Lấy dữ liệu dẫn đường, sinh viên Quan hệ công chúng khẳng định tư duy truyền thông số

Xuất phát từ tư duy đó, nhóm Data Diggers - sinh viên ngành Quan hệ công chúng đã lựa chọn lấy dữ liệu dẫn đường trong dự án nghiên cứu về ShopeePay tại Cuộc thi Data Pulse - Nhịp đập dữ liệu.

Dự án ShopeePay giúp nhóm Data Diggers chinh phục giải Nhất cuộc thi

Thay vì tiếp cận vấn đề theo cảm tính, nhóm bắt đầu bằng việc xác định các "điểm nóng" thảo luận nổi bật trên mạng xã hội làm nguồn dữ liệu đầu vào. Từ đó, quy trình social listening được triển khai nhằm thu thập và hệ thống hóa dữ liệu liên quan. Nhóm cũng kết hợp với phân tích dữ liệu định lượng và đo lường sắc thái cảm xúc để nhận diện các khuynh hướng hành vi, mối quan tâm và tâm lý của người dùng trong xu hướng thanh toán không tiền mặt.

Trên cơ sở dữ liệu đã được xử lý, các nhận định cốt lõi về trải nghiệm thanh toán, mức độ nhạy cảm đối với vấn đề bảo mật thông tin, cũng như sức hấp dẫn của voucher và minigame được lượng hóa thành những chỉ số cụ thể. Những kết quả phân tích này đã trở thành nền tảng để các bạn trẻ phát triển các đề xuất truyền thông mang tính định hướng, khả thi và bám sát bối cảnh thị trường.

Chính khả năng liên kết chặt chẽ giữa dữ liệu đầu vào, quá trình phân tích và đầu ra chiến lược đã giúp Data Diggers xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc tại Data Pulse.

"Thông qua dự án, chúng em có cơ hội vận dụng kiến thức về phân tích dữ liệu, tâm lý người dùng, và xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với từng đối tượng mục tiêu. Quan trọng hơn, chúng em hiểu rõ cách người trẻ nhìn nhận thanh toán không tiền mặt và phản ứng của dư luận, từ đó kết nối lý thuyết với thực tiễn một cách rõ ràng" - Liêu Nguyễn Vân Huyền - sinh viên năm hai ngành Quan hệ công chúng, đại diện nhóm Data Diggers chia sẻ.

Ban Giám khảo là các chuyên gia quản lý chiến lược tiếp thị trong lĩnh vực công nghệ dữ liệu

Cùng với ShopeePay, nhiều dự án nghiên cứu về TikTok Shop, PNJ hay ZaloPay,… cũng để lại dấu ấn nhờ cách tiếp cận phân tích dữ liệu trong quản trị danh tiếng và hệ sinh thái truyền thông số.

Cuộc thi ghi nhận nhiều dự án phân tích dữ liệu nổi bật gắn với các thương hiệu lớn

Được biết, Data Pulse - Nhịp đập dữ liệu thuộc khuôn khổ bài thi cuối kỳ của học phần Truyền thông mạng xã hội và khai thác thông tin, dư luận của sinh viên năm hai ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Với hơn 30 đội tham gia, cuộc thi được tổ chức theo cấu trúc ba giai đoạn, xây dựng dựa trên logic của môi trường làm việc thực tế trong ngành truyền thông.

Sinh viên lần lượt trải qua quá trình khai thác dữ liệu, hình thành các nhận định cốt lõi và trình bày quan điểm chiến lược. Đồng thời, các bạn cũng luân phiên đảm nhận vai trò khách hàng/lãnh đạo để thực hiện phản biện chiến lược nhận diện thương hiệu. Các yêu cầu đặt ra tập trung vào khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông, đánh giá độ tin cậy của dữ liệu, kiểm soát rủi ro danh tiếng và tính khả thi trong triển khai giải pháp.

Quy trình thi mô phỏng môi trường nghề nghiệp giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực chiến

Ở vòng Chung kết, các đội phải xử lý trực tiếp những tình huống truyền thông mang tính cấp bách trong thời gian giới hạn, qua đó thể hiện tư duy phân tích, khả năng ra quyết định và năng lực ứng biến nghề nghiệp. Thông qua cấu trúc này, cuộc thi tạo cơ hội để các bạn trực tiếp tiếp cận dữ liệu mạng xã hội và chuyển hóa chúng thành các kết luận, giải pháp mang tính ứng dụng cho thương hiệu.