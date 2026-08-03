Lần đầu xem phim Hàn mà não bật 200% công suất: Kịch bản xoay như chong chóng, dàn cast 10 điểm không có nhưng

Bộ phim hoàn hảo từ nội dung, cách kể chuyện, thẩm mỹ cho đến diễn xuất của dàn cast.

The Affair Was Just the Beginning đang nhận cơn mưa lời khen từ khán giả đã xem phim. Lý do là bởi tác phẩm này có nội dung gay cấn, cách triển khai đầy bất ngờ và chất lượng diễn xuất ấn tượng của dàn cast.

The Affair Was Just the Beginning là một cơn gió lạ đúng nghĩa.

Ban đầu, bộ phim thu hút người xem bởi dàn diễn viên thực lực gồm Kim Hye Soo, Cho Yeo Jung, Kim Ji Hoon, Kim Jae Chul, chủ đề ngoại tình cũng như nhãn phim 18+. Tuy nhiên, đúng như tên gọi The Affair Was Just the Beginning, ngoại tình chỉ là điểm khởi đầu của toàn bộ câu chuyện. Ngoại tình không phải trung tâm câu chuyện, mà nó được biên kịch sử dụng như quân domino đầu tiên, mở ra một chuỗi sự kiện liên tiếp với quy mô ngày càng lớn.

Cô hàng xóm Ahn Soo Jeong lén gạ gẫm Lim Jae Hong ngay trước mặt vợ anh là Park Kyung Hee.

Sau đó cả hai định "thân mật" luôn sau lưng Park Kyung Hee

Nội dung phim xoay quanh Park Kyung Hee (Kim Hye Soo), một influencer nổi tiếng đồng thời là CEO của công ty thiết kế nội thất đang không ngừng theo đuổi thành công lớn hơn. Chồng cô là nam diễn viên Lim Jae Hong (Kim Ji Hoon), người luôn sống dưới cái bóng của người vợ quá xuất sắc. Trong khi đó, hàng xóm của họ là bác sĩ da liễu Ahn Soo Jeong (Cho Yeo Jung), đang vướng vào cuộc ly hôn đầy căng thẳng với chồng cũ Joo Bo Sung (Kim Jae Chul), khi cả hai quyết liệt tranh giành quyền nuôi con gái. Soo Jeong sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ con, còn Bo Sung cũng không từ bất kỳ thủ đoạn nào nhằm giành lại quyền nuôi dưỡng. Từ một bí mật không thể kiểm soát, số phận của hai gia đình bất ngờ giao cắt, kéo theo hàng loạt va chạm hỗn loạn khiến ngay cả chuyện ngoại tình cũng trở nên nhỏ bé.

Một vụ án mạng kéo các nhân vật vào vòng xoáy khó lường.

Nhiều khán giả sau khi theo dõi những tập đầu nhận xét rằng The Affair Was Just the Beginning sở hữu một kịch bản cực kỳ "hack não" cùng lối kể chuyện hiếm thấy trên màn ảnh Hàn Quốc. Bộ phim được chia thành từng chương với tiêu đề riêng, đồng thời có sự thay đổi góc nhìn giữa các nhân vật. Tập đầu tiên theo chân Gyeong Hui, trong khi tập tiếp theo lại kể câu chuyện từ góc nhìn của Soo Jeong. Một số phân cảnh được lặp lại nhưng không phải cố tình bị "bôi" ra, mà để bổ sung những chi tiết mới, từ đó khiến toàn bộ nhận thức của khán giả về các sự kiện trước đó bị đảo lộn.

Không chỉ nội dung và diễn xuất, thẩm mỹ trong cách quay dựng của phim cũng được đánh giá cao.

Bên cạnh cách kể chuyện và kịch bản ấn tượng, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là yếu tố được đánh giá rất cao. Với những tác phẩm thế này, yêu cầu đối với diễn xuất của từng diễn viên trở nên cực kỳ quan trọng. Thế nhưng Kim Hye Soo, Cho Yeo Jung cùng các bạn diễn đều thể hiện chiều sâu cảm xúc cực tốt. Chính màn trình diễn đồng đều của toàn bộ dàn cast đã giúp từng cú "bẻ lái" của kịch bản trở nên thuyết phục, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.