cho phép người dùng thử các màu son, phấn nền ngay trên ứng dụng Lazada để quyết định mua hàng thuận tiện và dễ dàng hơn. Sau thời gian thử nghiệm, tính năng này đã đạt được thành công đáng kể với các đối tác thương hiệu LazMall trong lĩnh vực làm đẹp, góp phần tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 3,1 lần và giá trị đơn hàng trung bình tăng lên đến 11%.

Song song đó là cho ra mắt các kênh mua sắm mới về Thời Trang (LazLOOK) và Làm đẹp (LazBeauty) để chinh phục các tín đồ mua sắm, đặc biệt là giới trẻ với các xu hướng được cập nhật liên tục cùng với đa dạng sản phẩm chất lượng từ hàng trăm ngàn thương hiệu trên nền tảng. Đây được xem như bước đi tiếp theo của Lazada trong hành trình ngày càng hoàn thiện, tối ưu để tạo ra những giá trị thật sự dành cho người tiêu dùng.

Với các đầu tư trong xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững, Lazada đã góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng trung bình 20% của ngành thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2022. Những bứt phá của Lazada trong năm đưa nền tảng này xuất sắc giành hạng mục Ứng dụng mua sắm nổi bật nhất năm của Best Of 2022 khi đảm bảo tiêu chí trải nghiệm được người dùng đánh giá cao và có những cải tiến sáng tạo và đột phá cho người sử dụng.

Không chỉ tập trung mở rộng theo chiều ngang với nhiều dịch vụ khác nhau, Lazada còn kiên định đào sâu vào năng lực cốt lõi của mình với hệ sinh thái TMĐT, trong đó Logistics được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất.

Năm 2022 của Lazada có thể được định nghĩa trong chữ "Mới" khi nền tảng này liên tục cho ra mắt những hoạt động mới: khai trương văn phòng mới, mở thêm dịch vụ giao nhận đa kênh, mua 100 xe máy điện để bổ sung vào đội ngũ giao hàng và theo một nguồn tin nền tảng này cũng đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một trung tâm phân loại hàng hóa có quy mô lớn ở Bình Dương trong năm 2023.

Trong nửa cuối năm, mảng logistics của Lazada tiếp tục cho thấy các bước phát triển mạnh mẽ khi lần lượt cho ra mắt nhiều dịch vụ và tính năng mới, đặc biệt là giải pháp giao hàng đa kênh, phục vụ mọi nhu cầu của nhà bán hàng không chỉ trên sàn Lazada, mà còn trên các nền tảng mạng xã hội, trang web ngoại sàn. Điều này cho thấy rõ hơn mục tiêu dẫn đầu thị trường giao nhận tại Việt Nam của Lazada.

Điểm nổi bật cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất trong chiến lược phát triển bền vững của Lazada chính là việc tận dụng Công nghệ để tối ưu hóa hiệu suất vận hành của nền tảng này.

Nhờ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tập đoàn Alibaba, công nghệ được xem như DNA của nền tảng này, và được Lazada ứng dụng linh hoạt trong mọi quy trình vận hành của doanh nghiệp, từ việc cung cấp các trải nghiệm được cá nhân hóa cho người tiêu dùng trên ứng dụng đến việc tối ưu hóa tuyến đường giao hàng của shipper sao cho nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Hy vọng với sự thay đổi tích cực cùng sự ghi nhận của cộng đồng, trong tương lai Lazada sẽ ngày càng hoàn thiện, phát triển và gắn bó với thị trường mua sắm tại Việt Nam hơn nữa. Đặc biệt đóng góp vào những giá trị to lớn cho người dùng Việt trong thời đại số.