Làn sóng tẩy chay King the Land của Yoona dâng cao: Bị "oanh tạc" 1 sao khắp mặt trận, một cái tên hứng hết mọi tội lỗi

King the Land - Khách Sạn Vương Giả đang là dự án phim Hàn được quan tâm nhất hiện nay. Bên cạnh nhiều lời khen ngợi dành cho các tình tiết hài - lãng mạn của Yoona và Lee Jun Ho, King the Land còn đang chịu áp lực vô cùng lớn khi tình tiết của nhân vật hoàng tử Ả Rập Samir trong 2 tập 7 và 8 đã khiến bộ phim bị "ném đá" không thương tiếc, đón nhận làn sóng tẩy chay và đòi hủy bỏ bộ phim khắp nơi.

King the Land đột ngột trở thành phim Hàn bị ghét nhất hiện nay

Từ một bộ phim được yêu thích với rating cao ngất ngưởng, lập kỷ lục top 10 mọi thời đại của JTBC, King the Land hiện tại bị đổi thái độ hoàn toàn, đón nhận làn sóng tẩy chay trên toàn cầu. Theo Koreaboo, phim nhận về "cơn bão" 1 sao khắp mọi mặt trận từ IMDb, Rotten Tomatoes đến cả Google review.

Những số điểm thấp thảm của King the Land

Ở phần bình luận, khán giả bày tỏ sự phẫn nộ với ekip làm phim King the Land khi không tôn trọng văn hóa của Ả Rập, cũng như bất bình với lời phản hồi mang tính thờ ơ vừa qua của JTBC. Nhiều cư dân mạng thất vọng khi đang rất tận hưởng bộ phim của Yoona - Lee Jun Ho cho đến khi hoàng tử Samir xuất hiện. Một số kêu gọi tẩy chay, ngưng xem phim cho đến khi sự việc có hướng xử lý thỏa đáng.

Hiện tại không chỉ có ekip King the Land mà ngay cả dàn diễn viên cũng bị "oanh tạc" bởi làn sóng bình luận tiêu cực. Trong số đó, gây bất ngờ nhất chính là nam diễn viên đóng vai hoàng tử Samir - Anupam Tripathi khi anh đang "đứng đầu ngọn sóng". Bởi lẽ, sao nam này là người Ấn Độ nhưng lại thể hiện hình tượng nhân vật Ả Rập nên khiến người xem khó chịu.

"Anh ta là người Ấn Độ nhưng đóng vai Ả Rập. Các người bị sao vậy?", "Mấy diễn viên nên tránh xa Ả Rập ra và ngưng đóng những kiểu vai không đại diện cho chúng tôi", "Diễn viên Ấn Độ đóng vai Ả Rập trong một bộ phim Hàn... Anh ta chấp nhận vai này và bóp méo văn hóa của chúng tôi, thể hiện nó một cách sai trái. Xin lỗi đi!",... là một số bình luận từ khán giả hướng đến nam diễn viên Anupam Tripathi.

Anupam Tripathi từng nổi tiếng nhờ phim Squid Game, giờ đây bị chỉ trích diện rộng

Mặt khác, cả Yoona và Lee Jun Ho cũng bị "tấn công" bởi làn sóng chỉ trích hiện tại của khán giả dành cho King the Land nói chung. Song, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng cặp diễn viên chính không có lỗi và không đáng phải hứng chịu sự ghét bỏ về việc mà cả hai không làm.

Trước đó, King the Land bị chỉ trích diện rộng sau khi xuất hiện nhân vật hoàng tử Samir đến từ Ả Rập. Samir là bạn học cũ của Gu Won (Lee Jun Ho) và được anh đích thân mời đến khách sạn King the Land để nghỉ dưỡng. Tại đây, nhân vật Samir gây bất bình vì đi hộp đêm, "đu đưa" với phụ nữ và có lối sống phóng túng, mê gái. Sau khi bị phê bình do khắc họa hình tượng người Ả Rập tiêu cực, sai lệch, JTBC đã "đổ dầu vào lửa" khi giải thích rằng tất cả nhân vật, bối cảnh trong phim đều là giả định, cũng như đoàn phim chưa bao giờ cụ thể hóa nguồn gốc xuất thân của nhân vật hoàng tử này. Trong khi đó, các nhân vật trong phim không ít lần nhắc rằng Samir đến từ Ả Rập, và điều này làm người xem thêm phần hoang mang.