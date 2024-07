Lấy hết can đảm để tỏ tình, trai đẹp bị từ chối: Diện mạo của cô gái mới là điều được bàn tán không ngớt!

Trong chuyện tình cảm, mỗi người đều có gu riêng, có thể người này không lọt vào mắt xanh của bạn nhưng lại là “báu vật” của người khác. Chẳng hạn có người coi trọng ngoại hình vì khi đi bên cạnh cũng cảm thấy tự tin hơn, có người lại thích người yêu chubby vì trông họ đáng yêu.



Ai cũng hiểu rõ điều này nhưng mới đây, netizen đã bàn tán xôn xao sau một clip tỏ tình viral trên MXH. Theo đó một chàng trai đến từ Chiết Giang (Trung Quốc) đã bày tỏ tình cảm với một cô gái khá mũm mĩm tại nơi công cộng, có đông người qua lại. Song trái với mong đợi, cô gái đã thẳng thắn từ chối tình cảm của chàng trai.

Chàng trai cúi đầu tỏ tình với cô gái

Đoạn clip được một người qua đường ghi lại và đăng tải, nhanh chóng được dân tình chú ý. Nhiều người không khỏi thắc mắc rằng chàng trai đã trải qua chuyện gì hay cô gái đặc biệt đến thế nào mà lại có màn tỏ tình này. Bởi lẽ cô gái được nhận xét là có vóc dáng quá khổ, gương mặt cũng không nổi bật trong khi chàng trai lại có ngoại hình cao ráo và cân đối, khuôn mặt sáng sủa.

Dù chính chủ không chính thức lên tiếng nhưng theo thông tin được lan truyền, chàng trai năm nay 26 tuổi, mới quen biết cô gái được gần 2 tháng nay. Dù thời gian tìm hiểu không dài nhưng anh đã phải lòng cô gái từ cái nhìn đầu tiên, hàng ngày thể hiện sự quan tâm và chăm sóc cho cô. Tuy nhiên cô gái lại tỏ thái độ lãnh đạm, thờ ơ với chàng trai.

Cho rằng thái độ này là một cách thử thách nên chàng trai không từ bỏ, quyết định tỏ tình với cô gái trên đường về nhà của cô. Ban đầu vì lịch sự nên cô cũng mỉm cười nhưng sau đó đã cùng người bạn rời đi. Chàng trai tiếp tục đuổi theo nhưng lần này cô gái tỏ thái độ phớt lờ và coi thường, xem anh chàng như không khí.

Cô gái và người bạn đi cùng bỏ đi, để chàng trai chạy với theo phía sau

Sau khi có những thông tin này, cư dân mạng càng để lại nhiều ý kiến khác nhau về cặp đôi đũa lệch này. Nhiều người nhận xét rằng cô gái rõ ràng không thích chàng trai, anh chàng không hiểu tâm tư này mà “vì yêu cứ đâm đầu”. Từ hành động cúi đầu ngại ngùng khi tặng hoa còn có thể thấy chàng trai rất chân thành và thật thà nhưng lại không đúng người.

Và điều gây tranh cãi nhất là quyết định từ chối của cô gái. Một phe cho rằng cô gái không biết nắm bắt cơ hội, kén cá chọn canh. Ở trường hợp này, đáng lẽ khi gặp được người vừa đẹp trai vừa chân thành như vậy thì nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thậm chí có người còn nói khó nghe hơn rằng chàng trai cần phải cải thiện gu người yêu.

Ngược lại nhiều người lại khẳng định tình yêu không thể chỉ dựa vào ngoại hình để quyết định. Cả chàng trai và cô gái đều có lý do để đưa ra lựa chọn của mình, người ngoài cuộc không thể nói thay họ được. Hơn nữa việc cô gái mũm mĩm, ngoại hình chênh lệch so với chàng trai cũng không phải là lý do để cô phải đồng ý lời tỏ tình.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?

(Nguồn: 163.com, Toutiao)