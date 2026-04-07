Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hackathon môi trường quy mô toàn châu Á, tổng giải thưởng hơn 630 triệu đồng

Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup bao gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent đã chính thức công bố cuộc thi Asian Hackathon for Green Future.

Đây là lần đầu tiên một sân chơi hackathon về môi trường với quy mô toàn châu Á dành riêng cho đối tượng sinh viên và học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng), cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài mà còn là nền tảng thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ tại các trường đại học trên toàn châu Á, để chung tay kiến tạo giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Ảnh: BTC.

Cuộc thi tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ giúp giải quyết những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay. Các thí sinh được khuyến khích phát triển các ý tưởng liên ngành, kết hợp linh hoạt giữa công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội.

Nội dung dự thi xoay quanh ba nhóm thách thức trọng tâm: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị thực tiễn và tính khả thi cao cho xã hội.

Tiến trình của cuộc thi được chia làm ba giai đoạn chính nhằm hỗ trợ tối đa cho các đội thi. Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 6/4 đến 17/5/2026 dưới hình thức đăng ký trực tuyến theo nhóm tối đa 4 thành viên.

Sau khi đánh giá hồ sơ ý tưởng và video giới thiệu, 30 đội xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng Đào tạo trực tuyến trong tháng 6 để làm việc cùng các chuyên gia đa lĩnh vực.

Cuối cùng, vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 2/7 đến 5/7/2026 tại Trường ĐH VinUni (Hà Nội). Đáng chú ý, các đội tham gia vòng này sẽ được ban tổ chức tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú để tập trung hoàn thiện giải pháp trong thử thách hackathon 24 giờ liên tục.

Top 30 đội được chọn vào vòng Chung kết sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí để thi đấu tập trung tại Trường ĐH VinUni. Ảnh minh họa: VinUni.

Hội đồng giám khảo của cuộc thi quy tụ những chuyên gia uy tín, đứng đầu là GS. Dương Nguyên Vũ, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học của Trường ĐH VinUni. Với bề dày kinh nghiệm lãnh đạo tại các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới ở Singapore và châu Âu, sự đồng hành của ông cùng đội ngũ chuyên gia sẽ mang đến những tư vấn chuyên sâu, giúp các đội thi hoàn thiện giải pháp theo xu thế phát triển bền vững toàn cầu. Đây là cơ hội hiếm có để các tài năng trẻ tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp và mở rộng mạng lưới kết nối trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, chia sẻ rằng những ý tưởng làm thay đổi tương lai thường xuất phát từ sự nhạy bén và khát vọng khác biệt của thế hệ trẻ.

Thông qua Asian Hackathon for Green Future, ban tổ chức mong muốn ươm mầm cho những giải pháp công nghệ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng, đồng thời hình thành một thế hệ tài năng có khả năng hợp tác xuyên biên giới. Cuộc thi không chỉ là một giải đấu mà còn là cam kết của ban tổ chức trong việc kiến tạo một tương lai xanh và bền vững hơn cho khu vực.