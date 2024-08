Làn sóng phẫn nộ tại Indonesia sau vụ nữ bác sĩ tự tử do bị bắt nạt

Một nữ bác sĩ nội trú làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Dr. Kariadi ở Semarang, Trung Java, Indonesia được phát hiện đã tử vong trong phòng thuê của cô ở Lempongsari hôm 12/8. Cảnh sát Semarang vẫn đang điều tra vụ án nhưng người ta cho rằng người phụ nữ 30 tuổi này là nạn nhân của nạn bắt nạt, như mô tả trong cuốn nhật ký được tìm thấy tại hiện trường.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi đã xác nhận cái chết của nữ bác sĩ với cáo buộc bị bắt nạt là một lý do có thể xảy ra, đồng thời đề cập đến khả năng cô đã làm việc quá sức trong chương trình nội trú gây mê tại bệnh viện. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đang xem xét kỹ lưỡng vụ án để tìm hiểu xem nữ bác sĩ tự tử vì trầm cảm do lịch trình dày đặc hay do bị bắt nạt.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Bộ Y tế nước này đã thông báo qua một lá thư thông báo hôm 21/8 rằng họ sẽ tạm thời dừng chương trình nội trú gây mê tại Bệnh viện Dr. Kariadi cho đến khi cuộc điều tra của cảnh sát hoàn tất và cả Đại học Diponegoro nơi nữ bác sĩ theo học và bệnh viện đều phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Chương trình nội trú là một hình thức giáo dục nâng cao cho các bác sĩ đa khoa trong một lĩnh vực chuyên môn. Truyền thông địa phương đưa tin, cô Aulia, 30 tuổi, bị cáo buộc đã tự tiêm cho mình thuốc gây mê Roculax liều cao. Theo các trang web y khoa trực tuyến, loại thuốc này được sử dụng cho việc đặt nội khí quản cũng như thư giãn các cơ xương trong quá trình phẫu thuật.

Trong nhật ký cá nhân, cô Aulia đã viết rằng cô không thể tiếp tục làm việc "như thế này", điều này làm dấy lên nghi ngờ việc nữ bác sĩ tự tử vì bị bắt nạt.

Nghi ngờ càng tăng lên sau khi các cuộc trò chuyện trên WhatsApp giữa cô Aulia và một số sinh viên năm cuối trong chương trình nội trú của cô tại Bệnh viện Kardinah ở Thành phố Tegal được lan truyền trên mạng.

Vào ngày 16/8, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin thừa nhận rằng cái chết của cô Aulia có liên quan đến việc bị bắt nạt và cho biết vấn đề này dường như lan rộng trong các cơ sở đào tạo y khoa của đất nước.

Vụ việc nữ bác sĩ gây mê tự tử vì bị bắt nạt hiện đang thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng dư luận tại Indonesia. Bộ trưởng Y tế đã kêu gọi tất cả sinh viên y khoa năm cuối cũng như đội ngũ giảng viên chấm dứt "văn hóa độc hại" đang âm ỉ diễn ra trong ngành y từ nhiều thập kỉ, tờ Jakarta Post đưa tin.

Vào ngày 17/8, Bộ Y tế Indonesia ghi nhận khoảng 1.200 báo cáo về tình trạng bắt nạt trong các chương trình giáo dục y tế chuyên khoa kể từ năm 2023. Theo các chuyên gia, văn hóa bắt nạt trong các cơ sở đào tạo y khoa cũng có thể ảnh hưởng đến tương tác của sinh viên năm cuối với bệnh nhân sau khi tốt nghiệp.